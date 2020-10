Carta a Isabel Díaz Ayuso: "Madrid es el municipio más subvencionado por la PAC en España"

Estimada presidenta:

Estamos muy preocupados por la crisis sanitaria, económica y social que a todos nos ha llegado de golpe con el virus Covid-19, entendemos que son tiempos complicados que requieren fortaleza y diligencia.

Por eso debemos estar más concentrados, más unidos que nunca. Por eso, desde el máximo respeto, le decimos que, desde la sociedad civil nos cuesta entender la necesidad de un constante enfrentamiento partidista que no lleva a nada, la necesidad de perseguir un titular periodístico diario que no aporta soluciones a los verdaderos problemas de las personas.

Es muy difícil entender que, para tomar decisiones de gobierno, se acabe faltando a la verdad y se tenga que subestimar o menospreciar a algunos colectivos o territorios.

Nos gustaría invitarla a la reflexión sobre la necesidad que tienen los espacios urbanos del medio rural. Porque en las ciudades no se produce lo esencial para vivir. Las ciudades son demandantes diarios de alimentos, energía, aire, agua,..., todo eso viene del medio rural. Es imprescindible que este hecho lo tengamos presente a la hora de calificar la importancia y relevancia de los territorios. Sin el medio rural, sus mujeres y hombres, las ciudades, simplemente, no podrían ser, y, ¿estamos valorando adecuadamente eso? ¿estamos en nuestro sistema social y económico compensando adecuadamente al medio rural por ello? La realidad dice que no, véase la renta media percápita según tamaño de población.

Pero a la vez, es en las ciudades donde se cuenta con mayores y mejores servicios públicos, que requieren por sentido común, importantes recursos públicos. Sería un buen ejercicio, contabilizar el gasto público medio percápita de cada ciudadano según su lugar de residencia, puede que se evidencie, que son las personas del medio urbano las que están disfrutando de mayor inversión y gasto público, que por tanto, sean las más subvencionadas.

Recientemente, usted ha dicho: "La gente viene a Madrid porque no quiere estar subvencionada". Si nos fijamos en ciertas políticas públicas podemos llevarnos grandes sorpresas, por ejemplo, la PAC, por definición, fondos europeos destinados al medio rural. Pues bien, ¿sabe cuál es el municipio de todo el estado que más fondos Agrarios recibe? Es Madrid. Con tan solo 101 explotaciones en su término municipal, tiene 10.821 beneficiarios de la PAC y recibe 206.084.033 euros. En otras palabras, la ciudad de Madrid es el municipio más subvencionado por la PAC en España. En la Comunidad Autónoma que usted preside hay 8.284 explotaciones, y 20.932 beneficiarios que reciben 273.838.760 euros de los fondos europeos destinados al sector agrario.

Esa es la realidad señora presidenta. Como decíamos al principio estamos muy preocupados por la situación, los problemas de miles de conciudadanos son extremadamente serios, y su responsabilidad y obligación como gestora de fondos y servicios públicos es aplicarlos con eficacia y justicia. También de dar ánimos y confianza, no confusión y enfrentamiento.

Quedamos a su disposición, un cordial saludo