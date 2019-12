El IAM impulsa 16 obras de teatro para alumnos de ESO y dos más para el profesorado para prevenir la violencia de género

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha impulsado 16 piezas de teatro-taller para alumnos de ESO y dos más para el profesorado para prevenir la violencia de género, pues "cuando al alumnado se les da formación y sensibilización, acaban desarrollando relaciones sanas e igualitarias".

Así lo resalta en un comunicado la Consejería, que detalla la trama de algunas de estas obras. En una de ellas, Carla sospecha que su pareja le está 'hackeando' el Whatsapp. Sergio únicamente quiere estar con Carla, los dos juntos y solos. Una vez se desvela la estrategia de control de Sergio, la respuesta serán acusaciones y chantaje emocional. Mientras tanto, Carla desea que la discusión acabe y que todo vuelva a ser como antes, o como nunca fue, más allá de la imagen de pareja ideal compartida en redes sociales.

Esta es la sinopsis de 'Mirar', la pieza de teatro social y participativo que han dramatizado un grupo de entre 60-80 estudiantes de cuatro de ESO del Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Itálica' de Santiponce (Sevilla) para la prevención de la violencia de género en la población joven y el fomento de las relaciones afectivo-sexuales no sexistas.

Este programa de coeducación que este curso está impulsando la Consejería con la finalidad de ofrecer herramientas con las que favorecer nuevos modelos de relación entre mujeres y hombres basados en la igualdad, paz, justicia y convivencia es una idea que comparte Ana María García, pedagoga y asesora de coeducación del Gabinete de Estudios y Programa del IAM.

Ella asegura que "existen muchas resistencias en estas edades", por eso es tan importante que los centros educativos desarrollen actuaciones para sensibilizar y para que tomen conciencia porque "realmente después de un proceso de formación y sensibilización, el alumnado sí acaba tomando conciencia, acaba aprendiendo a relacionarse de otras maneras y también toma conciencia de que ganan cuando desarrollan otro tipo de relaciones sanas e igualitarias".

"Crecimiento considerable"

En este sentido, la Consejería ahonda en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha alertado en su última memoria del "crecimiento considerable" registrado en el número de asuntos sobre violencia de género en los juzgados de menores, que ha crecido hasta en un 11% en los últimos cinco años.

En esta misma línea, el IAM ha prestado apoyo psicológico gratuito y especializado en toda Andalucía a 81 nuevas adolescentes que han sufrido violencia de género en sus primeras relaciones sentimentales durante el primer semestre del año, lo que ha supuesto un aumento del 20,89% con respecto al mismo periodo de 2018 cuando fueron atendidas 67 chicas.

Una situación de la que el alumnado del IES 'Itálica' se muestra consciente. Así, Blanca Casas, alumna de cuatro de ESO, subraya que "una relación sana es la que hay buena comunicación, os dais cariño y aunque paséis tiempo juntos, no dejáis de lado todo lo demás porque tú tienes que seguir con tu vida, con tus amigas, con tus amigos de toda la vida; y él, con los suyos". "Y que también os juntéis todos en común pero no solo los dos", concluye.

Precisamente, el control, el aislamiento, la posesión y los celos son algunos de los aspectos que se trabajan en estos teatros que recorrerán 16 centros de Secundaria de toda Andalucía durante noviembre y diciembre con la finalidad de que las chicas, pero también los chicos, sean capaces de detectar los primeros indicios de la violencia de género. La idea es que la dramatización de vivencias cotidianas sirvan al alumnado de herramienta para la vida real.

"Estas situaciones se dan en la vida real y entonces así podemos hacer que se cambie. Compañeras y compañeros hemos demostrado que cómo apoyando a las dos personas, haciendo que confíen en ella, puede salvarse la relación y a la persona en sí para que no cometa los mismos errores de nuevo", ha apuntado Blanca Casas durante una sesión de teatro, como ha corroborado su compañero de clase José Antonio Ortega. "A ella le diría que tuviera confianza en sí misma y que no se dejara llevar por él. Y a él que pare, que parece que todos somos iguales, la verdad. A mí me ha ayudado a verlo. Yo espero que a muchos les haya ayudado", ha abundado Ortega.

APUESTA POR LAS ARTES ESCÉNICAS DEL IAM

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que ha asistido a este teatro-taller junto con la directora del IAM, Laura Fernández, y el director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, Ángel Mora, ha abogado por la prevención de la violencia de género a través de este tipo de actuaciones coeducativas entre la juventud.

Sin embargo, el coordinador del Plan de Igualdad y orientador del IES 'Itálica', David Asesencio, ha avisado de que en los últimos seis o siete años cuando trabajan el tema de la violencia de género encontran "muchos más casos, no que existan nuevos, sino que seguramente se visibilizan, se denuncian más". "También nos hemos encontrado con un gran hastío. Cuando trabajas ese tema, los chavales, especialmente los chicos, suelen responder de una manera como a la defensiva y creo que ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo", ha remarcado.

Precisamente por esta cuestión, como destaca la Consejería, el IAM apuesta por una metodología basada en la dramatización y en las artes escénicas para recrear situaciones que fomenten la reflexión sobre las experiencias propias de los adolescentes, abordando desde la raíz posibles casos de violencia de género en parejas preadolescentes y en espacios grupales, para así poder ofrecer al alumnado herramientas eficaces de cara a la prevención de relaciones afectivo-sexuales abusivas por razón de sexo-género.

"Mediante las técnicas teatrales es más fácil hacer visibles estereotipos, prejuicios y roles de género, emociones y modelos aprendidos de relaciones afectivas, así como situaciones desigualitarias por razón de sexo-género, mediante su teatralización, debate y otras dinámicas vivenciales que hacen intervenir el cuerpo, la imagen, el movimiento y los sentidos", remarca la Consejería.

Esta actividad, que se encuentra dentro de las iniciativas que desde el IAM se llevan a cabo para la prevención de la violencia machista entre la población joven, se realizará en 16 centros de todas las provincias andaluzas y otras dos más dirigidas al profesorado, con la colaboración de la Consejería de Educación y Deporte, con el propósito de que conozcan la metodología y puedan reproducir la experiencia en sus institutos, con lo cual tendrá un efecto multiplicador. Estos teatros comenzaron el 14 de noviembre en Córdoba y concluirán el 19 de diciembre en Málaga con la participación de las compañías Salamandra y ¿TeatreVerías?