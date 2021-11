La Diputación de Granada reactiva las negociaciones para que Sierra Nevada tenga bomberos

La estación de esquí de Sierra Nevada está hoy más cerca de tener bomberos. La Diputación de Granada (del PSOE), a petición del PP, se compromete a aportar hasta el 50% del presupuesto que haga falta para que pueda haber profesionales en la extinción de incendios en la estación y anuncia una ronda de negociaciones que empezarán con la Junta de Andalucía para completar la inversión. De este modo, se reactiva un proyecto que estuvo a punto de cristalizar hace dos años, pero que se frenó por la pandemia de la Covid-19. También se reactiva después de que la pasada semana ocurriese un incendio en una vivienda que estuvo a punto de provocar una desgracia, si no llega a ser por la rápida actuación de los vecinos. La estación granadina, que recibe más de 150.000 visitantes por temporada, lleva más de dos décadas sin bomberos.

El incendio en una casa de Sierra Nevada a un día de la apertura de la temporada hace patente la ausencia de bomberos

Pese a que en Sierra Nevada hay un parque de bomberos desde 1994, no hay profesionales contra los incendios desde los mundiales de esquí de 1996. En todos estos años, la estación ha estado desprotegida del fuego por falta de inversión. Los apagafuegos más cercanos están a mínimo 40 minutos de distancia por carretera y sus actuaciones han estado siempre supeditadas a las condiciones de acceso a la estación de esquí. De hecho, en el último incendio, cuando llegaron al lugar de los hechos, solo pudieron asegurar la estructura y airear el edificio en el que se había iniciado el fuego porque a los vecinos ya les había dado tiempo a apagarlo con extintores. “Fue un milagro que no ocurriese nada peor”, asegura Juan Manuel Roldán, bombero granadino.

Ese incidente, que se saldó con la visita de 13 adultos y un niño a un centro de salud por inhalación de humos, ha sido el detonante para que la Diputación de Granada haya tomado cartas en el asunto con la temporada de esquí ya iniciada. Algo que ya ha ocurrido previamente cada vez que ha habido un incendio de gravedad como el ocurrido en 2019 en el bosque junto a Pradollano o el que calcinó un hotel de lujo en 2012. Sin embargo, en esta ocasión, parece que hay más opciones de que Sierra Nevada pueda contar con bomberos porque la Diputación está dispuesta a negociarlo. En este caso, se trata de la institución encargada de dar este servicio a nivel provincial en aquellos municipios menores de 20.000 habitantes como ocurre con Monachil, que es la localidad a la que pertenece la estación.

Negociación compleja

El principal escollo es precisamente el de la negociación. Aunque el ente provincial ha apostado por sufragar el 50% del presupuesto, que según fuentes de los bomberos rondaría los 500.000 euros para que hubiese personal durante toda la temporada, la otra mitad debería salir de las arcas de la Junta de Andalucía o de otros implicados secundarios. El Gobierno andaluz, a través de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, dice que nadie se ha puesto aún en contacto con ellos y en los últimos días ha recordado que el retén de bomberos es competencia de la Diputación y no suya. Tampoco es una tarea sencilla porque desde el ente provincial también se va a solicitar colaboración a los empresarios de Sierra Nevada y estos no están de acuerdo con ese planteamiento.

Enrique de la Higuera, presidente de la Asociación de Empresarios de la estación de esquí, califica de “absurdo” que la Administración les pida más dinero teniendo en cuenta que ya pagan unos impuestos “que no son bajos”. Recuerda que llevan años solicitando este servicio y se muestra dispuesto a sentarse con la Diputación y “con quien haga falta”, pero no cree que deban ser ellos quienes sufraguen un servicio público. “En ningún sitio ocurre algo así”. De la Higuera matiza que, como cualquier ciudadano, quieren que haya bomberos en Sierra Nevada, pero que no se les puede pedir más esfuerzos que los que ya hacen a través de los tributos que pagan por su actividad. “Yo pago de IBI 35.000 euros al año. ¿Dónde va todo ese dinero?”. En todo caso, el representante de los empresarios de la estación deja claro que están dispuestos a ayudar en aquellas cuestiones que sean necesarias, pero que no tengan que ver con el presupuesto. “Si los bomberos necesitan servicios de comida o cenas, nosotros estamos disponibles”.

Por su parte, los profesionales en la extinción de incendios, principales protagonistas del asunto, están satisfechos con este avance. Ernesto Moreno, portavoz del Sindicato de Bomberos, califica de “gran logro” que se pueda conseguir el retén. No obstante, señala que debe tener “personal suficiente” ya que teme que suceda como en algunos parques de la provincia, como Alhama, en el que hay solo dos bomberos. “Llevamos muchos años preocupados por este tema. Por la seguridad de los habitantes de Sierra Nevada y por nuestra seguridad como bomberos al desplazarnos tan lejos y con una carretera de alta montaña”. Por eso, según las estimaciones que hacen, haría falta un retén de cuatro efectivos.

Ese personal saldría de los parques de bomberos que hay Granada capital, según confirma la concejal de Seguridad Ciudadana a elDiario.es Andalucía, Raquel Ruz: “Nosotros tenemos previsto que sea con nuestro personal”. Es decir, si las negociaciones avanzaran rápido y se llegase a un acuerdo que permitiera cerrar el presupuesto, el retén podría empezar a funcionar durante esta misma temporada de esquí porque no tendrían que esperar a que se abriese un proceso de oposiciones para dotar a Sierra Nevada de nuevos bomberos. “Falta la parte de la Junta”, recuerda Ruz. “Esperamos una respuesta positiva por parte de la Junta de Andalucía y que el PP de Granada muestre su voluntad de colaborar, apoyando esta iniciativa de la Diputación”, dice también Antonio García Leiva, diputado provincial de Economía y Patrimonio.

Aunque la voluntad está por parte de la Diputación y la pelota está en el tejado de Cetursa y de la Junta que deben decidir si negocian la inversión que haría falta, también hay que tener en cuenta el estado en el que se encuentra el parque de bomberos que se construyó en los años 90 en Sierra Nevada. Según el Sindicato de Bomberos, la última vez que tuvo uso fue en 2017 y estaba mal. Las instalaciones “necesitaban una adecuación y un mantenimiento adecuado” por lo que sería necesaria una remodelación. Al respecto, el Ayuntamiento de Monachil, propietario de esta infraestructura, es quien tiene la última palabra. El alcalde de la localidad, José Morales (PSOE), dice que este parque está disponible para el posible retén y que las instalaciones “están bien”, por lo que no sería necesaria una reforma.