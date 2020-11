La mesa redonda 'Redes Sociales: luces y sombras', celebrada por elDiario.es Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y que puedes ver aquí de forma íntegra, ha abordado este jueves las posbilidades de las redes sociales en la sociedad actual, sus beneficios y sus riesgos, además del buen uso que debe hacerse de las mismas, el futuro que nos podría deparar y las importantes consecuencias que, ya actualmente, tienen en nuestro día a día. "La tecnología de las redes sociales, bien usada, tiene un impacto al nivel del descubrimiento del fuego. Quizá el uso que le estemos dando es un poco más frívolo", ha opinado Juan Romero Raposo, fundador de OpenKratio (organización que respalda la implantación del "Open Goverment" y los "Open Data"), y de Kratio Sistemas.

Moderados por Lucrecia Hevia, directora de elDiario.es Andalucía, Julio Muñoz, Virginia Fernández Becerra y Juan Raposo Romero han aportado su experiencia con las redes desde diferentes puntos de vista que han enriquecido el debate, en el que también han participado los telespectadores con sus preguntas y comentarios. La mesa de debate se enmarca en el marco de colaboración "La tecnología y nosotros" que ha iniciado este año elDiario.es Andalucía y la Fundación Cajasol y que pretende abordar diferentes aspectos de la tecnología con la que ya vivimos: nuestra seguridad en el ciberespacio, nuestra exposición, la protección de la infancia, los beneficios, las pegas.

Para Julio Muñoz, periodista y comunicador, ha ofrecido su experiencia con las redes señalando que de su cuenta Twitter @rancio empezó hace años a crear una comunidad que creció exponencialmente y que le ha abierto muchas puertas profesionales y laborales. "Y todo partió de un entorno digital", ha explicado. "Tenemos que saber qué parte de las redes es real y qué no", ha comentado. Estamos ante una imagen muy disruptiva. Siempre reaccionamos ante lo nuevo", ha comentado durante la mesa, apuntando a redes antisociales como Minutiae, "donde puedes mostrar tu vida tal y como es". "Es una reacción a la imagen que se quiere proyectar pero que no es real", ha resaltado. Para Muñoz, "somos muy hackeables y nos dirigen la voluntad. Estamos en un momento bisagra muy importante y hay que educar en redes más que prohibir". Según ha resumido, "entender el mecanismo no nos libra de él. Las redes sociales no compiten entre ellas, sino compiten por robarnos nuestro tiempo".

Según Virginia Fernández Becerra, psicóloga de la Fundación Ces Proyecto Hombre Sevilla, en su labor está empezando a detectar "irratibilidad y ansiedad por las redes sociales". Sus intervenciones se han centrado en cómo afectan en concreto a los adolescentes, que "proyectan en sus redes una imagen que se reactiva con los 'like' que reciben". "Pero no saben quiénes son, yese es uno de los riesgos", ha advertido. "Un adolescente se va a saltar el control parental las veces que quiera" pero él "no se puede autogestionar todavía" ."¿Por qué es tan adictivo el móvil o las redes? Porque están diseñadas para que yo las consuma, con estímulos visuales asociados a una recompensa: la interacción social", según ha explicado a partir del experimento del perro de Pavlov y comparándolo con las notificaciones de los móviles. También ha comentado durante una de sus intervenciones que "la educación no es lo que digo sino cómo me comporto. Educamos más por el modelo que transmitimos".

A favor de la redes sociales se ha mostrado Juan Romero, "pero hay que ver en qué se centra y para qué sirve cada una de ellas". Como experto n la materia, ha dicho que la gente no ha valorado la privacidad. "No conseguimos entender la pérdida de privacidad tan grande que estamos teniendo". También ha señalado que "las redes sociales luchan por nuestra atención y eso me da la posibilidad de enviarte anuncios para sacar ingresos".