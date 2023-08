Sevilla y el festival de Cine Europeo

Sevilla está entre las pocas ciudades españolas que disponen de un festival de cine de proyección y prestigio internacional. Todos los alcaldes desde el inicio de la democracia lo intentaron. Pero fue hace 20 años cuando se encontró la fórmula para ocupar un espacio relevante entre los grandes eventos, al especializarlo en el cine europeo. Se habló con mucha gente. Y fueron decisivos los apoyos que aportaron cineastas como Antonio Pérez o Antonio Saura, por aquel entonces miembros de la comisión directiva de la Academia de Cine Europeo, que apostó por la cita y aceptó que las nominaciones de los premios de cine europeo se anunciaran en el festival (perdida ya en la última edición).

Esa fue una razón que justificaba realizar el festival en noviembre, un mes antes de la gala de los premios EFA que un año llegó a celebrarse también en Sevilla.

En estos 20 años, el festival ha tenido cuatro directores que han impreso, cada uno de ellos, su propia visión, menos el último que acaba de llegar y desconocemos qué proyecto tiene.

A tres meses de la siguiente edición se anuncia la suspensión hasta el año próximo en primavera.

Se ha dado unas explicaciones que merecen concretarse más.

Si las razones son de carácter político, deben decirse y estas pueden ser: o un desacuerdo con la definición del festival, razones presupuestarias o deseo de nombrar a otro director de su confianza u otras. Pero no hay razones técnicas que justifiquen la suspensión. En el pasado, y van ya 20 años, se han celebrado ediciones que han coincidido con toda clase de eventos en la ciudad, incluidos cambios en la propia alcaldía o de director a pocas fecha de su celebración. Nada de ello impidió su celebración. Porque todos eran conscientes de la importancia de preservar el hueco laboriosamente abierto en la agenda de la industria. Este cambio trastoca los planes de muchos agentes importantes del festival: productoras que tenían planificada la fecha para el estreno de sus películas, la agenda de profesionales, de los medios especializados con las publicidades contratadas o previstas, las reservas hoteleras y traslados internacionales que en temporada baja (como es noviembre) resultan menos costosas y que en primavera hacen más difícil tener en disponibilidad y precios de plazas hoteleras.

No es una buena decisión, pero si se han visto obligados a tomarla, las responsabilidades deben alcanzar al anterior director que abandonó el certamen sin dejar el trabajo hecho del todo. No sabemos cuánto tiempo llevaba preparando su candidatura a la Seminci que ahora dirige. Lo que sí sabemos es que en Cannes y en la Berlinale no estaba trabajando para el Festival de Sevilla.

La fecha elegida (sin concretar) está llena de inconvenientes. Y hubiera merecido una consulta a la EFA que estará desconcertada con la decisión. Como parece que lo están los profesionales a los que ha cogido por sorpresa.

El silencio del director, a mi juicio, es incomprensible. Si es el proponente de la decisión, debería explicarlo y si no, pocas alternativas tiene a su cese.

En suma, renunciar a la edición 2023 es una decisión costosa que puede arrastrar al propio festival a su desaparición o a la pérdida del lugar que ya tenía en el ecosistema europeo de los festivales cinematográficos. Nada impide que se cambie lo que no se comparte, pero si lo que se pretende no es suprimirlo, a las autoridades locales y a la dirección del festival les va a exigir mucho esfuerzo, recursos y fortuna para recuperar el sitio y para evitar que otros festivales aprovechen el espacio vacío.