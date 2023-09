Carta al consejero andaluz de Medio Ambiente: “No hay agua para satisfacer todas las demandas”

Estimado consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco:

Hemos seguido con atención unas declaraciones suyas, realizadas hace unos días, en las que afirmaba que le gustaría comenzar el curso político “con una sintonía diferente”, aludiendo a continuación de forma específica al reto de Doñana, especificando que “llega el turno de hablar, de tener sentido de Estado más allá de acusaciones gratuitas”.

Celebramos estas declaraciones y la intención que muestran. Así lo venimos reclamando desde la Fundación Savia. Así lo expresamos en una propuesta que enviamos el pasado 15 de junio a la Junta de Andalucía y al Gobierno del Estado en la que solicitamos precisamente eso, que las instituciones competentes tengan encuentros de trabajo en lugar de hablar entre sí mediante los medios de comunicación.

Tras nuestra propuesta, recibimos respuesta del Ministerio de Transición Ecológica con su disposición al diálogo, pero no de la Junta de Andalucía. Reiteramos la idea al presidente de la Junta de Andalucía con fecha 17 de julio. No hemos recibido respuesta.

Sus declaraciones han vuelto a ser a los medios de comunicación, en esta ocasión en una entrevista a Canal Sur Radio. Queremos entender que, más allá de “titulares grandilocuentes y acusaciones siempre gratuitas” según sus propias palabras, se están poniendo en marcha los mecanismos necesarios para que, de forma efectiva, puedan encontrarse vías de solución a uno de, estamos convencidos de ello, los más grandes retos del territorio andaluz de los próximos años: la gestión del agua, la sostenibilidad del medio natural y la viabilidad del medio rural.

Sin lugar a duda, las soluciones no son fáciles pues no disponemos de todos los recursos necesarios, el primero de ellos, el agua, la cual, tenemos que ser honestos, no tenemos suficiente para satisfacer todas las demandas. Es justo por eso por lo que la gestión, en nuestra opinión, debe hacerse desde su disponibilidad, desde la oferta y con criterios de reparto social. En la Fundación Savia estamos a su disposición y la de su equipo para contribuir y ayudar en todo lo que pueda estar a nuestro alcance.