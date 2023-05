Un policía desalojado a la fuerza de un Pleno en El Puerto: la punta del iceberg del enfrentamiento con el alcalde

El desencuentro existente entre el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo (PP), y la UPLBA, sindicato mayoritario de la policía local, se ha puesto de manifiesto en el Pleno extraordinario del 28 de abril. Un agente que estaba presente fue desalojado de la sala por varios policías locales después de interrumpir el desarrollo del Pleno, pero sin que se le amonestara previamente.

Es la punta del iceberg de una relación muy tensa. El sindicato lleva reclamando cuatro años que el alcalde se comprometió a crear plazas para aumentar la plantilla y Beardo habla de una “persecución”. Y cuando se estaba debatiendo la modificación del Reglamento Regulador de la Bolsa de Jornadas de dedicación de la Policía Local, se vivió otro momento de enfrentamiento.

El objetivo era tener más agentes en la calle durante el fin de semana de la llegada de muchas motos a la ciudad por el Gran Premio de Jerez a cambio de duplicar las retribuciones. Pero el acuerdo era con UGT y CSIF, cuando realmente el sindicato mayoritario es la UPLBA, que sigue reclamando algo más que mejoras puntuales en momentos de acumulación de trabajo en la ciudad.

El policía local dijo que no era verdad lo que estaba diciendo el portavoz del PP, Javier Bello, que aseguró que era bueno para los ciudadanos que hubiera 25 policías más trabajando en este puente y que daría más seguridad a la ciudad si se aprobaba la modificación. Ante la réplica del policía local, Beardo le invitó a abandonar la sala y ante su negativa, pidió que entraran varios agentes para llevárselo. El policía alegó un dolor de espaldas para no salir por su propio pie y se vivió la escena de ser evacuado sobre una silla.

“Teníamos acuerdo para un nuevo Reglamento de Servicios de Policía Local. Estaba consensuado con CSIF y UGT. Teníamos 25 policías en turno de triplete para garantizar la completa seguridad de los portuenses en esta Motorada. Pero PSOE, IU, Unión Portuense y Leocadia Benavente de Vox se alían con la UPLBA, los de los escraches, los de la huelga encubierta de los pantalones, para rechazar que haya policías suficientes en las calles. La seguridad no les importa, solo intentar hacerme daño político sin pensar ni un segundo en los portuenses este fin de semana. Y si pasa algo, echarme la culpa”, dijo Beardo en sus redes sociales.

Las promesas de 2019

Pero el problema viene de atrás. La UPLBA asegura que actual alcalde hablaba en 2019, desde la oposición, de hacer una policía nueva y moderna, comprometiéndose a crear plazas para aumentar la plantilla. Denuncian que en los últimos 14 años solo han entrado 11 policías, y de contar con más de 140 hace una década, hoy solo son 80 en una ciudad de 90.000 habitantes y que se triplica en verano.

Con el paso del tiempo, los enfrentamientos han ido subiendo de tono. En 2021 reclamaron que no recibían pantalones para trabajar desde 2017 y que no les dejaban patrullar con sus pantalones particulares. “Esta fórmula de actuar aporta descrédito al cuerpo y como alcalde lo que pido es que se vuelva a una normalidad de cumplir con el trabajo”, decía entonces al alcalde. El sindicato lamenta que Beardo solo lleve a cabo “una campaña de desprestigio” contra la policía local y denuncia que no se siente a hablar con ellos.

La detención de un escolta y un escrache

Otro punto de fricción fue un episodio vivido el mes de diciembre de 2022. Un escolta del alcalde era detenido por dar positivo en alcohol mientras conducía un coche oficial del Ayuntamiento. Según la UPLBA, Beardo había elegido a dos policías locales para que hicieran la labor de escoltas, algo desmentido por el Ayuntamiento portuense.

Pero la cosa no queda ahí. En este mes de abril, Beardo ha denunciado un “escrache” y una campaña de “acoso” por acudir varios agentes a la puerta del colegio de sus hijos para gritarle cuando los llevaba. “Si así piensan que voy a aceptar sus presiones es que no me conocen todavía. Esta no es la Policía que merecen los portuenses”, dice. El sindicato asegura que es “totalmente mentira” y aseguran que solo fue una movilización con muñecos de cartón. “Somos padres de familia y no se nos ocurriría acosarlo. Es indignante cómo un alcalde, para sacar un puñado de votos, utiliza a sus hijos para vender una mentira”.

En cuanto a los contenciosos entre ambas partes, desde la UPLBA se afirma que de los 50 expedientes disciplinarios abiertos por el equipo de gobierno contra agentes solo quedan en marcha seis. De los 44 restantes, o han sido archivados o han sido favorables para los policías. El Ayuntamiento sancionó con faltas graves a 11 agentes sin empleo y sueldo, pero cinco han salido victoriosos y los otros juicios siguen pendiente de su celebración.