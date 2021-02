Dos tránsfugas en el Ayuntamiento de Sanlúcar: las pesadillas de Podemos y Vox

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda cuenta con dos casos de transfuguismo. David Alhambra (Podemos) y José Manuel Martínez Ayala (Vox) dejaron de pertenecer a los partidos con los que se presentaron en las pasadas elecciones y, por el momento, ninguno de los dos tiene previsto renunciar al acta de concejal para pasar al grupo de no adscritos.

David Alhambra fue cabeza de lista de su partido en los últimos comicios y el único concejal que consiguió Podemos, pero en agosto anunció su marcha y su apuesta por Adelante Andalucía (Anticapitalista). En aquel momento tomó la decisión de seguir adelante con su compromiso municipal y Podemos le ha pedido que entregue su acta de concejal al haberse integrado en otra formación política.

"Sabemos que las actas son de los concejales, pero sería ético entregarlas a Podemos, que fue a quienes votaron las y los sanluqueños, siendo distinto que se votase a la persona. Su continuidad no es una decisión personal sino el fruto de la reflexión política de una asamblea de sanluqueños que apostaron por un proyecto político transformador y se han encontrado de pronto con el abandono de dicho proyecto del partido político cuyo nombre encabezaba la papeleta electoral", señala públicamente el Círculo Podemos Sanlúcar.

En declaraciones a este medio, Alhambra responde que "la mayor parte de Podemos Andalucía abandonamos la militancia en el partido. Mi situación es peculiar porque sigo siendo el concejal de Podemos en Sanlúcar, donde incluso con un concejal eres grupo municipal. Me pidieron que dimitiera, pero he decidido terminar esa legislatura. Querían el acta y que dimitieran muchas personas de la lista hasta que llegara al que ellos querían".

Desde IU de Sanlúcar se le ha criticado por no renunciar al acta, con insinuaciones de que perseguía mantener la asignación económica, algo que niega Alhambra: "La asignación no debe ser el problema porque no nos está pagando el Ayuntamiento, nos deben un montón. Yo no tengo sueldo como concejal, tampoco soy funcionario de empleo para tener un sueldo. IU ha sido muy combativa conmigo. Desde que salimos yo nunca pertenecí a IU, yo venía de Izquierda Anticapitalista y aquí hay una guerra por un espacio político. Todo viene de ahí".

La decepción absoluta con Vox

El caso de José Manuel Martínez Ayala es todavía más llamativo. Su ruptura con Vox ha sido bastante más abrupta, aunque la situación es idéntica en cuanto a que sigue con el acta de concejal en representación de un partido en el que ya no cree. "El 25 de septiembre del año pasado mandé una carta muy dura al partido diciendo que me dieran la baja. Me mandaron una carta de expulsión que ni recurrí porque ya no estaba afiliado. En ningún momento la nacional nunca se puso en contacto conmigo. Yo vi los chanchullos que se hacían y decidí salir de ahí, pero el acta pertenece al concejal y voy a seguir como concejal. Realmente no gano nada, sólo disgustos, pero quiero seguir".

Desde el partido se recuerda que la dirección nacional de Vox ya exigió en su momento al edil que actuara “con coherencia personal y respeto”, instándole a entregar su acta de concejal cumpliendo así el documento que él mismo firmó y que le comprometía a ello si dejaba el partido. Esta formación política muestra su "más profundo rechazo hacia la actitud que está adoptando José Manuel Martínez Ayala, haciendo uso de unas siglas y unos recursos municipales, como un despacho municipal o una asignación económica, que no le corresponden, así como la toma de decisiones en nombre de un partido al que ya no pertenece".

La respuesta del edil es tajante: "Lo que dicen es mentira porque la asignación municipal la devuelvo íntegra. Se puede comprobar, yo vine con ilusión y renuncié al salario para ser más libre. He sido guardia civil, estoy jubilado y con una buena pensión y por ética no me parece lógico cobrar. Me metí por servir al ciudadano. Desde los 17 años lo he hecho, me quedé en silla de ruedas y era una ilusión seguir sirviendo a través de la política". Martínez Ayala ha constituido el partido España Suma, donde proseguirá su carrera política.