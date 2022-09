Bodegas Fundador espera que Carlos III renueve el sello de su jerez, único artículo español con la 'Royal Warrant' de Isabel II

La muerte de Isabel II no ha pasado inadvertida para Bodegas Fundador de Jerez. Las banderas de Andalucía, España e Inglaterra ondean a media asta en señal de luto por la mujer que reinó durante siete décadas. Máximo respeto porque Harvey's es el único producto español que posee el sello oficial The Royal Warrant como proveedor de la Casa Real Británica, un distintivo que se remonta al siglo XV pero que en el caso de este jerez data del XIX.

Fundador elabora brandys y vinos de Jerez y entre ellos está la marca Harvey's. En los accesos de los establecimientos que son proveedores de la Casa Real aparece este emblema y la bodega jerezana no es una excepción. Muy cerca de la entrada principal figura la leyenda y el certificado que emite Lord Chamberlein, jefe de la Casa Real. A través de la reina, se certifica que Harvey's es la marca de vinos de Jerez que suministra a la Casa Real.

La bodega cuenta con el imponente escudo que avala esta distinción y, al lado, se muestra un certificado donde aparece la figura de María Eugenia Herrera, que es la garante. Se trata de la persona que custodia y acredita que estos vinos tienen la máxima calidad y que se asegura de que todos los procesos se cumplen a rajatabla. “Es como un certificado ISO de calidad que se tiene que ir renovando para asegurar que ofreces una garantía máxima. Este certificado está vivo y conlleva un protocolo de revisiones puntuales cada cierto tiempo para asegurar y reconfirmar que los criterios establecidos se cumplen”, explica María Eugenia Herrera, directora de Relaciones Públicas de la empresa. Con la llegada del nuevo rey, se tendrá que revisar de nuevo.

Desde tiempos de la reina Victoria

La vinculación con la Casa Real se remonta a los tiempos de la reina Victoria. Desde entonces, en el siglo XIX, no ha faltado un jerez en el palacio de Buckingham. Eduardo VII, Jorge V, Eduardo VIII, Jorge VI también disfrutaron de esta relación y ahora, con Carlos III, debe renovarse ese privilegio de figurar entre las 800 empresas de todo el mundo que abastecen a la Casa Real Británica.

Pero ¿cuál es el vino que tanto gustaba a Isabel II y a sus antecesores? No hay uno en concreto, aunque todas las miradas se centran en Bristol Cream. Los vinos de Harvey's llevan el logo de la Casa Real tanto en los estuches como en las etiquetas de las botellas, que certifican que cuentan con el sello exclusivo Royal Warrant. Harvey's es una marca de vinos de Jerez que cuenta con una gama de cuatro Superpremium VORS (Very Old Rare Sherry) de más de 30 años, una Premium y también los clásicos, entre los que destaca el Harvey's Bristol Cream. Se trata del vino de Jerez más vendido en todo el mundo y el Reino Unido, concretamente, es el principal mercado consumidor. Por eso, desde Fundador aseguran que el sello real no se plantea como reclamo comercial porque, en realidad, es “parte de su esencia”.

Una leyenda urbana aseguraba que no había un día en el que Isabel II no se tomara una copita de jerez cuando caía la tarde. Lo que sí está confirmado es que Harvey's cuenta con el sello real para sus vinos desde el año 1895. La marca Harvey's nació en Reino Unido en 1796 en la ciudad inglesa de Bristol en los tiempos en los que los ingleses se establecieron en Jerez. Aquí tenían sus bodegas para elaborar vinos. Han pasado más de dos siglos y un nombre tan british como Harvey's hace que la relación siga siendo estrecha.

Un “vino mágico” para Isabel II

María Eugenia Herrera explica qué hace del Harvey's Bristol Cream un producto tan exitoso y tan valorado por la Casa Real Británica: “Destacaría dos vertientes. Primero es el cream por excelencia. Nuestro master blender ha creado un vino mágico porque pasa por los cuatro tipos de jerez: con la finura del fino, la elegancia del amontillado, la fortaleza y cuerpo de un oloroso y la dulzura del Pedro Ximenez. Eso lo hace único y especial”. Cabe recordar que en 2016, Fundador recibió el galardón más prestigioso en el Wine Challenge de Londres por el Harvey's Very Old Amontillado VORS: fue denominado el mejor vino del mundo.

Bodegas Fundador es una de las más elegantes de Jerez y entrar en sus dependencias supone hacer un viaje en el tiempo con un aroma embriagador. Se puede ver una firma de la princesa Anne de Inglaterra de 1972 y otra de Robert Large, Yeoman of the Royal Cellars, un título real otorgado por la reina a la persona que le prepara todas sus bebidas. En varias botas aparece el logo de la asociación de suministradores oficiales de la Casa Real Británica.

Los lazos de las bodegas y la monarquía británica tienen hitos importantes que se recogen en su museo: se pueden contemplar botellones magnum representativos realizados para momentos especiales de la familia real británica. La coronación de la reina, una edición especial del jubileo o las bodas de plata de los reyes fueron algunos de los motivos. Ahora está en manos de Carlos III que esta relación estrecha y “esencia” de este vino siga vigente por muchos años más.