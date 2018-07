"Todas somos Juana Rivas" vuelve a resonar en Maracena (Granada) como protesta por la decisión judicial

"Vergüenza", "justicia patriarcal", "nos han agredido a todas" y "todas somos Juana" han sido alguno de los mensajes que más veces se han vuelto a escuchar en la concentración que ha tenido lugar en su pueblo de Maracena (Granada) para apoyar a Juana Rivas. La madre, que ha sido condenada a cinco años de cárcel y seis sin la patria potestad de sus hijos, ha sido la protagonista de una cita en la que, pese a su ausencia, su nombre ha estado presente para reclamar justicia con su caso.

La movilización ha reunido a algo más de un centenar de personas, en su mayoría mujeres y de mediana edad, la ha organizado la 'Plataforma de apoyo a Juana Rivas' contando con el respaldo de la 'Plataforma 25N contra la Violencia de Género' y del Ayuntamiento de Maracena. Precisamente Francisca Fuillerat, portavoz de la 'Plataforma 25N' ha querido poner el foco en la sentencia al asegurar que es "producto de un fracaso estrepitoso del sistema judicial". Para Fuillerat, tanto Juana Rivas como sus hijos son "víctimas de violencia que no están siendo tratada como tales".

Juana, "que ni ha estado sola ni lo estará" tal y como sostiene Fuillerat, "está luchando por defender la seguridad y los derechos de sus hijos". Por ello, la portavoz de la 'Plataforma 25N' entiende que la sentencia es "profundamente machista" lo que provoca una alarma en la población que evita que "otras mujeres quieran plantar cara a la justicia no lo hagan".

Desde el respeto a la decisión judicial, Rosa Cármen Sánchez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena, sostiene que no comparten "en absoluto que la justicia machaque a la víctima e indemnice a un maltratador". Sánchez se pregunta lo mismo que Fuillerat: "¿Por qué no se ha tratado a Juana Rivas como víctima?". No obstante, la concejala ha querido mostrar su apoyo a la madre para asegurar que la continuarán apoyando y que no está sola.

Un hecho que ha quedado demostrado con la presencia de decenas de personas que han querido mostrar su respaldo a Juana Rivas. Todas ellas han coincidido al señalar que es "una vergüenza" la sentencia adoptada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y que es un "ataque contra todas las mujeres". Algunas se atreven a ir más allá y sostienen que se trata de otra forma de violencia machista que se tomen decisiones judiciales de este tipo.