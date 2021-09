A Teresa Ribera le preocupa lo que pagas de luz

La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno ha esperado a que el precio de la luz casi cuadruplique al de hace un año para empezar a conjugar algunos verbos de acción. Hasta ahora, a pesar de la escalada sin precedentes en el precio de la factura, se había limitado a "estudiar", a "analizar", a "entender" el enfado de la gente y, sobre todo, a estar "preocupada”, ejemplos todos de diferentes entrevistas o declaraciones. Tiene que dar mucho gusto ocupar cargos como los suyos, cobrar un sueldo y llevarte prebendas inauditas para solo con la vuelta de las vacaciones, por fin, dejar escapar algunas frases como "vamos a regular inmediatamente para que no se vacíen los embalses”. Eso pudimos leer este lunes en una entrevista concedida a este mismo periódico. Porque esa es otra, mientras ella estudiaba, analizaba, entendía y se preocupaba, las hidroeléctricas han aprovechado para cometer algunos desmanes medioambientales, como vaciar embalses y así aumentar más el precio de su energía, por si era poca la escalada.

Con todo, a pesar de que por una vez le oigamos algún verbo de acción, la ministra, tanto en esa entrevista como en las demás, nos intenta convencer de que nuestro sistema tarifario es un accidente natural contra el que no cabe hacer nada. Hasta hace bien poco aún nos sermoneaba con que el aumento de precios suponía algo coyuntural, cuando la realidad es que atiende a un modelo perfectamente diseñado por los gobiernos del PP y del PSOE.

Da vergüenza que, a día de hoy, una ministra que debería liderar la “transición energética” aún lo fíe todo al libre mercado, y solo muy tímidamente reconozca que algunas propuestas de sus socios de Gobierno tienen sentido, que quizás una empresa pública o participada por el Estado no estaría de más. Por supuesto, a las pocas horas de que elDiario.es publicara esa entrevista, Nadia Calviño declaraba en RTVE que de eso nada, que el precio de la luz no depende de si la eléctrica que lo suministra "es pública o privada".

Claro que no, qué locura, a quién se le ocurre que el precio de la electricidad pueda depender de si una empresa busca beneficios obscenos o simplemente cubrir un derecho básico. Es más, el hecho de que Felipe González entrara en el Consejo de administración de Fenosa (ahora Naturgy) después de sus mandatos fue solo pura casualidad, y no una puerta giratoria para devolver favores.

De momento, lo único cierto es que la ministra no contempla absolutamente ninguna medida de calado, si bien asegura que a medio plazo las habrá, y que algunas encuestas ya vaticinan que la derecha ganará las próximas elecciones. Las actuales propuestas del Gobierno pasan, más bien, por meros parches: sufragar a cargo de los presupuestos el suministro para los sectores más necesitados, continuar con la reciente bajada del IVA y otras iniciativas que, de ningún modo, ponen el foco en los emisores. A estos no se les toca, se les mantienen sus privilegios porque, al fin y al cabo, da igual si la energía la produce una empresa pública o privada.

El 90% del mercado está en manos de tres compañías (Naturgy, Endesa e Iberdrola) y, verdaderamente, como consumidores sujetos al actual sistema de fijación de precios poco podemos hacer para abaratar nuestra factura. No obstante, si no queremos darle nuestro dinero a empresas que, en pleno verano y con la sequía endémica de nuestro país, ni siquiera tienen reparo en vaciar embalses, hay alternativas. Yo mismo tengo mi contrato con la cooperativa Som Energia, pero existen otras. Corran, porque el Gobierno no se lo va a contar.