Pronóstico para las próximas semanas: barro, mucho barro. Barro en el guardabarros, barro en los zapatos, barro producto de mezclar tierra seca y meados, que es muy eficaz contra las picaduras del tábano de la inteligencia. Lucha en el barro, hombres de barro, barro. Toneladas de barro, a mangazo limpio. Embarra, que algo queda. Este es el pastel (de barro) que nos invitan a degustar desde la parte más trumpista de la política española.

La estrategia de empantanar el debate político con insidias, falacias –las falacias son más peligrosas que las mentiras-, bulos y consignas (que, como los estribillos veraniegos, a más básicos más se pegan), y la táctica del disparate y del impudor son cosas relativamente novedosas en España. O por lo menos a estos niveles de causticidad. Aquí estábamos acostumbrados a la corrupción y el mamoneo (ancha es Castilla), pero no a ver a candidatos convertidos en virales a fuerza de ser bajunos y tesoreros de una desfachatez imperial. El 28M ha sido un buen aperitivo. Hay precedentes de esta corte de gerifaltes de antaño, pero el dislate y la bravata era una rémora del personaje, y no su eje central de comunicación.

Ahí están, bajados al barro. De muestra un terrón: ETA en el discurso político de 2023, avisos de pucherazos electorales -dicho sea preventivamente- allá donde yo no gane, masajes a ricos siempre a punto de irse de nuestro lado si no nos agachamos un poquito más, cortoplacismo intenso, notorio desprecio al adversario… Este barro está calando hasta los huesos.

Objetivamente, se puede afirmar que la fábrica de fango está en un sector de la derecha fuertemente conservador en lo social y extremadamente liberal en lo económico. Podría haber pasado en la otra punta del cuadrilátero, pero el espacio izquierdo anda empantanado en sí mismo, no tanto contra el adversario. Se puede ser un carcunda redivivo en lo cultural y neoliberal en lo económico sin ser un sifocante productor de lodo. Sucede que, para ser un cabal, se tenga la ideología que se tenga, hace falta el uso de la razón, argumentos y programa. Pero, ¿quién quiere acaso ser cabal? No sale rentable ni cala de forma instantánea ni entra en un minuto de TikTok. Quiero pensar que en la derecha europea quedan gestores y políticos con sentido común. Me gustaría saber qué piensan cuando asisten, capítulo a capítulo, a esta manera de hacer precampaña carpetovetónica, más propia de la extrema derecha que de otra cosa.

En los próximos días, estrategas de campaña desembarcarán en las sedes con gráficos de colores que demuestren que, a más barro, más pesca; que la emocionalidad es más rentable que la racionalidad, y que menos programa y menos resultados de gestión y más zarpazo sucio en la piel del contrario. No es la primera vez que triunfan estos marcos, a la historia más atroz del siglo XX me remito.

La cuestión será qué hacer ante esta invitación a hozar en el barro. Todas parecen malas opciones. Bajar al barro a quien no tenga madera para ello le va a salir regulero. Entre el chungo y el aspirante a chungo, siempre gana el primero. Sin embargo, no defenderse del mangazo de lodo resulta suicida. Pero defenderse a todas horas es comprarle al porquero el marco teórico de su pocilga. Y defenderse con ataques es rozar la delgada línea. Tire por donde tire, pierde el que, a pesar de no querer jugar a este juego, lo juega. Esta una de las primeras lecciones de plazoleta: nunca te enfrentes a quien no tiene vergüenza ni escrúpulos, te ganará. Cuando la ética es una rémora y no nos dejan otro escenario de juego, estamos perdidos. ¿Se puede entrar en pugna política con quienes tienen como principal y casi única estrategia la descalificación del contrario, la insidia, la falacia y la excitación de la parte más irracional del electorado? Más vale no jugar a este juego, sino ponerlo en evidencia.

Olvidan que no hay nada más fácil que alimentar la cerrazón mental, los miedos atávicos, los complejos, y la compensación de todo ello a base de sentirnos falsamente protegidos

Lo peor de esta rueda de molino no es que ponga a comulgar con ella a los contrincantes que entren en liza; lo peor es que cala con su fango en las gentes de a pie, que acaban por entender que esta manera de funcionar es legítima y exitosa. El razonamiento es muy sencillo: si los aspirantes a representarnos actúan así, será porque es una forma triunfal de ir por la vida. Habrá quienes nos echen la culpa a la gente de a pie de la estrategia del lodo: el electorado responde bien al espectáculo del barro, démosle barro. Olvidan que no hay nada más fácil que alimentar la cerrazón mental, los miedos atávicos, los complejos, y la compensación de todo ello a base de sentirnos falsamente protegidos. Ser solidaria, abierto, sensata o empático siempre nos pondrá en peligro de ser vulnerables y humanos.

No hay santos en política. Sí personas con vocación de servicio público. Pero, al igual que conocemos los avances que, a base de acuerdos y trabajo, se consiguen por la vía política, conocemos los ardides, las componendas, las trafullas, los dobles mensajes del poder en las más altas esferas. Lo novedoso es tanto fango en las gafas, que impide ver todo lo que hay más allá del cristal.