La Junta lanza un spot para el 28F sin acento del sur ni banderas de Andalucía (y no es la primera vez)

'Andaluces, de nuevo levantaos' es el vídeo promocional de la Junta de cara al próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, y ha levantado numerosas críticas desde este martes en redes sociales, también por parte de los partidos de la oposición, por la falta de acento andaluz en la locución, la ausencia de la bandera verde y blanca de la comunidad autonoma (y sí una española colgada de un balcón), o el uso de imágenes de bancos multimedia (incluso una de Florencia o Estonia sacadas de bancos Getty image o Shutter stock, muy usadas en publicidad). También ha despertado la creatividad de una filóloga cordobesa, que lo ha "arreglado". Sin embargo, no es la primera vez en los últimos años, con PSOE, PSOE -IU o con PP-CS al frente de la Junta de Andalucía, que la bandera andaluza brilla por su ausencia o que el spot se narra en acento neutro como el de 2021, en esta ocasión recitando la letra del himno de Andalucía.

Hay que remontarse al 28F de 2016 para encontrar una gran bandera de Andalucía en un balcón o el acento andaluz en los protagonistas de la campaña (un padre, su hija, sus nietos), aunque no así en la voz en off, que mantiene como en las posteriores campañas un acento neutro.

La serie 'Construimos en igualdad' abordaba el 40 aniversario de la autonomía, con spots sectoriales y un acento andaluz en los actores y neutro en la voz en off que también estuvo presente en las campañas para el 28F siguientes: 'Siente Andalucía' (2019), 'Andalucía une' (2018), 'Así somos más grandes' (2017) o 'Tú eres el orgullo de Andalucía' (2015), Volveréis a hacerlo (2014) usan acento neutro en la locución, como el de este año, y la blanca y verde apenas aparece.

En la campaña de 2020 la bandera autonómica tuvo mucho más protagonismo, no así el acento: 'Siempre Andalucía'. Que sí sonó en las campañas de 2012 y 2013 (en este último fueron andaluces los que protagonizaron el anuncio).

"La campaña es el himno de Andalucía y el himno de Andalucía habla de la bandera de Andalucía. La bandera blanca y verde está presente en todo el spot, es el hilo conductor", defienden fuentes oficiales de la Junta de Andalucía. "Algunas de las imágenes que ha usado la empresa sí son de un banco de imágenes", reconocen. Son los casos del camarero, los niños jugando a la pelota, el arco iris o la mujer abriendo el balcón. Eso sí, en Florencia.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido este martes los "acentos andaluces" a propósito del anuncio, y ha sostenido que si "la principal crítica de la oposición" es "el acento de la persona que habla es que han perdido definitivamente el norte". A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Bendodo ha dicho que "hay quien critica el acento de ese vídeo pero hace unas semanas se mofaba del acento andaluz de miembros de este Gobierno".

Antes, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de Presidencia, Carmelo Gómez, criticado el anuncio porque se presenta "sin andaluces, sin acento andaluz, sin bandera andaluza" y solo con la letra del himno "en un perfecto acento castellano", y se ha preguntado si ello se debe al "entreguismo" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos a la "ultraderecha" de Vox. En una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, Carmelo Gómez se ha preguntado si es que la Junta "tiene vergüenza del acento andaluz", y "qué tomadura de pelo" es dicho anuncio. "¿Representa ese vídeo a los andaluces?", se ha preguntado también el parlamentario socialista, que ha lamentado que la 'voz en off' que acompaña a las imágenes del anuncio no se exprese con un acento "tan interesante" como el andaluz. De esta manera, la Junta se ha decantado por "un acento neutro que no se corresponde" al de los andaluces, según ha abundado Carmelo Gómez, que ha incidido en que "en un spot del Día de Andalucía debe aparecer la bandera andaluza, no la de España".

La parlamentaria no adscrita Teresa Rodríguez o el coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, han criticado en Twitter el spot:

Pedimos a la Junta de Andalucía la retirada inmediata del anuncio del 28F que ignora nuestra bandera y nuestro dialecto reproduciendo el estereotipo de que solo el Castellano de la meseta es culto, un estereotipo que tanto daño le ha hecho y le hace al pueblo andaluz. pic.twitter.com/gzIXpwFk2A — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) 16 de febrero de 2021