Andalucía se queda otra vez sin hijas predilectas para el 28F: “Hay miles de mujeres en los colectivos premiados”

La pregunta surgió rápidamente en la rueda de prensa en la que se daban a conocer las distinciones por el Día de Andalucía, que se entregarán el próximo miércoles ¿Por qué la Junta había vuelto a nombrar con el título de Hijo Predilecto a dos hombres? ¿Para cuando otra vez una Hija Predilecta? Es cierto que el año pasado se reconoció como tal a Lola Flores, a título póstumo, pero ninguna mujer ha recogido la máxima distinción de la comunidad autónoma desde que la actriz María Galiana lo hiciera el 28 de febrero de 2017. Anteriormente compartieron máxima distinción con hombres Carmen Laffón en 2013, Josefina Ruiz en 2012, Juana Domínguez en 2011 o Francisca Díaz en 2010.

La normativa que regula las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía está en el Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, aprobado ya con el PP en San Telmo y firmado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. En su artículo 10, relativo a los criterios de concesión, dice textualmente que “la Administración de la Junta de Andalucía fomentará la concesión equilibrada de distinciones honoríficas a mujeres y hombres en cada convocatoria, tanto en las distinciones autonómicas como en las provinciales”.

Señala aquel decreto que también recoge en su formulación el objetivo principal de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como de la modificación operada en la misma a través de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, que es la integración de la transversalidad en las actuaciones de los poderes públicos, previendo “el fomento de la concesión equilibrada de distinciones honoríficas a mujeres y hombres en cada convocatoria”.

“Falta de compromiso” con las políticas de igualdad

La vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, Andrea Barbotta, considera respecto al título de Hijo/a Predilecto/a que “desde el 2017 no hay ninguna mujer por lo visto para la Junta de Andalucía merecedora de este galardón”, lamentando al tiempo que este año “solamente hay tres mujeres” que reciben a título individual la Medalla de Andalucía, en concreto las deportistas María Pérez y Sarah Almagro, y la investigadora Eva María Laín. Hombres serán seis, al margen de las concesiones a grupos o entidades, diez en esta edición.

“Es un poco más de lo mismo, de la falta de sensibilidad que tiene este Gobierno, de la falta de compromiso que tiene con las políticas de igualdad. No hay nada más que ver en el 'decretazo' que han sacado hace unos días, en donde recortan deliberadamente el control que desde hace muchos años se está llevando a cabo en los presupuestos de la Junta de Andalucía. No solo es control para ver lo que se está haciendo sino también para corregir los errores que pudiera haber en determinadas consejerías en cuanto a la distribución de las políticas de igualdad en este Gobierno”, explica Barbotta a elDiario.es Andalucía.

“Este Gobierno, lamentablemente, no cree en esto. Lo dice de boquilla, pero realmente no cree por las cosas que están haciendo o que dejan de hacer. No creen. Esto de los premios de Andalucía es una más de otras tantas”, concluye.

La Junta lo ve “reduccionista”

Hace tres años, y por primera vez en tres décadas, ninguna mujer a título individual fue distinguida con las medallas de Andalucía y el reconocimiento únicamente recayó en dos entidades dirigidas por mujeres, las Hermanas Oblatas y Ansemac. También con el PP en la Junta, antes, en 2020, se nombró Hijo Predilecto a dos hombres y, de las 14 medallas otorgadas, cuatro fueron para mujeres, seis para entidades o asociaciones, y cuatro para hombres. En 2019, de manera similar, dos hombres fueron elegidos Hijo Predilecto, mientras que dos hombres, dos mujeres y siete entidades fueron también distinguidas. Lo habitual, al menos hasta aquel año 2021, es que tres, cuatro o cinco mujeres sean galardonadas de manera individual en cada acto de entrega de medallas. Sólo en 1989 y 1993 no se premió a mujeres de forma concreta.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, preguntado el pasado miércoles por la ausencia de hijas predilectas, argumentó que podría ser “opinable” si las trayectorias de las personas reconocidas merecen las distinciones pero que hay “un trámite” en el que “hay solicitudes” y “las que llegan son las que son”. En todo caso, el consejero consideró que “sería un poco injusto no reconocer que cuando se reconoce a la Policía Nacional se reconoce a las mujeres que son policías nacionales”, al igual que con la Cruz Roja, cuya presidenta en Andalucía recogerá el galardón. Lo mismo pasará con la Confederación Andaluza de Alzheimer, ejemplificó el consejero.

“No seamos reduccionistas en este sentido”, añadió, porque “cuando entramos dentro del trabajo que hay en las entidades” se trata de “mujeres encomiables”. “Como en el grupo Jarcha, donde una parte fundamental del grupo también son mujeres”, añadió. “Evidentemente pueden ser más, siempre pueden ser más, pero en el elenco de los premiados hay ejemplos de mujeres excepcionales que se ven reconocidas” en la Policía Nacional, en la Cruz Roja, en la confederación de Alzheimer o en el ámbito musical con el grupo Jarcha. Es un poco reduccionista, permítame el análisis, entrar a valorar el título personal porque a título colectivo hay miles de mujeres que pertenecen a esos colectivos“, dijo a una pregunta de la prensa.