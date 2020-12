Distraídos

Desde hace tiempo se han empeñado en instalarme una alarma. La pertinacia de los vendedores es indesmayable. A toda costa tratan de convencerme de las ventajas de colocar en lugares estratégicos cámaras que rastrean los movimientos, una idea que me inspira más inquietud que seguridad. Llaman a traición con embaucadoras sugerencias cuando estoy traspuesta en la sobremesa, buzonean, me cortejan en los grandes almacenes, y he vivido una pesadilla de película de terror con el asedio de una compañía telefónica que incluía una alarma fabulosa en su oferta. No la quiero por la sencilla razón de que no la necesito. Pero es que, además, hemos hecho una reforma reciente y aún atravieso la fase de la ilusión del estreno, incompatible con que me agujereen el vestíbulo y arruinen el papel pintado efecto rafia. Eso también cuenta.

