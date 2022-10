Tiene 30 años, un canal de Tik Tok, es concejal en Chiclana y “el mejor comunicador digital de España”

Un concejal de Chiclana de la Frontera (PSOE) lleva algo más de un año aclarando dudas sobre trámites de la administración pública a través de vídeos que cuelga en TikTok. Tanto ha sido el éxito, que acaba de recibir el premio al Mejor Educador Digital de España, otorgado en el congreso Edu-Con España. Y, antes que nada, aclara que el galardón no lo concede ninguna institución con vinculaciones políticas. “Lo da una asociación que no tiene nada que ver con ningún partido”, afirma.

"La tecnología de las redes sociales, bien usada, tiene un impacto al nivel del descubrimiento del fuego"

José Alberto Cruz, de 30 años, es concejal de Juventud, Fiestas y Educación del Ayuntamiento chiclanero y está dando rienda suelta a lo que aprendió en sus estudios de Comunicación Audiovisual, antes de entrar en el mundo de la política.

“Todo comenzó con una vecina de Chiclana que me hizo una consulta acerca del certificado digital. Y como veía complicado explicarle todo por teléfono, lo que hice fue grabárselo en un vídeo simple. Unos días después, ese mismo vídeo me llegó por otra vía, a través del AMPA de un colegio. Vi entonces que el vídeo podía ser de utilidad para más personas y quise que lo usara cualquiera a través de las redes sociales. Así conocí la necesidad y empezó la idea de hacer vídeos”.

Cómo conseguir el abono para viajar gratis en los trenes de Renfe Cercanías, cómo lograr el certificado de tu título de bachillerato, FP o ESO, cómo pedir ayuda la extra de 100 € al mes para estudiantes de cursos postobligatorios o cómo solicitar el bono cultural joven si has cumplido este año los 18 han sido algunos de los vídeos con mejor aceptación entre unos seguidores que han agradecido unas explicaciones muy claras, ayudadas por imágenes que facilitan enormemente la gestión.

“En los Ayuntamientos nos llegan consultas de todo tipo y para poder informarme de algunos trámites, tengo que hacer antes un simulacro para entender la consulta y saber qué problemas se va a encontrar en el camino. Yo le puedo contar los pasos a seguir, pero después aparecen muchas dudas. A día de hoy, la mayor parte de las consultas me las dejan en los comentarios de los vídeos, que es donde me nutro del resto de los contenidos. Gente que ha visto un vídeo y te pregunta otra cuestión diferente”, explica José Alberto.

Además, el uso de TikTok lo tiene estudiado para llegar a un público lo más general posible: “Todos los trámites que comento en los vídeos son de interés general para cualquier persona, viva donde viva en España. No suelo publicar contenidos locales, solo en Instagram. De TikTok me gusta su algoritmo, que se diferencia del resto de plataformas en que reproduce los vídeos a personas según sus intereses y no geográficamente. El vídeo le puede salir a alguien de Asturias, sin ser cercano a mí”.

Recibió el premio en Valencia, en un Congreso que reúne a los mejores creadores y educadores digitales de España. Está contento por visibilizar algo que considera muy meritorio: “Admiro mucho a las personas que en su tiempo libre hacen contenidos para ayudar a los demás de manera altruista. El valor que tiene es contagiar a los demás de que se puede ayudar con internet. Veo que hay recelo con la política y lanzo un mensaje a los jóvenes para que entiendan la política como una herramienta para cambiar el mundo a mejor”.

Cuenta con casi 90.000 seguidores en TikTok, pero no es algo que le obsesione. Sí querría disponer de la cuenta verificada porque “así da una sensación mayor de seriedad y de seguridad”.