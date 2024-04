En un mundo capitalista en el que se nos bombardea con, y para, la atomización de lo colectivo en pro del desarrollo individual, la victoria del pasado 9 de abril por parte de las organizaciones antirracistas pugna esta lógica.

No únicamente pugna la atomización de lo colectivo, sino también de la despolizatición que hace la sociedad de las personas migrantes y racializadas, buscando figuras únicas e individuales que sean representantes (y figurantes) de un tema específico. El abordaje de los sistemas de opresión como un tema, y no como lo que son, es una forma más de endulzar y no abordar con la complejidad que requieren estas cuestiones, ni mucho menos, ir a la raíz que las sostiene.

Este es un reto al que nos enfrentamos cada día, desde lo cotidiano y lo excepcional, todas aquellas que nos encontramos en los márgenes. Margen que se expande cuando los sistemas de opresión se entrelazan hasta borrar esa identidad colectiva, convirtiéndose en la nada y los nadie, para si en alguna ocasión llegaran a ser conocidos, pasar a ser algo anecdótico. Y es que la revolución que nos propone este modelo, es un empoderamiento desde el ego, de forma superficial que a lo máximo que aspira es a ser la negra de mesa, por ejemplo Kamala Harris o Rishi Shunak, pero que no cuestionan ni van a cambiar las condiciones materiales que sostienen los cimientos de la opresión.

Aspiramos a más, a que nuestras voces no sean silenciadas, ni en forma ni en fondo. Aspiramos a estar en todos aquellos espacios que no nos quieran ver, pero les guste o no, tendrán que vernos, a nosotras y a lo que representamos: la realidad

Retomando como ejemplo de la fuerza colectiva, la lucha antirracista ha sido la demostrada recientemente por cada una de las personas y organizaciones que componen la plataforma RegularizacionYa, la cual desde 2020 y desde todos los puntos del Estado, ha estado incidiendo en una urgencia cotidiana: la invisibilidad de la situación administrativa irregular. Situación en la que se encuentran más de medio millón de personas, gracias al violento entramado burocrático que opera a través de la Ley de extranjería, y que afecta a otros ámbitos vitales como es el acceso a la atención sanitaria, la educación, la vivienda, y las evidentes vulneraciones de los derechos laborales. Pero aspiramos a más, a que nuestras voces no sean silenciadas, ni en forma ni en fondo. Aspiramos a estar en todos aquellos espacios que no nos quieran ver, pero les guste o no, tendrán que vernos, a nosotras y a lo que representamos: la realidad.

Esta victoria (de muchas que vendrán, pues la lucha por la justicia social no acaba con esta tramitación) debe servirnos de inspiración y ejemplo de que son aquellas fuerzas colectivas, de los colectivos y por el común, las que construyen memorias colectivas de lucha, resistencia y activación, que nos permiten lo imposible: soñar futuros nuevos y alternativos al apocalipsis como única consecuencia al fin del orden establecido.

No necesitamos mirar todo el rato a las experiencias de las comunidades en Estados Unidos, cuando tenemos un cuerpo que camina recto de este lado del charco, abordando conjuntamente los retos de habitar este punto del mundo. Pues la explotación laboral continúa, con un impacto muy claro en la salud mental; las violencias machistas y contra la infancia continúan, la violencia contra la tierra continúa, las escaladas militaristas y los genocidios continúan, como sigue continuando este listado.

Los retos son tan grandes como necesarios. Así de necesario es abordarlos, como son las alianzas genuinas y consientes del por qué generamos estas sinergias y hacia dónde queremos llegar. Porque de estos sistemas tenemos que salir todas, todas.