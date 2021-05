"Las estrategias políticas xenófobas son peligrosas por ser responsables últimas de la delincuencia violenta contra grupos minoritarios"

Gloria Fernández-Pacheco es doctora en Criminología, ha participado en diversos proyectos europeos sobre la situación de los menores de origen migrante en Europa, entre los que destaca el proyecto 'El talón de Aquiles de Europa: victimización, malestar social y delincuencia en menores inmigrantes'. También ha sido asesora de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), a través de su participación en un contrato de investigación sobre “Experiencias de discriminación, marginación social y violencia en jóvenes musulmanes en tres países europeos” (España, Reino Unido y Francia) llevado a cabo en 2008 y 2009. En la actualidad, coordina el grupo de investigación en migraciones y es investigadora principal de un proyecto para generar una herramienta de gestión de riesgos con menores extranjeros acogidos en Andalucía, denominado VRIME. Ha publicado artículos en revistas de alto impacto y su más reciente publicación es una monografía titulada: “Entendiendo la relación entre menores de origen migrante y delincuencia: Una aportación criminológica”.

¿Qué le ha parecido el trato a los cientos de menores llegados a Ceuta procedentes de Marruecos?

Las imágenes de menores no acompañados en Ceuta perseguidos por agentes de la Policía Nacional para hacer identificaciones de ADN nos han sorprendido como una clara manifestación de un juego político entre España y Marruecos, en el que los peones son menores de edad ciudadanos de uno de los países que jugaban la partida. No obstante, no deja de ser el protocolo que siguen las autoridades españolas para cumplir con los procedimientos para garantizar el respeto de derechos por parte de niños y niñas.

Los menores migrantes tienen derecho a la protección pública en igualdad de condiciones con los menores españoles, ya que el artículo 39.4 de la Constitución Española no diferencia entre menores españoles y menores extranjeros. Por tanto, todos los derechos que recoge la Convención de los Derechos del Niño deben ser disfrutados por los menores extranjeros. La obligación de garantizar el respeto y disfrute de esos derechos por los niños se extiende a todos los poderes del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial. Los órganos de policía serían los encargados de hacer cumplir ese mandato.

En el caso de los menores no acompañados, el hilo conductor de las actuaciones de las administraciones sería el principio de el interés superior del menor, tal y como establece el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño se ha encargado de especificar el contenido y valoración de este principio para permitir su aplicación concreta en la Observación General nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.

La devolución en caliente de menores no acompañados es a todas luces inconstitucional y contrario a la normativa internacional

La determinación del interés superior del menor debe documentarse en todo momento, es decir, ha de justificarse y motivarse en cada decisión que afecte a un menor. Además, no se trata de determinar el interés superior de la infancia, sino del menor en concreto que se verá afectado por la decisión o medida a tomar. Para ello se requiere una evaluación clara de la identidad del niño y, en concreto, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, así como las necesidades especiales de protección que pueda presentar.

Cuestión diferencial es si se han producido devoluciones en caliente de menores no acompañados, lo cual formaría parte de lo efectos colaterales del juego fronterizo pero sería a todas luces inconstitucional y contrario a la normativa internacional de protección de derechos humanos.

¿Cuáles son las herramientas jurídicas para establecer pautas de actuación en situaciones como la derivada de la apertura de fronteras por parte del Gobierno de Marruecos?

Las pautas de actuación en situaciones derivadas de la apertura de fronteras por parte de gobiernos norteafricanos, al igual que sucede con las llegadas intermitentes de migrantes a través de la frontera sur de Europa, serían las directrices de garantía de derechos humanos que establecen los convenios internacionales en la materia. No obstante, se impone una reflexión pausada sobre los flujos migratorios, sus tendencias e impactos. Tradicionalmente el estudio de la inmigración se ha abordado desde su impacto territorial, el impacto económico y en el mercado de trabajo; no obstante, es evidente que las migraciones tienen tendencias y requieren enfoques de naturaleza transversal para la optimización de recursos y la planificación de estrategias de geopolítica más efectivas.

España, en los años 60 y 70 del siglo XX asistió a movimientos migratorios fundamentalmente protagonizados por hombres que acudían a trabajar a Europa, al igual que hicieron ciudadanos españoles en esa época. Estos trabajadores comenzaron a reclamar la reagrupación de sus familias, en lo que puede considerarse una segunda etapa migratoria. Posteriormente, y debido al endurecimiento de los requisitos para la reagrupación, comenzó a registrarse una feminización de la migración. En concreto a partir de 1985 se constata un aumento de la presencia de mujeres que emigraban solas hasta España. A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI encontramos una nueva tendencia que consiste en la emigración de menores solos o no acompañados. Esta perspectiva nos indica la necesidad de predecir las situaciones para anteponernos y responder de manera adecuada en función de los perfiles de migrantes que llegan a nuestras costas. Las nuevas tecnologías pueden aportar respuestas a través de la identificación de perfiles y la gestión de riesgos desde una perspectiva transversal y dinámica.

Una distribución más equitativa de recursos permitiría reducir el impacto de las migraciones tanto en las personas migrantes como en las sociedades de acogida

¿Cómo se podría promover la cooperación internacional para prevenir futuros impactos en este tipo de movimientos migratorios?

La cooperación internacional ha sido mercantilizada y puesta al servicio de los intereses económicos de las grandes potencias. Urge la necesidad de plantear estrategias de cooperación internacional que potencien el desarrollo sostenible de una manera global. Para ello contamos con pautas bien conocidas como los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Una distribución más equitativa de recursos permitiría reducir el impacto de las migraciones tanto en las personas migrantes como en las sociedades de acogida.

La Junta de Andalucía viene pidiendo solidaridad interterritorial entre las comunidades autónomas para acoger a estos menores. ¿Cree que el Gobierno de España actúa correctamente en este sentido?

La Ley establece que la protección de los derechos de los menores son responsabilidad de las comunidades autónomas a través de los servicios sociales a su disposición. Atender de forma inmediata a los menores no acompañados es una obligación del sistema de protección estatal. Así, las autoridades y servicios públicos tienen la obligación de prestar atención inmediata y la Junta de Andalucía debe asumir la guarda y custodia de los menores que le sean distribuidos, siguiendo una planificación coordinada por el Estado, en pro de no sobrecargar los recursos de acogida de la ciudad autónoma de Ceuta.

¿Qué opina de aquellas personas o partidos como Vox que asocian la presencia de menores extranjeros a una mayor tasa de delincuencia?

El conflicto entre grupos sociales diversos no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, lo que destaca de los conflictos surgidos en torno a la inmigración en la actualidad es la expresión pública que magnifica estos conflictos. La resonancia que tiene la problemática migratoria en la opinión pública genera la imagen social de que algunos problemas de nuestra sociedad derivan o son acentuados por la presencia de inmigrantes de otros países menos desarrollados. Los conflictos raciales, étnicos, culturales, de clase o simplemente de competencia en el ámbito laboral o de movilidad social adquieren una relevancia especial si tienen lugar en época de crisis. Porque las crisis son terrenos propicios para la agudización de los conflictos económicos, por las repercusiones profundas sobre el mercado de trabajo y sobre la situación de los grupos más empobrecidos, entre los que se encuentran los colectivos de inmigrantes.

La delincuencia protagonizada por menores de origen extranjero es un tema muy debatido y con resultados contradictorios en la literatura científica

A ello se añade el ámbito social, por una amplificación del miedo hacia el “otro”, y la consiguiente utilización política a través de la radicalización de los discursos contra la inmigración, y especialmente contra determinados colectivos de inmigrantes. La delincuencia protagonizada por menores de origen extranjero es un tema muy debatido y con resultados contradictorios en la literatura científica. Lo que si es claro es la tendencia creciente de los delitos de odio en los países occidentales. Las estrategias políticas xenófobas son peligrosas no solo por generar discursos violentos en las redes sociales sino por alimentar, y por tanto ser, responsables últimas de la delincuencia violenta contra determinados grupos minoritarios y especialmente vulnerables.

Estadísticas de la propia Junta reducen al 0,54% el índice de delincuencia en centros para menores extranjeros tutelados. ¿Qué últimos datos puede ofrecer al respecto?

No estoy al corriente de las estadísticas de la Junta en relación con los centros de menores, pero las estadísticas oficiales en España muestran una tendencia descendente en las condenas de menores extranjeros, al igual que sucede con el total de las condenas de menores de edad en el periodo 2013-2019. Por tipología de la infracción penal cometida el delito de robo es el de mayor incidencia entre los menores que han delinquido una vez en ambos colectivos (27,3% sobre el total entre los españoles y el 37,3% entre los extranjeros), seguido del delito de lesiones (9,78% entre españoles y 10,51% entre extranjeros), del delito de hurto (5,7% entre los menores españoles y 6,5% entre los extranjeros) y del delito de robo de vehículo de motor (5,9% entre los españoles y 3,3% entre los extranjeros). Por tanto, no se puede decir que haya un incremento general en la delincuencia juvenil protagonizada por extranjeros, así como tampoco que sea diferencial en cuento a su violencia o gravedad, ya que no es más reiterada y se trata principalmente de delincuencia contra la propiedad, no encontrándose diferencias significativas en cuanto a ambos colectivos. Sí encontramos mayores tasas de internamiento de menores extranjeros en comparación a su representación poblacional, por lo que parece haber una mayor tendencia a ser detenidos y condenados.

¿Qué me puede contar de la herramienta de gestión de riesgos con menores extranjeros acogidos en Andalucía, denominado VRIME?

El proyecto VRIME es una experiencia pionera en la sistematización del proceso de detección de riesgos en menores migrantes no acompañados a través de un toolkit digital. Para ello se llevará a cabo un estudio con metodología mixta. En una primera etapa se identificarán indicadores de riesgo de conductas delictivas o de victimización y de necesidades de intervención utilizando una metodología cuantitativa, lo cual permitirá definir perfiles estadísticos de riesgo. En una segunda etapa se utilizará una metodología cualitativa para detectar indicadores cualitativos de protección o resiliencia. Una vez identificados tanto los factores de riesgo como de protección se elaborará un manual de buenas prácticas para apoyar la gestión de la intervención por parte de los centros de acogida y organizaciones sociales involucradas en la inserción social de este colectivo. El toolkit informático se incorporará a los protocolos de intervención de las entidades colaboradoras del proyecto, y posibilitará su exportación a otras entidades de bienestar social en Andalucía.

¿En qué consiste su monografía 'Entendiendo la relación entre menores de origen migrante y delincuencia: Una aportación criminológica'?

En la obra se aborda la relación entre el comportamiento delictivo de los menores de origen migrante y su victimización, aportando respuestas desde la Criminología al debate político y social en España y Portugal. Para ello se aportan datos actualizados de delincuencia juvenil auto-informada, y de victimización, para complementar las estadísticas oficiales en España y Portugal, además de actualizar las principales teorías explicativas y estudios científicos en el campo de estudio para mostrar el fenómeno de la relación entre origen migrante y delincuencia desde una perspectiva diferencial y multidisciplinar, basada en el conocimiento científico y comparada en el contexto europeo.