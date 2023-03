FIWOO, la empresa tecnológica capaz de “hacer la vida más sencilla” digitalizando las ciudades

FIWOO (que se pronuncia faivu aunque a menudo le digan fivu) nació hace seis años como un proyecto I+D pilotado en tres de las ciudades “más tecnológicas del mundo” (Copenhage, Helsinki y Amberes). Desde hace unos meses, opera con base en Sevilla convertida en una empresa de referencia en el campo del Internet de las Cosas (IoT), que se diferencia del resto por “la facilidad de uso” que brinda su producto.

De esta forma, entidades públicas de diversa naturaleza por todo el territorio nacional (desde el Ayuntamiento de Pontevedra hasta el de Alcalá de Guadaíra) utilizan la plataforma FIWOO para volcar sus datos, agilizar sus trámites y, en definitiva, “mejorar la calidad de vida de las personas” que allí convivan. Precisamente, por crear soluciones tecnológicas y avanzadas que promueven la administración electrónica, el gobierno abierto y las ciudades inteligentes, la compañía sevillana acaba de ser reconocida como 'Empresa E-Government' 2022 por la Sociedad Informática Provincial de la Diputación de Sevilla (INPRO). Un premio que Manuel Giménez, director de Innovación, y los otros 14 profesionales que conforman el equipo FIWOO consideran un “impulso para continuar” trabajando para mejorar y expandir su producto.

Ante todo, enhorabuena por el reconocimiento que ha concedido INPRO a FIWOO “por fomentar y aportar innovación en soluciones y herramientas de administración electrónica, gobierno abierto y ciudad inteligente”. ¿Qué supone para ustedes este premio?

Muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos y muy contentos de haber recibido este premio en nuestro primer año como empresa. Nos da fuerzas para continuar, porque además nos estamos moviendo en un entorno de alta competitividad. Es decir, nuestros competidores son Telefónica, Vodafone y empresa multinacionales por lo que estamos jugando en la liga de los grande y nosotros somos pequeñitos. Por eso creemos que este premio nos va a ayudar a posicionarnos y que la gente crea en nosotros y en nuestra plataforma.

Es de justicia comenzar esta entrevista presentando al protagonista de este galardón. ¿Cómo podríamos definir a FIWOO?

Se trata de una empresa de reciente creación que creamos hace unos meses, pero de un gran bagaje porque venimos trabajando en la plataforma durante los últimos seis, siete años. A través de distintas líneas de financiación I+D, apalancándonos siempre en la innovación, fuimos construyendo un producto entre dos empresas sevillanas muy diferentes, una gran empresa como Grupo Emergya y una que en ese momento era una startup hiperespecializada en temas de Internet de las Cosas y SmartCity. Digamos que la gran empresa actuó como tractora y la startup como conocimiento puro y a partir de ahí empezamos a trabajar y se creó el producto. Vimos el gran potencial que tenía su comercialización y creamos la empresa.

¿Y en qué consiste ese producto?

Pues es un producto destinado a la digitalización de procesos dentro de la ciudad. Al final, el objetivo de FIWOO es hacer la vida más sencilla a los ciudadanos de una ciudad a través de hacer digital procesos que antiguamente serían inconcebibles, antes de la llegada del internet de las cosas.

¿Por ejemplo?

Hemos hecho casos de uso en los que monitorizamos la movilidad en una ciudad. También hemos ayudado a personas mayores en centros de salud, que cuando vuelven a sus casas siguen monitorizados a través de distintos dispositivos y nosotros explotamos los datos. Otro ejemplo puede ser la gestión de las luminarias o una gestión inteligente de los residuos, colocando sensores en los contenedores. Al final todo está en que a través de dispositivos, tomando un amplio espectro de los dispositivos que pueden medir la cantidad de residuos de un contenedor o encender o apagar una luz, o que midan el paso de personas o de vehículos, pues somos capaces de digitalizar y de poner esa información al servicio de los gestores para que luego tomen la decisiones basada en datos, y el objetivo final es que todos vivamos mejor.

Al ser 'no-code', no necesita línea de código y cualquiera puede manejar la plataforma, con lo cual es muy accesible

Entonces, ¿el público que accede al producto de FIWOO son las administraciones, pero revierte en el bienestar de los ciudadanos?

Correcto. De hecho, el usuario final digamos que es la administración pública, pero hay otro usuario final que es el ciudadano que se va a beneficiar de muchas de las aplicaciones que tiene nuestro producto.

¿Y qué resultados están teniendo?

Pues muy buenos, la verdad. Todo esto comenzó con un prototipo europeo, un proyecto de innovación europea con la ciudad de Copenhague, Helsinki y Amberes. Estas tres ciudades que hace seis años eran pioneras en esta tecnología, nos ayudaron a construir lo que es el germen de la plataforma y a partir de ahí hemos hecho muchos proyectos con distintas ciudades, y no solo con ciudades, sino también con puertos, con el sector de agricultura, incluso con universidades. En fin, que tenemos muchos casos de uso porque tiene muchas aplicaciones la plataforma.

¿Aquí en Andalucía?

Sí, a nivel andaluz hemos hecho proyectos con el Puerto de Huelva, hemos hecho también proyectos con la Universidad de Málaga, estamos trabajando con la Diputación de Almería y estamos en contacto con muchos ayuntamientos que están probando de alguna manera nuestra plataforma.

¿Cómo percibe esa digitalización que está llegando poco a poco también a las administraciones locales?

Yo creo que este tipo de aplicaciones son muy útiles en un entorno como el de INPRO, como el de la Diputación de Sevilla, porque nuestra plataforma es multientidad y por tanto permite que haya una gestión de la Diputación y que provea de servicio a los distintos ayuntamientos que son más pequeñitos y a lo mejor no podrían optar a este tipo de tecnología por ellos mismos.

Tenemos que conseguir crear aplicaciones realmente prácticas, no solamente para el gestor, sino para el ciudadano

Además, esta plataforma tiene otras particularidades que la hacen interesante para este contexto. Una, que seguimos un estándar europeo, con lo cual los ayuntamientos, si no es con nosotros, pueden ir con otra empresa, no están atadas a un único proveedor. Segundo, que es 'no-code', es decir, sin necesidad de lanzar una línea de código cualquiera puede manejar la plataforma, con lo cual es muy accesible. Y tercero, que tiene dos visiones, una operativa y otra estratégica que es muy importante porque existe unos estándares que miden los niveles de rendimiento de un ayuntamiento. Y esos estándares se pueden colocar en un panel de control, un cuadro de mando en nuestra plataforma con el objetivo de que los ayuntamientos se comparen mejores prácticas unos con otros y puedan ver por qué lo está haciendo mejor una que otra y de esa manera adaptarse. Porque además esos indicadores son el resultado de dispositivos que están mandando información en tiempo real, con lo cual son muy significativos dentro de una ciudad.

Tras estos siete años de desarrollo, ¿a dónde puede llevar la evolución de esta aplicación?

No lo sabemos. Pero bueno, eso es lo bonito. Ahora mismo convergen muchos tipos de tecnología, la del Internet de las cosas, junto con la inteligencia artificial, que es el gran hashtag del que ahora mismo todo el mundo habla. Nosotros la estamos utilizando para proyectos donde demandan una explotación de la información predictiva, por ejemplo, en el mundo agro lo usamos mucho, porque monitorizamos en tiempo real un cultivo y predecimos la productividad que tendrá ese cultivo. Eso aplicado, por ejemplo, en términos de movilidad en una ciudad o en términos de emergencia, es muy útil. También hemos hecho pruebas con blockchain, que es la tecnología que está detrás de Bitcoin para tema de trazabilidad. Y la verdad es que hay muchas tecnologías que convergen alrededor del objetivo que es digitalizar procesos físicos.

La tecnología tiene que estar al servicio de la persona y no al revés

¿Cree que la importancia que le conceden los gestores pública a avanzar en la digitalización está alcanzando también a la ciudadanía?

Creo que ahora mismo a la ciudadanía no termina de llegarle porque hay algunos retos que todavía tenemos que cubrir. Por ejemplo, existe el reto de la conectividad. Existen muchos estándares distintos para conectar esos dispositivos a Internet que al final no llegan a la plataforma. Está el reto de los propios dispositivos en sí, las ciudades todavía se tienen que sensorizar... Y luego tenemos que conseguir crear aplicaciones realmente prácticas, no solamente para el gestor que es el que decide basándose en datos en tiempo real, sino aplicaciones para el ciudadano, para su día a día. Pero al final el entorno que estamos creando va destinado a un mercado inteligente de datos. Es decir, también vamos a empezar a recoger muchos datos de las ciudades. El objetivo es que esos datos sean abiertos y que un ciudadano, una empresa o un tercero luego pueda explotar esos datos, con lo cual el futuro no lo sabemos.

Y en ese camino hacia la digitalización, ¿los municipios están en desventaja por la inversión que supone?

Ahora mismo el dinero viene fundamentalmente de Europa. Están recibiendo muchos fondos europeos porque existe una política a nivel europeo que ven claramente los beneficios que tiene este tipo de tecnología, convertir una ciudad en smart city, en una ciudad inteligente. Y entonces, en ese sentido, están apostando mucho por la digitalización a través de este tipo de plataforma. Pero ya digo, como todo en la vida, no va tan deprisa como a algunos nos gustaría.

Más allá de los beneficios que reportan las soluciones tecnológicas a la hora de agilizar trámites municipales, en ocasiones pueden suponer una barrera para aquellas personas que carecen de medios o de competencias digitales. ¿Cómo se puede salvar esa brecha sin renunciar a la tecnología?

Claro, la tecnología tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. En este sentido, nosotros tenemos una apuesta clara por el 'no-code' porque en verdad el usuario final es el ciudadano que debe recibir todas las ventajas de utilizar este tipo de plataforma. Pero el usuario que gestiona la aplicación, que es el Ayuntamiento, también tiene ciertos problemas a la hora de adaptarse a la tecnología. En este sentido, nosotros hemos hecho una plataforma muy sencilla. Nosotros decimos que es como el WordPress del internet de las cosas. Hace unos 15 años, para hacer una página web tenías que ser informático y WordPress vino a decir oye, tú céntrate en los contenidos, que nosotros nos encargamos de todo. Nuestra filosofía es esa. La plataforma se encarga de hacer todo de una manera muy sencilla y tú imagina quñé aplicación quieres, que va a ser muy sencilla diseñarla con la aplicación. Y luego es verdad que hay que trabajar en esos casos de uso, en esas aplicaciones, para que realmente el ciudadano sienta que a él le llegan las ventajas.

FIWOO es una empresa sevillana, ¿qué papel juega ahora mismo Sevilla o Andalucía en el sector de la tecnología a nivel internacional?

A mí no me gusta hablar de territorio cuando hablo de tecnología, porque me parece muy ubicuo. Pero bueno, simplemente Andalucía está dentro del contexto tecnológico europeo. Y quizá somos una de las regiones, como en todo, que estamos menos avanzadas, pero creo que hay políticamente hay un camino claro hacia la digitalización y hacia la eficiencia en los procesos a todos los niveles. Entonces yo creo que realmente vamos en el buen camino. Repito, a lo mejor más lento de lo que queremos. Pero creo que la apuesta es decidida a nivel político de que este tipo de plataformas nos van a ayudar a vivir mejor.

¿Qué aspectos de la gestión pública considera que hay que seguir innovando y mejorando?

La digitalización. Al final es el sector en el que trabajo. Pero creo que la palanca de transformación de una sociedad y de la administración pública es la eficiencia en los procesos, el ser cada vez más productivo y cada vez más accesible al ciudadano. Y todo lo que sea digitalizar da accesibilidad y facilita acceder a trámites que en otro momento sería muchísimo más complicado.