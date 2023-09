Readmitida la trabajadora del gimnasio que se negó a limpiar el vestuario masculino: “He defendido la intimidad de la mujer”

La trabajadora despedida por no limpiar en el vestuario masculino del gimnasio Activa Club de Jerez de la Frontera (Cádiz) con los usuarios dentro ha sido readmitida. La empresa ha dado marcha atrás y se ha alcanzado un acuerdo entre las trabajadoras y el Activa Club que contempla la readmisión de la empleada despedida y el cese de la sanción a otras seis trabajadoras, que recuperan todos sus derechos.

Desde que se conoció el caso y fue publicado, la presión ha sido grande para conseguir que el centro deportivo reconsiderara su postura inicial. El abogado Antonio Díaz, que representa a las afectadas, había impugnado las seis sanciones de suspensión de empleo y sueldo. Incluso se llegó a producir un segundo despido por el mismo motivo y fue impugnado desde un primer momento.

Con el paso de los días la presión fue a más. Primero fue La Confluencia, formado por Izquierda Unida y Ganemos Jerez, junto con UGT y después se fumaron sumando otras fuerzas políticas jerezanas hasta llegar al propio Ayuntamiento, que estuvo representado en una de las concentraciones realizas en la puerta del gimnasio.

Sea por la labor que venía haciendo el letrado que ha defendido a las trabajadoras o por la corriente contraria que se había formado en la opinión pública, pero la empresa ha dado su brazo a torcer y hace pocos días avisaba al Ayuntamiento de que daba marcha atrás. Ha aceptado readmitir a la trabajadora despedida, que ya se ha reincorporado, con la restitución de los salarios que ha dejado de percibir y con alta en la Seguridad Social de los días que ha estado despedida.

Además, ha anulado las sanciones a todas las trabajadoras con abono de los salarios dejados de percibir. Y lo más llamativo es que, ahora sí, acepta que las trabajadoras no limpiarán el vestuario masculino cuando haya hombres dentro, una labor que será realizada exclusivamente por trabajadores de la limpieza.

“Aquí no ha pasado nada”

Sofía es la trabajadora que fue despedida. Llevaba 17 años en la empresa antes de pasar por esta situación y ahora se siente muy aliviada. “Esto ha dado un giro total porque la verdad sólo tenía un camino. Yo sólo he defendido la intimidad de la mujer y mis derechos. Hemos estado muy unidas y hemos remarcado que no es no. La empresa lo ha entendido y ahora nos devuelven el dinero que nos quitaron en la semana de la sanción. Me ha dicho que esté tranquila, que aquí no ha pasado nada”, asegura.

Sofía explica que ha pasado unas tres semanas muy duras. “Ha sido muy estresante porque he tenido muchas reuniones y tanto la familia como los amigos estaban tan encima que te acaban asfixiando. Han sido días de mucha incertidumbre”, dice.

La trabajadora se queda con la parte positiva, esto es, que todo ha pasado y ha quedado muy claro que ninguna mujer entrará en el vestuario masculino cuando esté ocupado. “La mujer que contrataron después de mi despido y que sí entraba a limpiar en el vestuario de los hombres ya no entra tampoco. Hay dos hombres que lo van a hacer y si coinciden de baja o de vacaciones entre ellos, se contratará a otro hombre para que lo haga”, explica.

La comisión ejecutiva de FESMC UGT Cádiz ha felicitado a las trabajadoras “por su valentía y su lucha”, agradeciendo igualmente el apoyo recibido por parte de diferentes asociaciones, partidos políticos, usuarios del propio gimnasio y medios de comunicación. “Una vez más se ha demostrado que la lucha de los trabajadores y trabajadoras es la mejor manera de conseguir que se respeten nuestros derechos”, sostiene la organización sindical.