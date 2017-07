Sáenz de Santamaría: "El referéndum catalán va a acabar primero con el Gobierno de la Generalitat"

Las elecciones anticipadas en Cataluña son cada vez más asumidas en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado este miércoles en el Congreso que el "el referéndum ilegal y divisivo con lo primero que van a acabar es con el Gobierno de la Generalitat" de Cataluña.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tratado de mandar un mensaje de tranquilidad al asegurar que el referéndum secesionista no se va a celebrar y ha pedido no entrar en el juego de las "delaraciones subidas de tono que están haciendo algunos".

"Las declaraciones suben de tono, pero no por parte del Gobierno de España, que puedo asegurar que está muy tranquilo y ya ha dicho que de ninguna de las maneras va a autorizar el referéndum ni va a permitir que se celebre porque es claramente contrario a la ley, no lo apoya absolutamente nadie, no tiene ningún sentido y pretende que los demás no podamos opinar de lo que queremos que sea nuestro país", ha declarado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también en el Parlamento.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que la intención del Ejecutivo autonómico de Carles Puigdemont no debería afectar a la población. "Esto no da más de sí, el empecinamiento en esta situación va a hacer mucho daño, empezando por el Gobierno de la Generalitat. Si el Gobierno de la Generalitat quiere acabar como está acabando es su problema pero la sociedad catalana merecen tranquilidad y sosiego", ha remachado.

Unas elecciones autonómicas ya estaban en el imaginario independentista, se celebre o no el referéndum. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, aseguró que "solamente habrá elecciones con posterioridad a la celebración del referéndum. Elecciones autonómicas si gana el no y elecciones constituyentes si gana el sí",pero las divisiones en el Ejecutivo de coalición formado por los republicanos y el PdeCat ante la imposibilidad legal de celebrar la consulta empiezan a conformar un escenario donde las elecciones autonómicas anticipadas podrían ser un sustituto del referéndum.