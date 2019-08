La Junta de Andalucía detectó "un incremento de casos de listeriosis" semanas antes de activar la alerta

Un informe de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía emitido el pasado lunes admite que "desde la segunda quincena de julio se había detectado un incremento, en relación a los casos esperados en base a los datos de años anteriores, de casos de listeriosis en Andalucía". Se trata del mayor brote de listeriosis conocido en España, causado por unos lotes de carne mechada de la marca 'La Mechá' contaminados por la bacteria listeria monocytogenes.

La muerte de una mujer de 90 años y el creciente número de afectados no hace sino alimentar dudas respecto a si se pudo o no detener a tiempo la propagación del brote, a cuyo origen hasta el propio consejero andaluz de Salud ha aludido en la Cadena Cope a que "pudo haber dos o tres días de desfase". "Nosotros sabíamos que algo estaba pasando a principios de agosto porque hubo un repunte de casos. Pero hasta que no se produjo el primer brote familiar, la encuesta epidemiológica no nos llevó hasta dos o tres productos", ha dicho este miércoles Jesús Aguirre.

El informe, desvelado por el delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, que este miércoles ha visitado el laboratorio municipal encargado del análisis de las muestras, fue remitido el lunes a las ocho delegaciones territoriales de Salud y Familias.

El documento, según ha comprobado eldiario.es Andalucía, indica en el punto 37 que "el día 5 de agosto se declaró un brote de toxiinfección alimentaria en una localidad de la provincia de Sevilla, de la que se inmovilizaron los alimentos consumidos y se tomaron muestras para su análisis". Asimismo, el documento de la Dirección General de Salud Pública añade que "entre los días 12 y 14 de agosto se declararon otros brotes, de los que igualmente, se tomaron muestras de los alimentos consumidos para su análisis". Con fecha 14 de agosto, según la Junta, el laboratorio "informó sobre resultado positivo a listeria asociada a la carne mechada de la marca 'La Mechá', elaborada por una empresa ubicada en el municipio de Sevilla.

El "desfase" del consejero

Las fechas coinciden con lo expuesto por el consejero esta mañana en la radio. "El día 14 se inmovilizó la partida de la carne afectada y el 15 se declaró la alerta", ha señalado. Preguntado sobre si se ha tardado un tiempo excesivo en detectar el brote, Aguirre ha informado de que su departamento sabía que algo estaba pasando desde inicios del mes de agosto porque había un "repunte importante" en los casos de listeriosis en comparación con la media estadística de otros años.

Si bien, según ha narrado, hasta que no se produjo el primer brote familiar no se pudo enviar dos o tres productos sospechosos a analizar. Se mandaron epidemiólogos a una empresa que se pensaba que era la causante del brote pero finalmente fue otra.

"¿Se podría haber hecho más rápido? Pues no lo sé, pero sí sé que cuando el día 14 nos llegó el positivo, automáticamente se decretó la alerta, se abrieron los protocolos para la atención primaria y hospitalaria y se empezó a hacer la asistencia sanitaria", ha manifestado.

Sobre si el laboratorio municipal del Ayuntamiento de Sevilla tardó cuatro días en tener los resultados, el consejero ha indicado que "a lo mejor pudo haber dos o tres días de desfase pero lo importante es la coordinación desde el momento en el que llegó el positivo a la Consejería, que automáticamente declaró la alerta", ha zanjado.

Enfado en el Ayuntamiento

Por su parte, Juan Manuel Flores, en declaraciones a los periodistas durante su visita al Laboratorio Municipal, ha querido aclarar que no tiene que ser él quién dé una respuesta sobre "cuál es el manejo de esos casos y cómo se actuó", a la par que ha apuntado que "eso corresponde a los responsables de la administración autonómica".

"Lo que sí digo como responsable municipal es que el 8 de agosto se solicita a este laboratorio la colaboración para la identificación de las posibles bacterias causantes de este brote infeccioso y en eso ha estado trabajando, avanzando en menos de 24 horas un resultado provisional", ha explicado Flores, que ha añadido que se siguió trabajando durante el fin de semana y que "en menos de cuatro días se hizo la identificación del producto contaminado y la bacteria causante del brote".

A partir de ahí, ha continuado, "la toma de decisiones sobre la dimensión de ese brote, los casos clínicos o la gravedad de los mismos le corresponde a la administración autonómica", ha incidido el delegado, que ha lamentado las formas de enterarse, a través de un medio de comunicación, de que "había habido un supuesto error en el laboratorio en la identificación de una muestra y que eso había retrasado la alerta sanitaria".

"Eso no son formas de enterarse", ha manifestado, y ha reprochado a los responsables de la Junta, si tienen un documento interno no haber puesto una comunicación interadministrativa o entre los propios técnicos "para aclarar ese supuesto error" y que "se trabaje desde la lealtad institucional para en una situación de crisis dar respuesta y no generar alarmas, ni buscar culpables ni técnicas de desviación". "Hay que trabajar seriamente", ha espetado.

Además, ha señalado que se ha enviado al director general de Salud Pública, Jesús Peinado, un informe social interno elaborado por el Ayuntamiento en el que "se manifiesta que no ha habido ningún error" en la identificación, etiquetado y procesamiento de las muestras, toda vez que ha solicitado el informe interno que manejó el medio de comunicación que publicó la información, "en el que públicamente se nos ha acusado de un error para poder valorarlo"; pero "hasta ahora no hemos recibido nada". "Creo que el trabajo de los actuales responsables de la Consejería de Salud no ha estado a la altura", ha aseverado.

Asimismo, Flores ha destacado que el trabajo de los profesionales del Laboratorio Municipal y los responsables de epidemiología de los distritos sanitarios de la provincia de Sevilla "es rutinario" y se trabaja "de una forma bastante leal, muy eficaz y con buenos resultados", para añadir que en el caso de este brote, como en todos, el laboratorio "trabaja a solicitud de la Consejería que es la que pone en marcha la alerta, la detección y la sospecha de un posible brote de infección alimentaria por listeria".

Por último, Flores ha subrayado que el Laboratorio Municipal "ha colaborado, colabora y espera seguir colaborando en la colaboración estrecha en la vigilancia de brotes epidemiológicos y clínicos de intoxicación alimentaria", a la par que ha criticado "el interés en buscar posibles anomalías y errores para intentar buscar culpables en la crisis", cuando las administraciones "tienen que estar para solventarlas pronto con el menor daño posible y dar tranquilidad a la población".