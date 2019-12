Críticas en Cádiz a las Reinas Magas de una asociación vecinal

La presentación de los Tres Reyes Magos de la Asociación de Vecinos del Pópulo y San Juan 'Los Tres Arcos' en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz tendría que haber sido un acto amable ante la presencia de niños y niñas de varios colegios de la ciudad. Sin embargo, las reacciones de algunos padres se han producido en forma de críticas negativas.

"Estábamos hartas de fregar y hemos dicho que este año los juguetes los entregamos nosotras". Ésta fue la frase pronunciada en el acto por las Reinas Magas, ya que en este caso son tres mujeres las que encarnan a Sus Majestades de Oriente. El mensaje no dejó indiferentes a los padres, que se han quejado a través de las redes sociales por usar el escenario para reivindicaciones.

Estefanía Hernández, una de las madres, señala que "mi hija con 5 años poco puede entender de reivindicaciones machistas o feministas". Otra de las presentes se quejaba del uso político del acto y que se rompiera la tradición de los Reyes Magos de sexo masculino. "Mis hijas no son para usarlas en fin político alguno. Han salido del colegio y lo primero que me han dicho es que las han engañado porque esos no eran los Reyes. Lo siento pero con la ilusión de mis hijas no jugáis".

Otros padres lamentaban que se usara una bolsa de basura para meter las cartas de los niños y una madre critica que "el que estaba preparando a los niños le dijo que los Reyes se habían convertido en Magas por magia y luego les dicen que estaban hartas de limpiar y que por eso decidieron ir".

La respuesta de una Reina Maga: "se ha buscado polémica donde no la hay"

Las Reinas Magas están encarnadas por Encarnación de Vicente, Mara Rodríguez y Eva Mayone. Mara Rodríguez es portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento gaditano y ha atendido a este medio de comunicación para aclarar la situación.

"Hay que poner en valor la tarea de la Asociación, que es de barrio y con la única intención de generar ilusión en los niños del entono de su distrito. Para mí fue un honor participar y repetiría sin duda. Ellos quisieron darle un toque diferente desde un punto de vista de educar en igualdad sin ninguna reivindicación ni cariz político. La idea es que desde pequeños se le dé normalidad a las cosas", explica.

"Las críticas nos han sorprendido porque las palabras que se dijeron iban con la intención de que a las reinas magas este año nos tocaba repartir los papeles y que se cambiaban los papeles normales. Se ha buscado una polémica donde no hay porque la visión de los niños está sin adulterar", añade la concejala gaditana.

Mara Rodríguez hace hincapié en que la organización correspondía a "la misma asociación que en Carnaval da un premio a la mejor letra contra la violencia de género. En esta asociación la mujer siempre tiene un papel relevante. No podemos aplaudir unas cosas en determinado momento y criticar otras, porque todo está conectado".