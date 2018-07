Serán ellos, mi capitán, no yo

Es un viejo chiste infantil que me contaba mi abuelo, coronel ya retirado de Infantería, sobre el soldado que llevaba el paso cambiado y que me parece muy adecuado pensando en la actuación del Sr. Decano del ICAMálaga, lo que se llama "sostenella y no enmendalla".

¡Todos equivocados menos usted! Ahora ya no hay motoristas que lleven los ceses a las casas, es más rápido por emails y sin explicaciones que valgan. ¡Faltaría más!

Una Sección que llevaba tres años trabajando con una fuerza y constancia increíble, que ha conseguido que el ICAMálaga sea un referente en el mundo animalista, se queda sin su fundadora y coordinadora simplemente porque usted compara celebrar y participar en una capea con organizar y comerse una paella.

Cuando usted propone a Dani Rovira, animalista y padrino de la SPAPM, como presidente de honor de la Comisión de Bienestar Animal, supongo que se plantearía algo más que una bonita foto sonriendo, se plantearía que tendría que ser consecuente y no ir contra sus propios actos.

Pero no, usted cesa a la Sra. Monter, envía una carta abierta a Dani Rovira, usa su cargo para publicarla en la web del Colegio, sabiendo que la leerán todos los colegiados, mezcla fechas y hechos, dice que la sección tiene únicamente carácter formativo pero le encarga a la Sra. Monter que elabore unas ordenanzas municipales, afirma que pensó en cesarla a mediados de mayo, pero le sigue encargando trabajos y considerándola coordinadora de la sección; envuelve de dudas y neblina el ofrecimiento de la Sra. Monter respecto a la Fundación A SALVO, o sea, lo mezcla todo en un totum revolutum intentando poner en entredicho la actuación de una persona honesta y comprometida.

Llama la atención que se salte a la torera, y nunca mejor dicho, todos los protocolos de comunicación a los miembros de la sección, actas de cese, propuesta de nuevo coordinador, vaya, lo que son capaces de hacer hasta las comunidades de vecinos sin ser letrados.

Hay que tener vergüenza torera, ya que estamos en estas lides, para pedirle a Dani Rovira que no “genere mal rollo”, cuando es usted quien inicia el mal rollo cesando a una letrada, que al frente de la Sección de Derecho Animal impulsa una reforma del Código penal para el delito del maltrato animal, sección pionera en ese sentido.

Afirma que seguirá acudiendo y participando en capeas. Hágalo, es una muestra de valentía y coraje torear y molestar a un becerro que no es más grande que un mastín; dice mucho en su favor que vea arte donde la mayoría de los españoles vemos tortura y maltrato. Cuando cada vez va menos gente a “los toros”, financiados por las administraciones, que media plaza es “tifus”, usted siga defendiendo lo indefendible, como los toros y el cese digital de Rosario Monter.

El fiscal delegado de Medio Ambiente de Málaga manifiesta su apoyo a Rosario Monter, así como muchas secciones y comisiones de los distintos colegios de abogados, asociaciones animalistas, personas relevantes como Chesús Yuste, Anna Mulá, Emma Infante...¿todos llevamos cambiado el paso?