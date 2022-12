Decenas de opositores a la Junta de Andalucía claman contra un examen práctico: “Es un insulto”

La prueba práctica del examen para acceder a una plaza de auxiliar administrativo de la Junta de Andalucía, celebrada el pasado 27 de noviembre, no ha gustado nada a un buen número de opositores, que están expresando su malestar en foros y redes sociales: “sin sentido total”, “insulto a todos los opositores”, “criminal”… Algunos anuncian impugnaciones porque consideran que la prueba informática era desmesuradamente exigente e inadecuada para las funciones que desarrolla un auxiliar administrativo.

Las quejas se centran en las preguntas del supuesto práctico del examen de acceso libre al Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la oferta de empleo público 2021. Tras responder a cien preguntas teóricas tipo test sobre la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Hacienda Pública o la Ley General de la Seguridad Social, entre otras, los candidatos debían mostrar su manejo de su manejo del programa de ofimática LibreOffice. Hasta el 4 de octubre no se informó de qué versión sería.

En 25 preguntas, debían indicar cómo obtener un determinado texto, párrafos, tablas y otros elementos de un documento. Sin embargo, muchos creen que el examinador fue más allá, y les pidió cosas solo al alcance de titulados informáticos. “Había preguntas de programas para calcular ecuaciones matemáticas y de gráficos vectoriales con píxeles, o sea para diseñadores gráficos y matemáticos”, explica a elDiario.es Andalucía una opositora, bajo condición de anonimato.

Por ejemplo, se pedían las instrucciones que debían darse al editor de fórmulas para obtener un resultado descrito en una función matemática (ver imagen). Muchas de las preguntas, a responder eligiendo entre cuatro opciones, requerían elegir entre varias secuencias de comandos. Es el caso de la siguiente: “¿Cuál es la secuencia de acciones y comandos que permiten añadir una transición del tipo ”Rueda“ al mostrar la diapositiva tercera con Impress?”.

A pesar de tratarse de un examen práctico, no se pedía alcanzar un determinado resultado final usando el programa informático, sino que se realizaba sobre el papel y con respuestas tipo test. Es decir, es un examen supuestamente práctico que se realiza sin la herramienta necesaria para la práctica diaria. “Eso implica memorizarse infinidad de rutas de acceso, combinaciones de teclas, pantallas...”, explica un candidato.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, a la que ha quedado adscrito el Instituto Andaluz de Función Pública (responsable de los exámenes), no ha valorado las quejas ni facilitado a este medio el número de impugnaciones que, en su caso, hayan podido producirse. Asegura que no se han corregido estos exámenes porque se trabaja aún en la corrección de los correspondientes al C1, celebrados el día anterior.

“Un sin sentido total”

A la prueba estaban convocados unos 24.000 candidatos, al menos con titulación en Secundaria, que aspiran a 467 plazas. Aún no hay datos oficiales de aprobados, aunque algunos opositores están corrigiendo con las plantillas públicas y volcando los resultados en un Excel.

El examen ha causado malestar. “Ha sido un despropósito”, comenta la opositora: “Al hacer esa segunda parte desproporcionada no han podido pasar gente muy preparada, que se han quedado a las puertas pese a tener notas muy altas en la primera parte”.

“Era extremadamente difícil, digno de titulados informáticos”, lamenta ante este medio otro opositor, que vaticina: “Va a haber una avalancha de impugnaciones de esta segunda parte dado que la prueba no se ajusta al contenido de las funciones a desarrollar. Yo estoy dispuesto a llegar hasta el final y recurrir a todos los estamentos. Ya está bien de que la administración nos trate como marionetas”. Él ya ha recurrido y presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y los responsables del Instituto Andaluz de Administración Pública y la consejería.

En los foros especializados los comentarios son similares. Hay decenas de testimonios en un hilo del foro Buscaoposiciones titulado “Impresiones”. “Pienso que este examen ha sido exageradamente difícil”. “No tengo palabras. Pero JURO Y PERJURO que cuando ocupe mi plaza, me dedicaré a hacer dibujos vectoriales y pasar diapositivas, que al parecer es lo que se espera de un Auxiliar Administrativo”. “Segunda parte de Libre Office: CRIMINAL. ¿Son unas oposiciones de Auxiliares Administrativos o de Ingeniería de Sistemas Informáticos o Cuerpo Superior TIC Estado?”. “No representa de manera equilibrada lo que es Libre Office ni su uso en la Administración General de la Junta de Andalucía”. “El práctico de locos…”. “Un sin sentido total”. “Yo he aprobado el segundo examen, pero no por ello deja de ser un insulto a todos y cada uno de los opositores. Es una vergüenza lo que han hecho con nosotros”.

Tanto la convocatoria como la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y otras normas autonómicas recogen como criterio esencial la “adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar”. De ahí que circule un modelo de impugnación que pide la anulación de la prueba, poniendo el acento en el nivel exigido y su falta de correspondencia con la tarea habitual de los auxiliares administrativos. “[El nivel] está muy por encima del que se pueda exigir a ningún otro funcionario de la Junta de Andalucía, sea cual sea el Cuerpo al que pertenezca, salvo, por descontado, los cuerpos especializados en informática”, se lee.

Los opositores señalan que se les ha preguntado por Math (un componente de Apache OpenOffice para la creación de ecuaciones matemáticas que suele usarse como editor de ecuaciones para documentos de texto), Draw (un programa para hacer dibujos con gráficos vectoriales) o Impress (una herramienta para crear presentaciones multimedia). “No existe ningún puesto en la Junta de Andalucía, en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, donde se requiera, ni por tanto, se pueda exigir, tener conocimientos de Impress, Draw o Math, ni, por supuesto, el nivel exigido en esta Convocatoria de Calc”.

Una convocatoria que se solapa con las anteriores

Se da la circunstancia de que algunos de ellos están en lista provisional de aprobados, pero sin plaza aún, de la oferta de empleo público 2017-2019. Llevan meses reclamando a la Junta de Andalucía que ponga fin a estos procesos, pero la administración no les contesta y antes de cerrar las convocatorias pasadas ha abierto las correspondientes a las OPE de 2021, cuyos primeros exámenes han generado esta nueva polémica. El solapamiento ha obligado a muchos a presentarse nuevamente (con el consiguiente esfuerzo y gasto) a pesar de que quizás obtengan una plaza en las convocatorias por cerrar.

Entre los candidatos de este nuevo examen, muchos dan por supuesto que bajará la nota de corte del supuesto práctico, una posibilidad que se reserva la Administración para el caso de que quedaran plazas sin cubrir aplicando los criterios de evaluación originales. Si esa fuera la decisión, podría no solo aumentar el número de aprobados, sino alterarse el orden de prelación tal y como quedó tras los exámenes: quienes pasaran gracias a la aplicación criterios menos exigentes en el examen práctico podrían acabar superando a quienes lo aprobaron en primera instancia con los criterios originales.