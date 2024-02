Andalucía notifica a los colegios su “error” al desechar el aceite de oliva del desayuno del 28F y “trabaja” para llegar a tiempo

La Consejería de Educación del Gobierno de Juan Manuel Moreno rectificó este viernes, a última hora de la tarde, el mensaje que una semana antes había remitido a los colegios andaluces advirtiéndoles de que “debido al precio actual de mercado” del aceite de oliva virgen extra (AOVE), el envío del producto a las escuelas “se ha retrasado” y “será imposible su distribución” para el “desayuno saludable que se celebra cada año el 28 de febrero, Día de Andalucía”.

La circular causó estupor en muchas escuelas y obligó a las asociaciones de padres y madres de alumnos a organizarse para comprar ellos mismos el aceite de oliva y “donarlo” al colegio de sus hijos. eldiario.es/andalucía publicó la circular de Educación y explicó el problema que había provocado en las escuelas el viernes a mediodía y, cuatro horas después, el departamento de Patricia del Pozo -consejera de Desarrollo Educativo- remitió una nueva comunicación a las escuelas andaluzas:

“Debido a un error de interpretación en una comunicación previa sobre el Programa Escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche y sus medidas de acompañamiento para el curso 2023/2024, y en concreto sobre el suministro de AOVE para la actividad del desayuno saludable, apuntar lo siguiente: Adjudicado el contrato para el suministro de AOVE, la Junta trabaja para que los centros educativos puedan contar ya con el aceite el próximo 28 de febrero, día de Andalucía, para el desarrollo de la actividad que, en todo caso, se celebrará”. Los colegios andaluces, cerrados ya el viernes por la tarde, recibieron la nueva notificación a las 19.45 horas.

Entre la primera circular, hace una semana, y la rectificación del departamento de Educación pasaron varios días en los que las AMPAS de los colegios se organizaron para garantizar el desayuno con pan y aceite de oliva del Día de Andalucía, que se celebrará el próximo viernes 23 de febrero, porque los días previos al 28F hay un puente en el calendario escolar.

La publicación de la noticia desató un cruce de interpretaciones entre la Consejería de Agricultura, responsable de comprar y distribuir el aceite en los colegios, y el departamento de Educación, que avisó a las escuelas de que no contaran con este producto para el 28F argumentando dos razones distintas: el alza en el precio del aceite y un retraso en el suministro. La circular decía así: “Debido al precio actual de mercado de este producto, la adjudicación de este expediente se ha retrasado por o que no tendrá lugar hasta el próximo mes de marzo, por lo que, será imposible su distribución para el desayuno en el día de Andalucía”.

La Consejería de Agricultura, que dirige Carmen Crespo, acusó a Educación de un “error de interpretación” en ese comunicado, pero su explicación posterior a la publicación de la noticia no dista mucho de lo que advertía aquella circular.

El pasado junio, Agricultura sacó a licitación el expediente “Adquisición de aceite de oliva virgen extra para desayunos saludables en centros escolares” para el curso 2023/2024, por un importe de 144.793 euros -“una compra de 36.000 botellas de cristal de 500 ml de aceite de oliva virgen extra, con Denominación de Origen Protegida de Andalucía, envasadas en un único formato, que sea manejable para los centros escolares y tenga un coste económico más reducido”- rezaba el pliego de condiciones. La adjudicación quedó desierta.

En el mes de octubre, Agricultura hizo una segunda licitación del mismo proyecto, pero con un importe superior 243.540 euros, unos 100.000 euros más caro que el primero. La grave crisis de sequía que arrastra Andalucía ha fulminado cosechas enteras y disparado el precio del aceite en los supermercados, donde hoy se precintan las botellas como si se tratase de un artículo de lujo. El precio en origen del aceite de oliva virgen extra estaba por encima de los cinco euros -por kilo, no por litro- en febrero del año pasado, y este año roza ya los nueve euros. En el curso 2020/2021, la Junta pagó 86.000 euros por el aceite de oliva que enviaría a las escuelas. Esta segunda licitación sí fue adjudicada el pasado diciembre, aunque el expediente con el visto bueno definitivo no aparecía ayer publicado en el Perfil del Contratista de la Junta de Andalucía. La primera circular de Educación aludía precisamente a ese “retraso en la adjudicación del expediente”, que haría que el aceite no llegase a las escuelas “hasta marzo”.

El pliego de condiciones técnicas para la compra y distribución de aceite en los colegios estipula que las botellas con el producto debían estar repartidas ya en los colegios andaluces dos semanas antes del día previsto para la actividad -23 de febrero-, un plazo que a día de hoy no se ha cumplido. “El aceite está adjudicado”, matiza Agricultura, pero no está repartido, como establece el contrato.

Los equipos directivos de los colegios y algunas AMPA consultaron a la Delegación Provincial de Educación en Sevilla sobre aquella circular, para saber si el problema era el precio o el retraso en la adjudicación.

La Administración educativa les aclaró, por escrito, que “el desayuno andaluz no se va a aplazar”, aunque la Junta no envíe a tiempo el suministro de aceite de todos los años. “Cuando llegue el aceite se guardará para el año que viene”, decía la nueva comunicación.

Consultada por este asunto, fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo no aclaran a cuántas escuelas de Andalucía se les ha envió la primera circular, luego corregida, de las 2.200 que participan en el Plan de Consumo Saludable, o a todos los colegios de la comunidad.

El proyecto de alimentación saludable en las escuelas andaluzas cuenta con una financiación europea del 100% de fondos FEAGA por un importe de 150.000 euros, correspondiendo los 93.540 euros restantes a la Junta, importe que incluye la financiación del IVA (22.140 euros), según consta en el pliego.

Todo este lío en torno al precio y el retraso del aceite de oliva virgen extra en los colegios antes del Día de Andalucía llega en un momento de revuelta tensa en el sector agroalimentario. Los agricultores llevan días manifestándose en las calles, cortando importantes vías de acceso, y sacudiendo el panorama político con sus reivindicaciones con las elecciones europeas de junio como telón de fondo.

El Pleno de esta semana en el Parlamento andaluz se contagió de ese clima de tensión entre agricultores, con un duro cruce de reproches entre PP y Vox a cuenta de la Agenda Verde de la Unión Europea y las políticas de sostenibilidad. La sequía, no obstante, es el problema estructural más grave que confronta el sector.

La eliminación del IVA en el aceite de oliva, fruto del último pacto del Gobierno de Sánchez con Junts, puede aliviar la subida del precio del llamado oro líquido, que se disparó un 65% el pasado enero. El Ejecutivo central ya había rebajado el IVA al aceite del 10 al 5%. Suprimirlo implicaría una rebaja en el precio de 0,4 a 0,7 euros por litro.