Casado arranca la precampaña andaluza: "La Hispanidad es probablemente la etapa más brillante del hombre"

Pablo Casado inauguró este domingo la precampaña electoral trayendo a Andalucía los grandes ejes de su política nacional: pie en pared frente al independentismo, ataques al PSOE por el pacto presupuestario con Podemos, apelaciones a las víctimas del terrorismo y una reivindicación del sentimiento de "hispanidad", de la "nación más vieja de Europa" y de las banderas. "La Hispanidad es probablemente la etapa más brillante no de España, sino del hombre. Nunca antes se había conseguido trasladar la cultura, la historia, la religión, la historia de una nación a tantos sitios a la vez", aseguró el Presidente del Partido Popular. Sólo el Imperio Romano aguanta la comparación, según Casado.

Casado estaba en Málaga para arropar a Juanma Moreno, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. La tesis de ambos fue que los problemas de Andalucía tienen su origen en casi 40 años ininterrumpidos de gobiernos del PSOE. "El drama de esta tierra es que durante 40 años no ha habido alternancia, saneamiento democrático, luz para cambiar lo que se estaba haciendo mal, precisamente por la red clientelar y la corrupción", denunció Casado nada más empezar.

Antes, el candidato Moreno ya había anunciado que el mitin servía para celebrar algo "verdaderamente importante", "la gran nación que es España". "Nuestra manera de ser andaluces es siendo españoles", dijo Moreno, con una bandera en cada mano, y antes de colocar a Andalucía como "contrapeso" de las aspiraciones de los independentistas y acusar a Sánchez de hacer concesiones "que no caben en el marco constitucional". "Como es socialista, la señora Díaz calla de manera vergonzosa. Susana Díaz está traicionando los intereses de los andaluces".

Moreno repasó los malos datos del paro, las listas de espera en la Sanidad y las clases en barracones, y luego recordó el gasto en un club de alterne por parte de directivos de FAFFE: "Quiero decirle a la candidata, que le queda un cuarto de hora, que no es indigno que el líder de la oposición cumpla su obligación de fiscalizar al Gobierno, lo que es indigno es que dirigentes socialistas vayan con una tarjeta de dinero público a un puticlub".

Pablo Casado: "Ni Juanma ni yo tenemos nada por lo que nos puedan avergonzar"

Llegó luego el turno para Casado, al que el candidato andaluz presentó entre vítores de "Sí sí sí, España ya está aquí", tal que así: "Una persona que no sé si desde que nació, pero sí desde muy pequeñito, estaba preparándose para hacer Historia en España". Así que no fue extraño que Casado empezara su discurso trufándolo de apelaciones a la Historia, en mayúsculas. "No somos conscientes de que un pueblo milenario y una nación centenaria han hecho tanto por la Humanidad", se arrancó.

Después vino un repaso a todos aquellos peligros que, según Casado, la amenazan: el independentismo en Cataluña, los apoyos a Pedro Sánchez y las supuestas contraprestaciones, o el acuerdo de Presupuestos. Hubo también apelaciones a las víctimas de ETA, incluyendo a las "treinta de los nuestros", y un paralelismo entre el País Vasco y Cataluña: "Por desgracia, la situación empieza a parecerse en algunos puntos. El 1 de octubre vimos como energúmenos de la kale borroka independentista intentaban asaltar el Parlamento, agredían a los miembros de seguridad…"

Casado pidió la ilegalización de "partidos que no condenen la violencia", la restricción de la financiación y la aplicación inmediata de un artículo 155 duro: "Se tiene que aplicar con la extensión que haga falta: en la educación, instituciones penitenciarias, en los Mossos d'Esquadra y por supuesto en los medios públicos, que hacen pura propaganda ¿Cómo es posible que haya un régimen carcelario que en el resto de España? Esto sólo pasa en los narcoestados".

En clave autonómica, Casado aseguró que "ni Juanma ni yo tenemos nada por lo que nos puedan avergonzar". "Cuando dices que se han gastado 32.000 euros en un puticlub, la gente entiende la degeneración moral. ¿Pero qué lecciones nos van a dar a nosotros?", se preguntó Casado, para quien la razón de que el PSOE haya gobernado de manera ininterrumpida desde la instauración de la autonomía es "una red clientelar que asfixia".

"Este salón respira España"

Por momentos parecía que hubiese más banderas que personas, que abarrotaban el salón de actos del hotel donde se celebró el mitin, terminado con una pirueta final que unió Andalucía y América a través de los siglos. "América fue descubierta desde Andalucía. América debería ser un puntal de desarrollo para Andalucía. América, el Nuevo Mundo, también es muy andaluza, igual que España también tiene raíces y sangre andaluza", dijo Casado.

Teodoro García Egea, Gabriel Amat, Ángeles Muñoz, Esperanza Oña o Estaban González Pons flanqueaban a Moreno y Casado. El mitin lo presentó Elías Bendodo, presidente del PP malagueño y coordinador de la campaña de Moreno, que avanzó de qué iría el asunto: "Hoy teníamos previsto un acto para decir simplemente que nos sentimos orgullosos de ser españoles", arrancó.

Como la lluvia no dio tregua, los importantes llegaban al lugar en taxi y les acompañaban con un paraguas rojo y amarillo. Bendodo los recibió dándoles el tono: "Un domingo, con la que está cayendo, habéis pensado que no hay nada mejor que hacer que venir a levantar la bandera de España en un acto del PP".

El huracán Leslie frustró que ese acto se celebrase en la Plaza de la Constitución, pero no la exaltación de los colores, que fue la misma pero más concentrada. Tampoco el alcalde De la Torre se resistió: "Banderas en el corazón. De todos, y de todas. Este salón respira España".