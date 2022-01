Las negociaciones para que haya bomberos en Sierra Nevada siguen sin producirse un mes después de que Diputación las anunciara

Un mes después desde que la Diputación de Granada anunciara que tenía previsto crear por fin el retén de bomberos de Sierra Nevada, nada ha cambiado. El organismo provincial, que a finales de noviembre informó que habría una ronda de contactos con la Junta de Andalucía para tratar el asunto, aún no ha desbloqueado las conversaciones, a pesar de que la temporada de esquí ya ha cumplido el mismo periodo de tiempo sin que haya bomberos otro año más. Unos y otros se pasan la pelota sobre quién tiene la culpa de que no se hayan reunido, pero lo cierto es que los profesionales empiezan a sospechar que el retén no llegará a tiempo para esta campaña que suele acabar en mayo.

Sierra Nevada carece de bomberos desde siempre, salvo entre 1994 y 1996. Entonces, por la celebración de los mundiales de esquí, se construyó un pequeño parque para que hubiese apagafuegos en la montaña granadina y los hubo hasta que los focos y las cámaras de televisión se apagaron. Desde la siguiente campaña, la de 1997, no ha vuelto a haber un equipo de bomberos permanente en la estación de esquí. Una situación muy peligrosa, como reconocen los propios profesionales, porque el parque más cercano está a casi una hora de distancia por carretera, en Granada capital. Si las condiciones meteorológicas son adversas o hay tráfico en la vía de acceso, el tiempo de demora puede dilatarse mucho.

De hecho, hubo un aparatoso incendio a tan solo unas horas para el inicio de la actual temporada de esquí que volvió a poner el asunto sobre la mesa. La rápida actuación de los vecinos del edificio en el que se iniciaron las llamas evitó males mayores, aunque varias personas tuvieron que acudir a un centro de salud por precaución ante la inhalación de humos. Cuando el incidente ocurrió, tuvieron que ser los presentes los que ayudasen a salvar a las potenciales víctimas y a controlar el fuego gracias a los extintores del edificio ya que los bomberos no llegaron hasta casi una hora después. Para ese momento, los profesionales solo tuvieron que asegurar el edificio y prevenir que el incendio se reavivara.

Un problema de competencias

Fruto de lo ocurrido, la presión mediática obligó a la Diputación de Granada a reaccionar y sacar del cajón del olvido el retén de bomberos. Dado que la estación de esquí de Sierra Nevada pertenece al municipio de Monachil y este tiene menos de 20.000 habitantes, es el organismo provincial el encargado de dotar de recursos contra los incendios a la infraestructura. El problema es que desde esta institución sostienen que no pueden hacer frente por sí solos a la financiación del retén, de ahí que pidan la colaboración institucional de la Junta de Andalucía a través de Cetursa, la empresa pública que gestiona Sierra Nevada. Según fuentes de los bomberos, habría que desembolsar alrededor de 500.000 euros para que el retén tuviese trabajadores durante toda la temporada y Diputación se ha comprometido a sufragar el 50% del presupuesto total.

Por eso, la creación del retén, que según fuentes del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) debería contar con al menos cuatro efectivos, depende de que la Junta de Andalucía llegue a un acuerdo con la Diputación de Granada. El problema es que desde el Ejecutivo regional recuerdan que no es su competencia poner en marcha ningún parque de bomberos y que esa misión corresponde a la institución provincial. Pero más allá de las intenciones, la voluntad política por solventar el problema aún no se ha materializado porque no se han producido reuniones en ese sentido. Tan solo ha habido un encuentro entre la Junta y el Ayuntamiento de Granada. En ese sentido, el Consistorio local ya ha ofrecido a bomberos de su parque sur, por lo que no haría falta contratar a nadie externo ni abrir una oposición. El objetivo que se persigue es agilizar los trámites para que Sierra Nevada pueda estar protegida.

Sin embargo, desde el SAB empiezan a desconfiar y sospechan que esta temporada de esquí tampoco habrá ningún retén en la estación. Como las semanas siguen pasando y el tiempo para que acabe la campaña invernal se va a acortando, los plazos hacen que los bomberos no sean optimistas. Por otro lado, como se trata sobre todo de un problema de financiación, se ha llegado a poner encima de la mesa que los empresarios de Sierra Nevada puedan aportar una parte. Sin embargo, nadie ha hablado con ellos de momento, según afirman a elDiario.es Andalucía. De todos modos, no están dispuestos a tener que pagar más dinero cuando ya abonan sus impuestos correspondientes para que funcionen servicios públicos entre los que debería estar el del retén.

Calendario incierto

Mientras, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada se excusan sobre los motivos por los que aún no ha habido reuniones entre las dos partes. Desde la institución provincial explican que se ha pedido al Ejecutivo regional una reunión sobre la que aún están esperando que se concrete la fecha. Por otra parte, también están a la espera de que Cetursa haga lo propio y fije un día para hablar del asunto. Al respecto, fuentes de la Junta afirman que la semana que viene se dará cita a la Diputación para tratar el tema, aunque advierten, una vez más, que la competencia del retén es de la institución provincial y no suya, por lo que las posiciones empiezan encalladas.

Además, fuentes del SAB aseguran que el parque de bomberos que está construido desde los años 90 necesita una reforma para poder cumplir con su función, aunque desde el Ayuntamiento de Monachil, propietario de esta infraestructura, niegan que haga falta una remodelación. Un asunto que puede dilatar aún más las posibilidades de que el retén llegue a estar en funcionamiento a corto plazo. Con este panorama, Sierra Nevada corre riesgo de que un nuevo incendio o algún evento en el que se necesite a los bomberos deje en evidencia su carencia. Las semanas y los años pasan y sigue sin solucionarse este problema.