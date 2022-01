Crece el pesimismo de que haya bomberos en Sierra Nevada esta temporada porque las negociaciones siguen estancadas

Pasan las semanas y el anuncio de la Diputación de Granada de crear un retén de bomberos en Sierra Nevada se diluye como un azucarillo. De aquello han pasado ya dos meses y poco se ha avanzado al respecto. Las negociaciones siguen estancadas entre el organismo provincial y la Junta de Andalucía, que gestiona la estación de esquí a través de la empresa Cetursa. Mientras, el pesimismo de bomberos y empresarios crece casi al mismo ritmo con el que se acerca el final de la temporada. Más si cabe cuando en las últimas horas ha habido dos pequeños fuegos.

Desde que la Diputación tomara las riendas del asunto, a finales de noviembre y a solo un día del comienzo del curso invernal, tras un incendio que estuvo a punto de acabar en tragedia de no ser por la actuación de los vecinos que actuaron contra las llamas de una vivienda de Pradollano, las reuniones para que haya un retén se han limitado a contactos formales entre instituciones sin avances significativos. Una situación que empieza a recordar a lo que se ha vivido en los últimos años cada vez que se ha intentado rescatar la posibilidad de que Sierra Nevada cuente al fin con profesionales contra la extinción de incendios.

A pesar de que la montaña granadina cuenta con un parque de bomberos construido desde 1994 para servir de soporte a los mundiales de esquí de 1996, no ha vuelto a haber ningún bombero fijo en la estación desde entonces, aunque las instalaciones sí han tenido uso en momentos puntuales. La última vez fue en 2017 durante las competiciones que hubo de snowboard y freestyle ski. Sin embargo, el resto del tiempo la estación carece de estos profesionales y si hace falta su presencia deben viajar desde Granada capital por una carretera de montaña que, en el mejor de los casos, hace que sus intervenciones puedan demorarse alrededor de una hora. Justo el tiempo que tardaron en llegar a Pradollano en el incendio del pasado mes de noviembre.

Aquel suceso, como ya ocurrió en 2019 cuando ardió un bosque cercano a la estación o en 2014 cuando se quemó un hotel, ha reavivado el interés por el retén que lleva casi 30 años esperando la montaña granadina. Sobre el papel, hay predisposición de todas las partes para que ese sueño se haga realidad, pero yendo al detalle, hay puntos alejados sobre los dos principales actores: Diputación de Granada y Junta de Andalucía. Mientras que el organismo provincial dice estar dispuesto a invertir en Sierra Nevada para que haya bomberos, también insisten en que necesitan del respaldo financiero del Gobierno andaluz. La inversión que haría falta para que el retén se constituyera rondaría los 500.000 euros, según fuentes del cuerpo de apagafuegos, pero la Diputación sólo está dispuesta, al menos de momento, a sufragar el 50% de esa cantidad. Por eso, pide colaboración a la Junta.

Sin avances

El entendimiento entre ambas administraciones no está resultando ser ni mucho menos fluido, aunque dicen tener buena voluntad para llegar a un acuerdo, porque desde el Ejecutivo regional recuerdan que la responsabilidad de que haya bomberos en Sierra Nevada recae sobre la Diputación. El ente provincial es el encargado de dotar de estos profesionales a aquellos municipios menores de 20.000 habitantes, que es justo el caso de Monachil, la localidad a la que pertenece la estación de esquí. Fuentes de la Junta consultadas por elDiario.es Andalucía dejan claro que desde el Gobierno andaluz no se mueven de esa postura, por lo que las negociaciones siguen siendo complicadas.

Pese a todo, hay ciertos brotes verdes. En lo que respecta a los ayuntamientos de Granada y Monachil, la predisposición es total. Por parte del granadino el interés de que haya un retén lo demuestran al ofrecer a los bomberos del parque sur de la capital para completar la plantilla que sea necesaria. Sobre eso, fuentes del cuerpo sostienen que sería necesario que hubiese al menos cuatro efectivos. Por el lado del Consistorio de Monachil, la voluntad es también de poner a disposición de la Diputación y de la Junta las instalaciones del parque de bomberos que son de su propiedad. Eso sí, los profesionales creen que haría falta remodelarlo.

Así, desde noviembre, el único encuentro entre Diputación y Junta para hablar del retén se produjo el pasado 19 de enero sin que hayan trascendido los detalles de la reunión. A aquella cita fue Cetursa, la empresa que gestiona Sierra Nevada, en representación del Ejecutivo regional. Pero no está previsto que haya una nueva negociación hasta, al menos, mediados de febrero. Fuentes oficiales de la Junta explican que el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, tienen la agenda completa hasta la segunda semana del próximo mes y que están intentando encontrar una fecha adecuada. Mientras, el tiempo sigue pasando y el pesimismo es creciente entre los bomberos y los empresarios de Sierra Nevada.

Pesimismo generalizado

Enrique de la Higuera, presidente de la Asociación de Empresarios de la estación de esquí, que ya en noviembre avisaba a las administraciones que ellos no tenían que sufragar parte de la inversión puesto que ya pagan sus correspondientes impuestos, cree que no habrá retén esta campaña invernal. “En este tema soy bastante pesimista. Pesimismo que me acompaña desgraciadamente de hace 15 años”. Una opinión compartida entre los principales sindicatos de bomberos que no se creen que las negociaciones puedan acabar en buen puerto para esta temporada. “Hasta que no haya una desgracia con víctimas humanas, no se darán ninguna prisa en poner el retén en Sierra Nevada”, lamenta Ernesto Moreno del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB).

Por su parte, José Manuel Roldán de CSIF recuerda que el PP ha iniciado una campaña de firmas en Pradollano para que el retén sea una realidad, pero que cuando gobernaban en la Diputación de Granada “no hicieron nada”. Cree que a la altura a la que está ya la temporada de esquí es poco probable que se llegue a tiempo para que Sierra Nevada tenga bomberos este mismo curso. “Ahí es donde se ve la prioridad”, dice al respecto de que la próxima reunión entre Junta y Diputación no vaya a ser hasta mediados de febrero. Precisamente el ente provincial insiste a este medio que su voluntad es la de sufragar el 50% de la inversión y que, a pesar de las fechas, no dan por terminada la temporada. “Se seguirá negociando hasta buscar una solución”.