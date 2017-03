Guía para no perderse en la movilización feminista de este 8 de marzo

"Si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras". Este 8 de marzo el movimiento feminista de decenas de países de todo el mundo han convocado un Paro Internacional de Mujeres para protestar contra la violencia machista, la brecha salarial, el acoso o la desigualdad. Los colectivos llaman a que cada mujer haga lo que considere y pueda: paros laborales, huelga de consumo o huelga de cuidados.

En muchas ciudades españolas el paro en el empleo productivo ha sido convocado de 12.00 a 12.30 del mediodía, un momento en el que se anima a las mujeres y también a los hombres que quieran apoyar a bajar a las puertas de sus centros de trabajo o a las plazas más cercanas con un brazalete morado.

Listado de países adheridos al Paro Internacional de las Mujeres el 8M

Fuente: Elaboración propia

También llaman a que se lo pongan aquellas personas que por su trabajo o condiciones no pueden parar, pero sí quieren secundar la protesta. La convocatoria ha identificado el brazalete morado como símbolo de identificación "con la lucha feminista".

La cobertura legal viene de la mano de la Conferencia Intersindical, que ha convocado oficialmente paros parciales de 12 a 14 horas, de 18 a 20 de la tarde y de 21 a 23 de la noche para cubrir todos los turnos. Cualquiera puede comunicar a su empresa que se acoge al paro, con la correspondiente resta de salario y cotización.

También en la universidad

Muchos colectivos de varias universidades también han convocado el paro a la misma hora en los centros de estudios, entre ellas las públicas madrileñas Universidad Complutense, Universidad Autónoma, Universidad Carlos III y Universidad Rey Juan Carlos.

Además de los paros de estudio y laborales, el movimiento feminista ha organizado manifestaciones en muchas ciudades españolas. En Madrid, por ejemplo, la marcha comenzará a las 19.00 horas y saldrá de la plaza de Cibeles para desembocar en Plaza España. Al finalizar se leerá el comunicado y se bailará el merengue feminista, un baile grabado por activistas y lanzado el pasado sábado que anima a participar en la jornada de movilización del 8M.

Además, esta misma tarde habrá manifestaciones y concentraciones nocturnas en algunas ciudades. En Barcelona se ha convocado una a las 20.00 horas de este martes en la Plaza de Sants bajo el lema La Nit ès Nostra (La Noche es Nuestra) y en Madrid la Puerta del Sol acogerá una "vigilia de inicio de huelga" en la Puerta del Sol, donde 15 personas están en huelga de hambre para pedir el fin de la violencia machista –las cuatro mujeres que llevan un mes junto a otras once que empezaron hace unos días–.

El feminismo madrileño ha difundido un manual de instrucciones para este 8 de marzo en el que, además, proponen "hacer boicot al sexismo" y no consumir ni utilizar servicios de empresas que sean sexistas en su publicidad o con sus trabajadoras. Por otro lado, animan a las mujeres a no encargarse de las tareas de cuidado y a los hombres a que se hagan cargo de ellas.

"Ese día no limpiaremos, no cocinaremos, no consumiremos, no trabajaremos ni por dinero, ni por obligación, ni por amor. Sólo por el fin del patriarcado", afirman en la convocatoria de la vigilia las feministas de Madrid.