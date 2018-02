Aaron Feis, el entrenador de fútbol que murió tiroteado en Florida por salvar a los alumnos

Aaron Feis es una de las 17 víctimas del tiroteo en el instituto de Florida cometido supuestamente por un joven de 19 años. Este hombre, entrenador de fútbol en el Marjory Stoneman Douglas y guardia de seguridad de profesión, quizá podría haber escapado con vida. Pero, en lugar de huir, decidió ponerse delante del tirador para salvar a unos alumnos, informa CNN. Feis pudo ser trasladado al hospital y llegó al quirófano, pero finalmente murió en el hospital.

Uno de los pupilos de Aaron Feis en el equipo del instituto, Colton Haab, ha declarado a la cadena estadounidense que ha escuchado que éste salvó a tres chicas poniéndose delante del tirador. Haab ha definido a la víctima como cercano y amistoso, además de como "un gran trabajador" que buscaba "ayudar a todo el que pudiera". "Me alegro de que no sufriera mucho. Está claro que nada será lo mismo sin él", ha añadido el alumno.

Una portavoz del programa de fútbol americano del instituto ha asegurado que Feis murió "como vivió, poniéndose en segundo plano". "Murió como un héroe", ha añadido. Desde la cuenta de Twitter del equipo del Marjory Stoneman Douglas también han recordado al entrenador y han elogiado su valentía.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3