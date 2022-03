Un informe mantiene bloqueadas las negociaciones para que haya bomberos en Sierra Nevada

Sierra Nevada sigue sin retén de bomberos. A pesar de que la Diputación de Granada anunció en noviembre que iniciaría los trámites para resolver un asunto que colea desde hace 25 años, la temporada de esquí se acerca a su final y no parece que vaya a haber un servicio de extinción de incendios permanente en lo que resta de curso. De hecho, hace ya un mes que la Junta de Andalucía, que gestiona la estación a través de Cetursa, y el ente provincial, que tiene competencias en el servicio de extinción, no se reúnen para avanzar en las negociaciones, por lo que todo sigue en el aire. Según ha podido saber elDiario.es Andalucía, un informe del Consorcio de Bomberos de Granada es una de las cuestiones que está bloqueando los avances.

El documento, al que ha tenido acceso este medio, fue redactado a petición de la Diputación de Granada y se le remitió a la Junta de Andalucía el pasado 2 de febrero. En él se recogen datos sobre los diferentes parques de bomberos que tiene la provincia y su capacidad para dar una respuesta ante incendios o eventos en los que haga falta la presencia de estos profesionales. En concreto, el informe alude al Parque Sur de Granada capital que es el que tiene entre sus funciones atender las emergencias en Sierra Nevada y señala que el tiempo de respuesta (también llamado crona) está sobre los 37 minutos. Ese aspecto unido al hecho de que la capital granadina cuenta con 180 bomberos en su plantilla, son suficientes para que el informe concluya la estación de esquí está bien atendida y que, por lo tanto, "el servicio de Extinción de Incendios y Salvamento está garantizado".

Las conclusiones del documento añaden también que las cronas de respuesta son "equivalentes a otros municipios de la provincia de Granada", pero deja la puerta abierta a que se esté "estudiando la posibilidad de una mejora de dicho servicio y la financiación del coste que conllevaría". Un punto en el que se genera la controversia que está bloqueando las negociaciones. La Junta de Andalucía afirma a este diario que el informe les deja poco margen de actuación. "¿Qué se supone que podemos hacer nosotros si las conclusiones son esas?", dicen las fuentes consultadas. A su vez, aseguran que la Diputación de Granada no ha pedido ninguna reunión para tratar dicho documento y tomar cartas en el asunto. "De todos modos, recalcamos que la puesta en marcha del retén no es nuestra competencia", insisten desde el Gobierno andaluz.

Versiones encontradas

Como la estación de esquí de Sierra Nevada pertenece a la localidad de Monachil y esta tiene menos de 20.000 habitantes, la gestión de los bomberos corresponde a la Diputación provincial. Así está recogido en su normativa y así lo lleva a cabo en toda la geografía granadina en función de la población. Por eso, la Junta mantiene que la creación del retén es un asunto que compete al ente provincial y que, a pesar de eso, se ofrecen a establecer algún tipo de acuerdo de colaboración. Hasta la fecha, esas posibilidades de entendimiento no pasan por una inversión económica ya que el Gobierno regional mantiene que debe ser la Diputación la que sufrague los gastos. Según los datos disponibles, el retén de Sierra Nevada costaría alrededor de 533.000 euros entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de cada temporada, que es el periodo en el que tiene más actividad invernal la estación granadina.

Sin embargo, la Diputación solo se ha comprometido a financiar la mitad de esa cantidad y trata de conseguir que la Junta de Andalucía ponga el resto por ser la que gestiona la estación a través de Cetursa. El problema es que las posturas están alejadas y apenas ha habido reuniones para llegar a un acuerdo. Hace ya un mes que no se reúnen y el informe ha servido para que Gobierno regional y ente provincial se enzarcen en un cruce de versiones sobre qué hacer tras conocer las conclusiones de este documento del Consorcio de Bomberos. Si la Junta dice no encontrar el sentido de negociar al ver que el servicio de extinción está garantizado, Diputación quiere llevar a cabo su compromiso de crear el retén.

Sin retén desde 1996

"Este organismo se comprometió a establecer un retén fijo durante la temporada de esquí, asumiendo el 50 por ciento del coste. Y a negociar con otras entidades, fundamentalmente la Junta, que gestiona la estación, para financiar la parte restante. Tras la reunión con la Delegación del Gobierno andaluz, que pidió una valoración económica (que aparece en el informe) dicha valoración se le envió el 2 de febrero y la Junta no ha respondido", aseguran fuentes oficiales de Diputación. Añaden que el diputado encargado de las negociaciones lleva un mes esperando a que la Junta de Andalucía conteste. Mientras, el Gobierno regional sostiene que no ha habido más comunicaciones y que incluso la Diputación se equivocó enviando el correo electrónico original con el informe.

Sea como sea, lo cierto es que la temporada de esquí encara su recta final sin que Sierra Nevada vislumbre la opción de tener un retén de bomberos. No lo tiene desde los mundiales de esquí de 1996 y desde entonces se reclama. De hecho, en la montaña granadina hay ya un parque construido desde hace 25 años que necesitaría una remodelación para adecuarse a las necesidades de hoy día. Para ello, el Ayuntamiento de Monachil, dueño de la instalación, se ha mostrado dispuesto a tomar cartas en el asunto y el Ayuntamiento de Granada ya ha dicho que cederá parte de la plantilla de su parque de bomberos para que haya un retén fijo en la estación de esquí. Pero nada cambia y el retén sigue siendo una promesa que ya no se creen los bomberos consultados por este medio. El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y CSIF son pesimistas al respecto. No obstante, no es la primera vez que este tema se enquista cuando todo parecía indicar que saldría adelante. Hasta que vuelve a haber un incendio que obliga a los políticos a reaccionar sin que, de momento, nada se solucione.