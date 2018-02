¿Un Apóstol demasiado sexy?: Retirado el cuadro de un santo de una iglesia de Ciudad Real

"I'm too sexy for my love / Too sexy for my love", decía la canción de Right Said Fred, allá por 1992. Quizá Santiago Apóstol sea too sexy (demasiado sexy) para la localidad de Membrilla, en Ciudad Real. Este pueblo de 6.000 habitantes ha amanecido hoy inmerso en la polémica: la imagen de Santiago Apóstol que lucía en la iglesia de Santiago el Mayor ha sido retirada. En declaraciones a la Cadena SER su autor, el pintor octogenario Antonio Ximénez Muñoz, cree que el lienzo ha sido vetado por "ser considerado erótico".

El cuadro de grandes dimensiones en el que el apóstol figura con una túnica hasta la rodilla, fue donado por el artista, de 87 años y residente en Miami, a su pueblo natal por encargo del antiguo párroco, pero en el último verano que visitó su ciudad comprobó que ya no estaba en la sacristía y ha pedido explicaciones sobre los motivos que han llevado a esta decisión, informa la agencia EFE.

Por su parte, la Cadena SER asegura que Ximénez "cuenta con una dilatada trayectoria internacional; ha expuesto junto a Picasso y Antoni Tàpies y ha sido reconocido como el mejor pintor extranjero de Italia".

Reacción del Obispado

Aunque no han podido precisar cuánto tiempo ha permanecido colgado ni cuándo se quitó, el Obispado ha sostenido, en declaraciones a la agencia EFE, que el cuadro se retiró porque "se reubicó el mobiliario y en su lugar se puso un armario".

"No hay ninguna polémica y el artista puede haberse molestado, pero la obra no se ha censurado", ha señalado las fuentes eclesiásticas, que ha añadido que se está buscando una nueva ubicación para colgarlo.