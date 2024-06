“Una asignatura se recupera, una vida no”: movilizaciones del estudiantado de las universidades públicas andaluzas

Tras el inicio de las acampadas por el genocidio del pueblo palestino en EE.UU y posteriormente en el resto del mundo, llegando el 29 de abril a España por iniciativa de la Universidad de Valencia y la posterior expansión de estas movilizaciones por el resto de las universidades y la resolución de la CRUE, las universidades andaluzas se unen a estas acampadas empezando por la Universidad de Granada, que fue la primera en poner las tiendas, y a continuación la Pablo de Olavide de Sevilla. El estudiantado movilizado aseguraba que el contenido de la CRUE eran palabras vacías que no materializaban ni efectuaban el boicot académico que exigían en el movimiento estudiantil sobre detener de forma indeterminada las relaciones con Israel u otras instituciones que financiaban a las fuerzas israelíes para el asedio contra la población palestina.

Ante esto, los y las jóvenes nos cuestionamos el rumbo de las universidades andaluzas en este sentido. ¿Qué avances han marcado las movilizaciones y compromisos de las universidades públicas andaluzas desde el reconocimiento palestino en mayo de 2024? ¿Qué implicaciones han tenido y tendrán estas medidas?

En estos tiempos frenéticos, la juventud se moviliza y desafía las críticas que la acusan de apática con movilizaciones como las de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde resuena con vehemencia “una asignatura se recupera, una vida no”.

Y es que los y las jóvenes de las universidades públicas de Andalucía nos hemos movilizado contra el genocidio y la barbarie que viene sucediendo desde hace décadas en Palestina. Frente a las flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas por Israel, incluyendo los desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, los secuestros de rehenes, la intensificación del sistema de apartheid y la sistemática desposesión de la población palestina, exigimos el alto al fuego inmediato para Gaza y un compromiso real académico en solidaridad con el pueblo palestino.

No es solo un sistema de trato discriminatorio prolongado y cruel; es un genocidio. Ante esta realidad, resuenan las palabras de Ángela Davis: “No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”. A pesar de esta sombra realidad que oscurece cualquier horizonte de paz, los y las jóvenes no hemos olvidado la historia y nos mantenemos comprometidas con el pueblo palestino, rechazando la indiferencia y exigiendo acciones concretas.

Desde Amnistía Internacional reconocemos que, en plena época de exámenes, el estudiantado universitario no se ha limitado a observar sino que se ha autogestionado y trabajado en la horizontalidad, dando al mundo entero una lección sobre convivencia, organización y perseverancia, demostrando que con colaboración y coordinación es posible sacar adelante una lucha.

Ejemplo de ello han sido los y las jóvenes universitarias de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), quienes, tras 20 días de acampada y tres días de encierro en el Rectorado, han logrado ser escuchadas gracias a sus esfuerzos y apoyos de asociaciones, compañeros, profesorado y trabajadores. Estos logros han incluido el reconocimiento por parte del Rectorado de la masacre perpetrada por Israel contra el pueblo palestino como un genocidio, así como el impulso de una cooperación con las universidades palestinas.

Tras estos logros, el campamento en la UPO se ha levantado para trasladarse a la Universidad de Sevilla y unirse a la acampada que lleva un mes en el campus. Recientemente, la Universidad de Sevilla ha vivido momentos de tensión cuando las fuerzas antidisturbios desalojaron por la fuerza a estudiantes que se movilizaban en el decanato de la Facultad de Filología. Durante la intervención, los agentes hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, causando heridas y fracturas en la mano de un estudiante.

La persistencia de todas las personas en esta lucha muestra sin lugar a dudas la defensa de los Derechos Humanos frente al genocidio en Gaza

Por su parte, el estudiantado de la Universidad de Cádiz, a 13 de junio de 2024 continúa con la acampada debido a la falta de formalización de los acuerdos pactados el 4 de junio. A pesar de que la Universidad se comprometió a enviar un documento con las demandas aceptadas, incluyendo una denuncia del genocidio y el compromiso de no colaborar con universidades israelíes, los y las estudiantes no han recibido respuesta alguna después de una semana, continuando las movilizaciones para exigir medidas efectivas contra el genocidio en Gaza,

Mientras tanto, la acampada de la Universidad de Granada ha sido la primera en levantarse gracias al acuerdo conseguido con el Consejo de Gobierno de la universidad, al igual que la Universidad de Jaén, que ha conseguido la aprobación por parte del claustro de una declaración institucional en relación con la situación en Gaza. En Málaga, tras 30 días de encierro en la Biblioteca General, han decidido mantener las movilizaciones junto a la plataforma Málaga Por Palestina.

En la Universidad de Córdoba, el 28 de mayo los estudiantes se encerraron en la Facultad de Filosofía y Letras para presionar al Rectorado a posicionarse claramente en defensa del pueblo palestino. En el campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz, después de 23 días de acampada, los estudiantes decidieron levantar el campamento pero no parar las movilizaciones debido a las negociaciones y acuerdos con las instituciones por Palestina. En Huelva, la acampada continúa con numerosas actividades de concienciación sobre la causa, con la esperanza de conseguir sus demandas.

En conclusión, las universidades andaluzas han sido protagonistas en las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino desde el inicio de las acampadas. El estudiantado ha criticado la respuesta institucional como insuficiente y han exigido acciones más contundentes. A lo largo de este movimiento, diversas universidades públicas en Andalucía han alcanzado acuerdos y declaraciones institucionales, aunque enfrentan desafíos como desalojos violentos y la falta de formalización de compromisos. La persistencia de todas las personas en esta lucha muestra sin lugar a duda, la defensa de los Derechos Humanos frente al genocidio en Gaza, reflejando un rechazo claro a la injusticia y un llamado urgente a la comunidad global para actuar en defensa de los derechos humanos en Palestina.

Que viva la lucha del pueblo palestino.