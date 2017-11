Mas asegura que no pidió "ni un euro" a Rajoy durante las negociaciones del pacto fiscal

El expresidente de la Generalitat Artur Mas, ha asegurado este martes que no pidió "ni un euro" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante las "numerosas" reuniones que mantuvieron a lo largo del año 2012 para negociar un nuevo pacto fiscal para Cataluña. Mas ha respondido así durante un coloquio en Madrid en el que el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, le había acusado de "absoluta deslealtad institucional" por reclamar mejor financiación para Cataluña cuando España "se encontraba en la UCI" durante los peores momentos de la crisis económica.

Según ha expuesto Mas en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, a lo largo de 2012 mantuvo varias reuniones con Rajoy, "una parte importante fuera de Moncloa para encontrar un ambiente relajado fuera de los focos" con las que intentar arreglar "el inmenso descosido" que provocó en materia fiscal la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Cataluña.

"Cuando yo me veía con Rajoy para abordar el pacto fiscal nunca le pedí ni un solo euro", según Mas, que resume sus demandas de entonces en la equiparación de Cataluña al régimen de Navarra y País Vasco. "No le hablé de cupo, pero la respuesta de Rajoy fue taxativamente que no", ha dicho Mas, recordando que cuando realizaba esta demanda ante el presidente del Gobierno "tenía manifestaciones de más de un millón de personas que ya no reclamaban un pacto fiscal, si no un nuevo Estado".

De este modo, y recordándole que no estuvo presente en ninguna de las reuniones con Rajoy porque entonces era "alcalde de Badalona", ha respondido Mas a las acusaciones de Albiol, que durante el coloquio ha reprochado al expresident de la Generalitat que reclamara "mejor financiación cuando España estaba en la UCI", situando en ese momento el inicio de la deriva independentista del Govern catalán.

Albiol también ha revelado, en presencia de otro expresident de la Generalitat como José Montilla y del portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, que también han participado en el coloquio, una anécdota con la que ha pretendido ilustrar el viraje de Mas hacia el soberanismo. "En 2012 vino a Badalona a hacer una visita, y le dije: "si te crees que todos los que han salido a la Diada con 'esteladas' te van a votar a ti estás confundido". Y él me dijo: "Ya veremos", según Albiol, recordando que Mas perdió doce diputados en las elecciones autonómicas de aquel año.

NO A LAS DEMANDAS INDEPENDENTISTAS

Durante el coloquio, el líder del PP catalán ha defendido la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y se ha mostrado abierto a una reforma constitucional que se replantee el modelo de relación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. "Pero no para dar satisfacción a los independentistas", ha puntualizado, algo que le ha reprochado Domènech, que será candidato de Catalunya en Comú en las elecciones del 21-D, por ser una propuesta condenada al "fracaso".

"No se pueden hacer políticas perdurables si no les integras en el debate", ha defendido Domènech en referencia a los independentistas, abogando por "un gran acuerdo" entre distintas formaciones políticas que incluya un referéndum legal y con garantías.

Según el candidato de los 'comuns', la situación de Cataluña ha revelado la "crisis de la relación de Cataluña y España" pero también la "del modelo territorial" del Estado. "Y si no asumimos eso, que estamos ante una crisis sin parangón, no afrontaremos las soluciones que tenemos que afrontar", ha añadido, aunque ha reclamado, como cuestiones prioritarias, resolver el "bloqueo institucional" provocado por el 155 y la situación de los "cargos electos" catalanes que se encuentran en prisión.

Por su parte, el expresident socialista Montilla ha situado en la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, que se produjo mientras él gobernaba la Generalitat, el inicio de la situación actual de división social en Cataluña, aunque ha recordado que en los siguientes años, el ya president Artur Mas pactó los presupuestos catalanes con el PP, y su partido brindó apoyo a Rajoy en Madrid para aprobar leyes como la Reforma Laboral, lo que ha denominado como "un periodo de feliz colaboración" entre Mas y Rajoy que acabó en 2012. "Ahora tenemos una economía más debilitada, unas instituciones más cuestionadas, y revertir esta situación no es fácil", ha reflexionado sobre la situación en Cataluña.