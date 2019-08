Jesús Aguirre, consejero andaluz de Salud: "No sabemos el foco donde se ha contaminado la carne mechada"

"No es que tengamos sospechas de otros productos específicos, pero como no sabemos el foco, donde se ha contaminado esta carne mechada, no sabemos en qué punto se ha contaminado". El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, dijo este miércoles en la SER que se desconoce cuál es el foco de la infección pero que se ha comunicado "la analítica y la paralización cautelar" de todos los productos de la empresa de carne contaminada por listeria.

Aguirre, en todo caso, ha defendido que la "capacidad de respuesta" de la Administración andaluza ante el brote de Listeria monocytogenes "ha sido bastante buena", explicando que el cultivo de las muestras de carne mechada tomadas el día 6 de agosto tardó "tres o cuatro días" en estar listo, la Consejería fue "orientada hacia una marca" equivocada y hasta el día 14 de agosto el laboratorio municipal de Sevilla no comunicó el resultado positivo a Listeria asociada a la carne mechada de la marca 'La Mechá'.

En una entrevista recogida por Europa Press, Aguirre ha recordado que el "81 por ciento" de los 132 pacientes actualmente "confirmados" como infectados por Listeria monocytogenes desde el inicio de la alerta activada el pasado 15 de agosto "son del área de Sevilla", dado que la empresa Magrudis, encargada de la carne mechada 'La Mechá', "está radicada" en dicha provincia y "gran parte de la distribución de la carne mechada" de dicha marca "se hacía en la propia Sevilla".

En ese sentido, ha explicado que los casos de infección detectados en otras comunidades autónomas al margen de Andalucía "son importados" de dicha región, es decir que se trata de personas que "se llevaron el producto de esta marca específica comprado en Andalucía y lo consumieron en otras comunidades autónomas".

Eso sí, el consejero andaluz de Salud ha avisado de que si bien la alerta fue articulada según "la trazabilidad que se ha vendido" de la carne mechada de la marca 'La Mecha', que tiene "una gran distribución dentro de Andalucía", incide en la situación la actividad de los pequeños comercios y el hecho de que "muchas veces se compra al detalle, cien o 200 gramos, con lo que eso escapa del control" de las autoridades a la hora de hacer un seguimiento al producto. Así, ha admitido desconocer "qué evolución va a tener" exactamente este brote de Listeria monocytogenes, si bien ha manifestado su deseo de que sea "la menor posible".

Además, después de que la noche del pasado lunes falleciese en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla una anciana de 90 años contagiada de Listeria, Jesús Aguirre ha detallado que de los tres pacientes afectados que están actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), "uno está más complicado" y ha sido sometido a una traqueotomía y los dos restantes están "más estables".

"Desde la segunda quincena de julio"

En paralelo, y dado el informe de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en el que la Junta reconoce que "desde la segunda quincena de julio se había detectado un incremento de casos de listeriosis" en Andalucía, Aguirre ha explicado que Andalucía suele registrar "una media anual de 18 o 20 casos de Listeria y aunque en efecto "en la última semana de julio se vio un repunte de casos en Huelva y Sevilla", hasta que el día 5 se identificó finalmente "el primer foco" de infección al ser descubiertos "varios pacientes vinculados a la misma compra", no fue posible "enfocar" la investigación sanitaria "a determinado alimento".

En ese sentido, y mientras el mencionado informe de la Junta señala que "entre el 12 y 14 de agosto se declararon otros brotes, de los que igualmente se tomaron muestras de los alimentos consumidos" y que ya el 14 de agosto el laboratorio municipal de Sevilla "informó sobre resultado positivo a Listeria asociada a la carne mechada de la marca 'La Mechá'", el consejero ha defendido que en cuanto el citado laboratorio comunicó "por teléfono" de dicho resultado a la Junta de Andalucía, la misma intervino "sin esperar al papel de confirmación burocrática" y ordenó a la empresa que paralizase la producción y distribución de dicho producto y al día siguiente fue informada la Agencia Española de Salud Alimentaria.

"Puede parecer mucho tiempo"

"Puede parecer mucho tiempo, pero frente a otras alertas como consecuencia de Listeria en otros países, nuestra capacidad de respuesta desde el punto de vista epidemiológico ha sido bastante buena", ha defendido Aguirre, avisando de que el cultivo de las muestras recogidas el 6 de agosto en la empresa "no es un tema de un solo día, sino de tres o cuatro", toda vez que después la Junta fue "orientada a una marca que no era", pues el PP andaluz atribuye al laboratorio municipal de Sevilla un error a la hora de la identificación de las muestras que habría señalado en principio y de manera equivocada al producto de una empresa de Málaga, extremo este último que niega el Gobierno local socialista de la capital andaluza.

En cuanto a la decisión de paralizar el resto de la producción de la empresa encargada de la carne mechada 'La Mechá', ha explicado que se trata de una medida complementaria "por precaución", pues si bien de la carne mechada hay "certeza clara" de la incidencia, no media "ninguna certeza epidemiológica" respecto al resto de productos de esta marca. En cualquier caso, lo más "probable" es que este jueves estén ya disponibles los resultados de los análisis practicados al resto de productos de la citada marca, sin que se descarten medidas "sancionadoras".