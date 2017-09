El director de redes sociales de Trump difunde un vídeo falso del huracán Irma

Dan Scavino, director de redes sociales del presidente de EEUU, Donald Trump, causó este domingo gran revuelo al publicar en Twitter un vídeo que supuestamente mostraba inundado el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) por el impacto del huracán Irma. El mensaje era erróneo: se trataba de una grabación del aeropuerto de Ciudad de México.

Grabación del aeropuerto de Ciudad de México, que Scavino confundió con Miami.

"Así está el Aeropuerto Internacional de Miami. ¡Tengan cuidado!", aseguraba Scavino en su mensaje y difundía un vídeo que mostraba un aeródromo anegado. Miami estaba siendo azotada por el huracán Irma, que tocó tierra este domingo en los Cayos de Florida.

“ @RobertMaguire_ : Scavino's sharing #Irma 's wrath with Trump, and it's... fake) pic.twitter.com/erjZB38Dyk ” "The best people"

El funcionario de la Casa Blanca llegó a compartir incluso las imágenes con Trump y el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, hasta que fue desmentido por las autoridades del propio aeuropuerto, que negaron que se tratara de sus instalaciones. El MIA es el aeropuerto el más importante de Florida y principal puerta de salida de vuelos de EEUU hacia Latinoamérica.

"Este vídeo no es del Aeropuerto Internacional de Miami", replicaron los responsables del aeródromo en su cuenta de Twitter.

Thank you. It was among 100s of videos/pics I am receiving re: Irma from public. In trying to notify all, I shared - have deleted. Be safe!