Varios muertos y medio centenar de heridos en un tiroteo en un instituto de Florida

Varias personas han muerto y medio centenar han resultado heridas en un tiroteo registrado hoy en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School, de la ciudad de Parkland, en el condado de Broward (Florida).

El senador por Florida Bill Nelson y el superintendente de Educación del condado de Broward indicaron que hay "víctimas mortales", aunque sin señalar una cifra concreta.

La Policía de Broward indicó a través Twitter que 14 heridos han sido trasladados a un hospital cercano. En un primer momento se informó de que al menos una veintena de personas resultaron heridas en este suceso, aunque el Departamento de Bomberos de la vecina ciudad de Margaret elevó esa cifra hasta medio centenar.

El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, confirmó que el sospechoso fue detenido y que se cree que actuó en solitario, aunque el lugar registra todavía una gran actividad policial.

Las imágenes de televisión muestran a cinco agentes de policía esposando e introduciendo en una patrulla al sospechoso. Otras imágenes muestran camiones de bomberos y ambulancias en las inmediaciones del colegio, donde se imparte clase a unos 3.000 estudiantes.

Tanto el gobernador de Florida, Rick Scott, como el presidente de EE.UU, Donald Trump, siguen de cerca la investigación del tiroteo, y han conversado entre ellos sobre lo sucedido. El dirigente local tiene previsto visitar el centro educativo.

Trump lamentó a través de Twitter el "terrible" tiroteo y dijo que "ningún niño, maestro ni nadie más debería sentirse jamás inseguro en una escuela estadounidense".

