Pedro Sánchez rehabilita a Susana Díaz en la recta final de campaña: "Es el espejo en el que nos miramos"

Pedro Sánchez ha anunciado, por sorpresa, durante un mitin electoral con Susana Díaz en Marbella que el próximo Consejo de Ministros aprobará una propuesta de reforma constitucional para acabar con los aforamientos (el fin de la inmunidad jurídica para diputados y senadores salpicados por casos de corrupción). Esta medida es la que Ciudadanos usó para presionar al Gobierno andaluz, que se negó a apoyarla, justificando así la ruptura del pacto de legislatura y el adelanto electoral.

El presidente del Gobierno ha participado poco en la carrera electoral andaluza del 2 de diciembre pero, a tres días para que termine la campaña, ha desembarcado con todo un ramillete de promesas de calado que engloban el programa político del PSOE. Entre ellas, una modificación de la Ley del Poder Judicial para que los jueces tengan formación en materia de violencia de género y una reforma del Código Penal "para que no vuelva a haber manadas que atentan contra la integridad física de las mujeres".

Sobre educación, el presidente se ha comprometido con extender la educación de 0 a 3 años y aprobar una nueva ley de FP para "prestigiar esta etapa". Por último, ha lanzado una propuesta "para después de las elecciones": "Voy a lucir el copyright de Susana: haré lo mismo que ha hecho ella aquí para los estudiantes universitarios en toda España [la bonificación al 99% de las matrículas universitarias, que han rebajado el coste a siete euros para todo el que apruebe]. "Susana es el espejo en el que nos miramos, en quien nos inspiramos en muchas cosas", ha sentenciado.

Y así, el que fuera antagonista visceral de la presidenta andaluza en las primarias bélicas del PSOE, se ha mimetizado con ella en una especie de éxtasis de final de campaña. Es la primera vez en muchos meses que Pedro Sánchez -de natural hierático- proyecta nervio y ganas propias de unas elecciones y además reivindica a Susana Díaz y sus políticas como molde para el Gobierno de España. Sánchez se ha lamentado por "no haber estado en la campaña de Susana como me hubiera gustado" y ha terminado gritando las mismas palabras que la candidata: "Si queremos que no haya bloqueo, tenemos que ganar bien el 2 de diciembre. A coger la papeleta y a votar PSOE".

Dos días en campaña

Sánchez ha rehabilitado hoy la figura de Susana Díaz dentro de un PSOE que, a ratos, le es hostil y ajeno. El que él dirige en Ferraz, el que ganó las primarias y reorientó el partido de espaldas a la federación andaluza, hasta entonces la de más poder. Hoy el discurso del presidente vuelve a estar coordinado y en sintonía con la dirigente andaluza. Están juntos en las elecciones del domingo y, probablemente, lo estarán en las próximas citas electorales de 2019.

Entre viajes oficiales a Guatemala, Marruecos y Cuba -con una mini crisis diplomática con Reino Unido y la UE a cuenta del Brexit y Gibraltar-, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha encajado su segunda y última incursión en la campaña electoral andaluza para apoyar a Díaz en un mitin en Marbella ante más de 2.000 personas. Horas antes del mitin, el Consejo de Gobierno andaluz aprobaba el rescate de la concesión del hospital comarcal Costa del Sol y anunciaba que completará la ampliación con 12 millones de euros. Las obras del proyecto de ampliación llevaban paradas ocho años y el Gobierno de Díaz ha anunciado la reactivación en la recta final de campaña, exponiéndose a una denuncia de sus rivales ante la Junta Electoral.

Sánchez alerta a los indecisos: "El PP y Cs no dicen que no a pactar con Vox" EFE

El presidente es -junto a Pablo Iglesias- el líder nacional con menos presencia en estos comicios. También es el único que no interpreta las andaluzas como "la primera vuelta de las generales", como han hecho Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) e Iglesias (Unidos Podemos). Todos presionan a Sánchez para que asuma su debilidad parlamentaria (84 diputados) y la complejidad de sacar adelante los Presupuestos Generales pactados con Podemos. Todos le reclaman al unísono que convoque las generales en primavera, como muy tarde. En Ferraz hay quien se inclina por convocar y quien prefiere resistir y seguir buscando acuerdos puntuales con la oposición y gobernando vía decretos con el Presupuesto prorrogado de Rajoy. "Claro que vamos a aguantar. Vamos a hacer muchas cosas antes de convocar las elecciones", ha subrayado.

Susana Díaz desconoce qué hará Pedro Sánchez y cuándo lo hará. Pero ya advierte de que sus rivales en las andaluzas amagan con "bloquear" la constitución del Gobierno andaluz hasta que pasen las generales. Todas las encuestas sitúan al PSOE como primera fuerza, pero con una mayoría exigua que le obligará a pactar, o bien con Cs o bien con la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU).

Vox, la idea fuerza

Faltan tres días de campaña y la candidata socialista ya no inventará una idea fuerza mayor que el miedo a Vox y la hipótesis de un pacto de PP y Cs con la ultraderecha contra el PSOE. "Hoy me han dicho que c ómo es posible que pregunte sobre ellos? PP y Cs están blanqueando el discurso de Vox y eso tienen que saberlo los andaluces antes de votar", ha insistido. La presidenta afea a sus rivales la "contundencia" con la que le han negado de antemano el voto para facilitar su Gobierno. "Lo han suscrito ante notario y hasta han dicho que dejarían el escaño antes de dejarnos gobernar. Con el PSOE son muy valientes, pero lo de Vox no lo dicen", aseguró.

Díaz no ha puesto el piloto automático. Se ve crecida: "Tenemos un equipazo, se nos ha quedado el programa pequeño. Vamos a ganar, no bien, sino muy bien", dice. Los sondeos dicen que el PSOE perderá votos y escaños, pero la candidata ya ha empezado a destacar la distancia que sacará al segundo más votado por encima del resultado que obtenga en las urnas.

El presidente del Gobierno también ha mencionado a Vox, calcando el mensaje de Díaz: "El PP y Cs no dicen que no a pactar con Vox", sostiene, y ha criticado "la campaña de las derechas en Andalucía". "Agitan el espantajo de la inmigración, de la frivolidad con la violencia de género. Las derechas sólo aspiran a sumar para hacer en Andalucía lo que han hecho en España: recortar", ha dicho. Luego ha preguntado al auditorio cuántos tienen "hijos fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades aquí en los últimos años". "Somos un país de emigrantes y Andalucía se construye desde el encuentro y no desde los extremos", ha gritado, en respuesta a las críticas anti-inmigración de Casado.

Un acuerdo "cerrado" sobre guarderías

Por la mañana, en el municipio gaditano de San Roque, Susana Díaz participó en un acto con 400 personas mayores y anunció, por sorpresa, un acuerdo “cerrado con Pedro Sánchez” para que el Gobierno central cofinancie junto al Gobierno andaluz las ayudas que éste otorga a las familias con pocos recursos para abaratar la matrícula de sus hijos en una escuela infantil. “Ahora mismo tengo el 50% bonificado en Andalucía y la próxima legislatura vamos a ampliarlo, porque defiendo esa universalización al completo. Y diréis: ¿cómo vamos a hacerlo, Susana? Pues eso es lo que he cerrado con Pedro Sánchez: la parte que paga el Gobierno central y la parte que paga Andalucía”, dijo la candidata socialista.

La promesa fue recibida con aplausos por los mayores y causó cierto estupor entre algunos periodistas. De ser cierto, se trataría de un acuerdo sin precedentes, puesto que en la actualidad el Ejecutivo central no participa de ningún convenio con las comunidades en materia de financiación de ayudas a la matriculación en guarderías. También aparece una medida así en el borrador de Presupuestos Generales de 2019. Ni desde el Ministerio de Educación ni desde la Moncloa pudieron confirmar que hubiera un compromiso del presidente con S usana Díaz para costear parte de estas ayudas a las familias andaluzas. Tampoco Sánchez hizo mención alguna, horas después, durante el mitin que compartió con al candidata en Marbella. “Vamos a seguir trabajando Pedro y yo por la educación de 0 a 3 años”, se limitó a decir Díaz.



El acto de San Roque con los mayores fue el primero tras el debate electoral de la RTVE, donde Díaz cargó contra el PP, por su propuesta de retirar a Andalucía las competencias en educación, y contra Teresa Rodríguez, a quien acusó de falta de rigor porque sus propuestas electorales supondrían duplicar el gasto del Presupuesto andaluz. “Hay que tener los pies en el suelo”, dijo. Repitió la misma idea en San Roque, aunque entonces ella misma se lió al lanzar un acuerdo “cerrado” con Sánchez que, según Moncloa, no existe. Aún así recibió el aplauso de los mayores allí presentes: “Los abuelos y las abuelas están para mimar a los nietos, para criarlos, no para ser los sustitutos de la educación de 0 a 3 años”, dijo.



La prensa intentó aclarar si era un malentendido, una confusión o si, en efecto, había un acuerdo de impacto entre Sánchez y Díaz del que aún no habían trascendido los detalles. Horas después, el PSOE andaluz difundió a través de las redes sociales un vídeo de la consejera de Educación, Sonia Gaya, aclarando que no había acuerdo alguno, sino la “aspiración” de que el presidente Sánchez se comprometa a cofinanciar con la Junta las ayudas para guarderías. “Desde Andalucía, aspiramos a que el Gobierno de España pueda ayudarnos a financiar estas enseñanzas. Sólo así conseguiremos que la universalización sea una realidad”, dijo Gaya.



La educación Infantil de 0 a 3 años es una etapa no obligatoria, y la tasa de escolarización es del 47,58%. La Junta subvenciona el coste de la plaza a las familias en función del umbral de renta. Más del 80% recibe algún tipo de bonificación para abaratar el coste de la plaza de su hijo en una guardería, y de ellos, el 45% tiene gratuidad total. El precio público de una plaza con comedor está fijado en 278 euros y las ayudas a las familias oscilan entre el 10 y el 100% del coste total.