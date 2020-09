Unos Presupuestos con secundarios

Me da que los Presupuestos están más aprobados de lo que parecen. Eso sí, no van a faltar los toqueteos, las escenificaciones y las oportunidades. Que alojen 140.000 millones de euros europeos es suficiente argumento como para que los sectores patrióticos ocultos, es un decir, estén por la labor y laboren por el objetivo. La presencia masiva de los grandes del Ibex en la conferencia reciente de Pedro Sánchez es un buen indicador. De hecho creo que allí se aprobaron.

No podemos vivir sin Presupuestos, no podemos vivir sin el Bigman, el gran proveedor de recursos y supremo repartidor. Creído esto, me apuesto que lo que suena tiene menos que ver con los Presupuestos que con un reajuste o fijación de posturas para los tiempos venideros. Unidas Podemos quiere que se vea claro su papel progresista en el Gobierno; el PP, cuando se niega a apoyarlos, mira más a la extrema a su derecha que a unos Presupuestos que considera inevitables -y necesarios-. Aunque no oculta su desazón porque el Gobierno tenga 140.000 millones a repartir y para resistir. Su filibusterismo empaquetado contra la renovación de las instituciones del Estado , entre otras el CGPJ, suena mucho a irresponsabilidad anticonstitucional, por no decir algo tan grueso como golpe blando a la estabilidad de Estado.

El PNV ya ha dicho que sí, saben mucho de merma de ingresos, lo sufre su sistema fiscal propio, además, ya aprobaron los de Mariano Rajoy, aún en vigor. Su reino no es de este mundo; para más abundamiento, Sánchez tiene la fortuna del lío entre independentistas, tanto que el movimiento neoconvergente de los huidos del PDeCAT le va a venir bien hasta para reconverger con ERC.

Y queda Ciudadanos. Y Carmen Calvo. Ciudadanos sabe que no puede ser la tercera fuerza de la derecha detrás de PP y Vox. Apuestan por construir que vale tanto como decir sobrevivir. Es más valioso para su relevancia que Inés Arrimadas mire construir unos presupuestos que figurar destruyendo con sus compañeros ideológicos del PP que miran hacia su escisión de extrema derecha. Eso sí, ahí está la vestimenta ,que los Presupuestos, clama para ser aclamada, sean moderados y no ideológicos.

Que sean moderados lo tiene todo el mundo claro. Se lo he oído a la ministra Yolanda Díaz: ante una situación extraordinaria no se puede ir de máximos. Otra cosa menos inteligible es que no sean ideológicos. Unos presupuestos son la foto de todo Gobierno. Los que ellos aprobaron junto con el PP, en vigor, son la foto ideológica de la derecha española, por eso los votaron y aprobaron. Por los pelos, eso que la prensa sinfónica dice que va a ocurrir con los del Gobierno de coalición.

Además, no creo que Arrimadas pueda sostener que aquellos de Mariano Rajoy no fueran ideológicos, como tampoco puede sostener lo mismo con los Presupuestos de Madrid y Andalucía, aprobados con el apoyo e influencia de la extrema derecha. Eliminar impuestos a los ricos, rebajar impuestos, y, al mismo tiempo, “perdonar” 400 millones a una compañía de medios católica , es todo menos falto de ideología. Por cierto, ahora su Presidente socio, Moreno Bonilla, se declara exhausto fiscalmente mientras presume de bajar impuestos. Decía que su revolución fiscal en Andalucía iba a equipar a Andalucía con Madrid creando riqueza.

Madrid como modelo, qué ingenuo, sin sedes centrales, pozo sin fondo del despilfarro, paraíso fiscal de los poderosos y centro de la concentración más grosera del capitalismo rancio de amiguetes y palco. Ruina de la sanidad y la educación públicas. Emporio de las privatizaciones para gozo de los de siempre.

Cuando Arrimadas dice ideológicos, dice Podemos. Aunque podría decir, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, que ha recetado subidas o nuevos impuestos para salir de la crisis. Se han esmerado mucho en la prensa neoliberal en resaltar que no se recomiende subir los impuestos al consumo y al empleo pero con más esmero, si cabe, se han empleado a fondo en ocultar que la OCDE recomienda subir impuestos al patrimonio, la propiedad, rentas del capital, impuestos verdes y una coordinación contra el sumidero de la fiscalidad digital que beneficia a las grandes multinacionales tecnológicas .

Y Carmen Calvo. La vicepresidenta afirma que lo fundamental es que se aprueben los Presupuestos -de acuerdo-, que con quién, es secundario- en desacuerdo.

No es verdad, no es lo mismo sacar adelante estos presupuestos con la mayoría de investidura, la que aprobó el programa y los compromisos del Gobierno -así lo afirman también los todoterreno del PNV- que con nuevos novios o amantes parlamentarios de aficiones reconocibles. Mensaje desalentador para la narración socialista en Madrid y Andalucía. Que tengan presupuestos es lo importante aunque los aprueben con la extrema derecha. Susana Díaz tiene que estar que trina y Ángel Gabilondo, bueno, el líder madrileño puede cometer cualquier locura un día de estos.