Despedida una empleada de un gimnasio de Jerez por negarse a limpiar el vestuario masculino mientras está ocupado

Seis trabajadoras del gimnasio Activa Club de Jerez están viviendo una situación que no podían imaginar en los muchos años que llevan trabajando en este centro. La empresa las obliga a entrar a limpiar en los vestuarios masculinos mientras que hay usuarios dentro y ellas han pedido que se haga fuera del horario de apertura o desalojando las instalaciones el tiempo que necesiten para desarrollar su labor dentro del horario de uso.

Las 500 trabajadoras que ganaron la batalla al 'Glovo' de la limpieza: “No se van a hacer ricos a nuestra costa”

Más

Pero la empresa no cede y ya ha despedido a una de ellas por no cumplir con ello que llevaba 17 años trabajando. Hay otras cinco que ha sido sancionadas con una semana de empleo y sueldo, lo que equivale a unos 300 euros. Han vuelto al trabajo esta semana después de que no se llegara a un acuerdo la pasada en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA). El abogado que defiende los intereses de las trabajadoras va a poner las correspondientes demandas impugnando la sanciones.

Una de las trabajadoras dice a este periódico que “nunca nos hemos negado a hacer nuestro trabajo, solo hemos dicho que se puede limpiar el vestuario masculino en horas cuando no esté ocupado. Nos han dicho de la empresa que si un hombre nos hace algo que lo avisemos, pero no hay que llegar a eso. Eso hay que repararlo ya”.

Sabe que sus compañeras lo han pasado mal. “Las que han entrado en el vestuario sí han vivido momentos muy desagradables que se pueden evitar. Había socios que no querían que estuvieran allí porque es muy incómodo incluso para ellos, aunque a otros hombres les da igual”, explica.

Antonio Díaz, abogado de las trabajadoras, relata cómo ha sido el plan en el gimnasio hasta el verano: “Las mujeres limpiaban los vestuarios de mujeres y las zonas comunes. Y los vestuarios de los hombres siempre los han limpiado dos hombres y nunca han entrado mujeres. La solución es muy fácil: que el vestuario de hombres se cierre durante un cuarto de hora para que se limpie y se abra otra vez. Pero la empresa está empeñada en que no se cierra, que las limpiadoras tienen que entrar con los hombres dentro”.

La empresa ha deslizado que había biombos para paliar la situación, pero el letrado aclara que “allí no se pueden poner cortinas ni otros elementos porque las taquillas están pegadas a las paredes. El contrato de trabajo se ha consolidado durante 17 años y dijeron que uno de los hombres estaba de vacaciones en verano y supuestamente era algo puntual, pero insisten en que las trabajadoras deben limpiar el vestuario de hombres estando ellos dentro”.

“Un inspector de trabajo dijo que no entráramos”

Otra trabajadora habla sobre el problema y de la solución que ha encontrado la empresa: “Nos sancionaron con ocho días de empleo y sueldo y hubo un acto de conciliación que no sirvió de nada porque no se bajaron del burro. Vino un inspector de trabajo y nos dijo que no se podía entrar con los usuarios dentro, pero la empresa lo primero que hizo después de eso fue despedir a una compañera por no entrar. Metieron a una trabajadora de una ETT, que no tiene problema en entrar con los hombres desnudos y la han hecho indefinida”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección de Activa Club para conocer su versión, pero ha respondido que no quieren hacer declaraciones. Sí han dicho a las trabajadoras y a las personas de UGT que las han defendido que es una práctica habitual en otros gimnasios. Mayte Garro, de UGT, dice al respecto: “Hemos consultado con compañeros a nivel estatal y nos dicen que mientras que están los usuarios dentro del vestuario, las limpiadoras no entran. Si hay una incidencia, entra un chico de mantenimiento, pero nunca una limpiadora”.

Netsport es la única empresa dedicada en exclusividad a la limpieza y desinfección de gimnasios e instalaciones deportivas de España. Ha atendido a este periódico y ha dicho cuál es el procedimiento habitual: “Cada centro marca sus normas, pero lo habitual es que en el vestuario masculino entran los chicos. En los contratos con el cliente se puntualiza que van chicos y siempre hay una plantilla bastante estable mixta. Las mujeres solo entran en los vestuarios de hombres en horarios en los que no hay usuarios dentro”.

La Confluencia de Jerez se moviliza

La Confluencia de Izquierda Unida y Ganemos Jerez presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Jerez una proposición con objeto de instar a la empresa Activa Club a retirar las sanciones de suspensión de empleo y sueldo a sus trabajadoras, a readmitir a la trabajadora despedida y a cesar en sus políticas de personal “coactivas, machistas y retrógradas” así como a respetar el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras y poner los medios para evitar, que tanto a sus trabajadores y trabajadoras como a las personas que hacen uso de sus vestuarios tengan que soportar situaciones incómodas.

Según la Confluencia, las responsables de recursos humanos de la empresa, que según denuncia UGT, no cuentna con el preceptivo Plan de Igualdad, entienden perfectamente lo poco razonable que sería que fueran hombres quienes invadiesen el vestuario femenino con las usuarias cambiándose o duchándose. “Sin embargo, fuerzan a las trabajadoras a hacerlo en el vestuario masculino, empujándolas a trabajar en un incómodo contexto en el que no faltan las escenas de mal gusto por parte de algunos usuarios, lo cual pone de manifiesto una clara discriminación por cuestión de género”.