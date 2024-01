Gaza: genocidio en directo

¿A la hora de comer o cenar, quién no se estremece ante el horror que muestran las imágenes en los telediarios? Quién no siente que la Humanidad se desmorona al ver niños y mayores muertos tras un bombardeo, o gritos de dolor desgarradores de mujeres ante el cadáver de un ser querido, o el correr desesperado de un padre que con la niña en brazos acude a un hospital que no tiene medios para atender a tantos heridos? ¿Quién que es humano no siente aberración e impotencia ante la injusticia de lo que vemos en las televisiones a diario: el genocidio del pueblo palestino en directo a manos de Netanyahu y del ejército de Israel?

Gaza es un infierno dantesco tras más de cien días de sufrir bombardeos por parte del ejército hebreo, desde el 7d e octubre. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanomm denuncia que se han producido más de 300 ataques a la red sanitaria y a las agencias humanitarias, a las que se les impide ayudar a los heridos. “Hay pacientes, señala Tedros, a los que se practican amputaciones que podrían evitarse si los hospitales y centros médicos que quedan tuvieran el material que ya no tienen”. El sistema médico está colapsado y destruido en buena parte pues los ataques de Israel no han respetado escuelas y hospitales. China votó a favor de la resolución 2712 del Consejo de Seguridad de la ONU que pide el cese del fuego inmediato, una tregua humanitaria y el fin de las hostilidades. EEUU, Rusia y Reino Unido se abstuvieron en la votación, y son cómplices del genocidio.

El apoyo de EEUU a Israel es inconcebible como el de otras potencias europeas, que asisten impasibles ante el holocausto que Israel está llevando a cabo con los palestinos, como hizo Hitler y el nazismo con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora EEUU, viendo el avispero en el que se ha metido, apoya que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) tenga un cierto control sobre Gaza cuando acaben los ataques asesinos de Israel. La ANP perdió el control de Gaza en 2007, cuando Hamás tomó el poder por la fuerza. Mientras, ya van cerca de 24.000 palestinos muertos y entre ellos unos 9.000 niños y jóvenes, y más de 60.000 heridos, desde que comenzó esta barbarie con los ataques terroristas de Hamás el sábado 7 de octubre sobre Israel que causaron más de 1.200 muertos y la captura de 240 rehenes, de los cuales 130 siguen retenidos y más de cien han sido entregados a Israel, en un intercambio con presos de Hamás.

Cualquier persona sensible denuncia y lamenta aquellos actos criminales de Hamás sobre ciudadanos israelíes, pero como le dijo el presidente español Pedro Sánchez a Netanyahu en Tel Aviv, reconociendo que los actos de Hamás fueron horribles y criminales, la respuesta de Israel ha sido desproporcionada y no ha respetado la ayuda humanitaria internacional. Como español me sentí orgulloso de que mi presidente fuera uno de los pocos lideres que denunciara esa situación ante el genocida. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Palestina, ha dicho: “El objetivo de Israel es la limpieza étnica, la humanidad está muriendo en Gaza, nueve de cada diez familias no beben ni comen nada durante 24 horas”. Más de cien periodistas y miembros de ONG han muerto o están heridos. Médicos del Mundo y otras ONG exigen un alto el fuego permanente y denuncian el ataque a hospitales y centros de salud que violan el derecho internacional humanitario. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha denunciado a Israel por no cumplir con el derecho internacional humanitario y pide un alto el fuego permanente.

El régimen sionista debe defenderse de la acusación de genocidio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tras la denuncia presentada por Sudáfrica y apoyada por 57 países y más de 900 organizaciones y grupos sociales internacionales. En el informe de 84 páginas, Sudáfrica señala que tras 75 años de apartheid, 56 de ocupación y 16 años de asedio a la franja de Gaza, con la destrucción deliberada e la vida palestina, el mundo ya no puede permanecer en silencio. Israel tacha de “difamación absurda” a Sudáfrica y de ser un apéndice de Hamás. Ante la barbaridad a la que asistimos viendo como Israel trata de exterminar a los palestinos, no sólo en Gaza, sino también en Cisjordania, donde colonos israelíes agreden y disparan contra palestinos, en muchas capitales del mundo se convocan actos y manifestaciones contra el genocidio de Israel en Palestina.

La solución para este conflicto que amenaza extenderse a la región de Oriente Medio, pasa por la creación de dos estados, Israel y Palestina, como se estableció en los Acuerdos de Oslo de 1993, tras la Conferencia de Madrid de 1991. El 13 de setiembre de 1993, la fotografía de Isaac Rabin dándose la mano con Yasser Arafat, ante Bill Clinton, dio la vuelta al mundo e hizo concebir esperanzas sobre una paz duradera en la zona. Los precedentes históricos de este conflicto se remontan a la guerra árabe-israelí en 1948. Para el pueblo palestino aquella guerra marcó el comienzo de la Nakba (catástrofe). Naciones Unidas acordó la partición del mandato británico de Palestina en dos estados: uno judío con el 55% del territorio y otro árabe con el resto excepto el área de Jerusalén y Belén. Más tarde, en 1967 tuvo lugar al guerra de los seis días que enfrentó a Israel con una coalición formada por Egipto, Siria, Jordania e Irak.

Luego vinieron las diferentes intifadas y cuando parecía que la calma reinaba en la región, el ataque sobre Israel el 7 de octubre por parte de Hamás abrió las puertas del infierno en Gaza, con la respuesta desproporcionada del ejército israelí que no ha respetado las reglas del Derecho Internacional Humanitario. En el verano de 2001-2002, no recuerdo bien, asistí a un concierto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, de la Orquesta West-Eastern Divan dirigida por Daniel Baremboim, de origen judío, quien con Edward Said, intelectual palestino, fundaron la Orquesta por la Paz con músicos israelíes, árabes y españoles. Los asistentes gozamos con la música y salimos con la esperanza de una paz entre Palestina e Israel. En estos días, Daniel Baremboim ha denunciado las actuaciones del ejército israelí en Gaza, lo que le honra como artífice de la paz. La destrucción de la franja con el pretexto de que guerrilleros de Hamás se ocultan en túneles y en edificios gazatíes, no justifica el exterminio del pueblo palestino. Quizá hay que plantearse por parte de los gobiernos demócratas el cerrar las embajadas de Israel hasta que haya un nuevo gobierno hebreo que respete los Derechos Humanos. Y los países que apoyan a Israel y le suministran armas son cómplices del genocidio.