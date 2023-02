Cine Cervantes: el cierre de la sala más emblemática de Sevilla “ya no es definitivo”

El “lamento” ante el cierre del Cine Cervantes fue unánime en el mundo de la cultura sevillana, que se ha unido meses después en una plataforma ciudadana con el afán de intentar frenar el desenlace anunciado. Ahora, apenas dos semanas después de que echara a andar el movimiento cultural liderado por la periodista Marta Maldonado y el gestor cultural Rafael Jurado, la empresa que gestiona esta histórica sala de la calle Amor de Dios, Unión Cine Ciudad, ha hecho público que “por unanimidad” el último consejo de administración ha decidido “suspender el desmantelamiento previsto” para estas instalaciones.

Se abre así una ventana a la esperanza para el cine más antiguo de la capital hispalense, que está cada vez más cerca de celebrar en octubre su 150 aniversario. De hecho, es lo que desea la propia empresa, según lo ha expresado en un comunicado donde manifiestan que esperan poder celebrar tal efemérides “con el local abierto y en pleno funcionamiento”. Para ello, dicen desde Unión Cine Ciudad, se van a “realizar las gestiones necesarias que posibiliten la apertura y la continuidad del cine manteniendo en todo caso la función original y nuclear de exhibición comercial de películas cinematográficas”.

A este respecto, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha aplaudido que la gestora haya expresado su voluntad de “seguir” con la actividad en este Bien de Interés Cultural (BIS) y ha anunciado que el Ayuntamiento está trabajando con ella en pos de diseñar una oferta “singular” que permita al Gobierno local contribuir en su reapertura a través de una línea de “ayudas” por parte del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). Así pues, se baraja la opción de crear una “filmoteca” con proyecciones “específicas” o bien usar este espacio como sede del Festival de Cine de Sevilla, entre otras alternativas que ratifican el compromiso expresado en el Pleno municipal de “salvar” un emblema de la ciudad.

En busca de una fórmula

A fin de cuentas, se trata de encontrar una “fórmula” que dote de “viabilidad económica” a un local que congeló su cartelera con la pandemia y no volvió a recuperar su actividad. Por su parte, Unión Cine Ciudad ha subrayado su “firme intención” de “explorar hasta la más mínima de las posibilidades”. Alternativas que la plataforma 'Cervantes es Cine' está convencida pueden ser viables al unir “lo comercial a algo singular”, como apunta Marta Maldonado, apelando a la propuesta del alcalde. En definitiva, como recuerda la periodista, se trata de sumar adhesiones al proyecto, implicando a todos los actores que comparten el mismo interés de recuperar la sala, esto es, institución pública, empresa privada y también la propia ciudadanía.

De hecho, la petición impulsada a través del portal charge.org para salvar a este cine roza ya la cifra de 5.000 firmas recabadas. De ahí que la periodista que encabeza la plataforma a la que Unión Cine Ciudad agradece su “intensa y desinteresada” implicación en el rescate del Cervantes celebre que el esfuerzo esté dando sus frutos. “Al menos el cierre ya no es definitivo, no se revierte del todo, pero existe esa puerta abierta para tratar de buscar una alternativa”, añade en conversación con este periódico. “Sabíamos que existía esa inquietud, pero no hasta qué punto se iban a implicar y parece que sí hay todavía cultura en torno a este emblema de la ciudad”, indica Marta agradecida.

Precisamente, desde la gestora del Cervantes se reconoce que la iniciativa cultural de Marta y Rafael, así como el masivo respaldo popular que ha propiciado, han sido los responsables - “con su ilusión y con su aliento” - de “insuflarnos los ánimos necesarios para reemprender el duro e ingrato camino que ya habíamos abandonado ante la desidia, el desinterés y la pasividad que hasta ahora habían mantenido las administraciones públicas”, según consta en el comunicado.

Aun así, parece que esta nueva etapa que se abre en torno al movimiento cultural de la ciudad avanza hacia un final, ya sí, cargado de esperanza y con una fecha “marcada en rojo”: el 18 de octubre, día de su inauguración hace 150 años. Para entonces, esperan que los amantes del séptimo arte puedan “volver a disfrutar del espectáculo que el cine fue en el pasado, es en el presente y será en el futuro en un local singular del que pocas ciudades en España pueden disfrutar”.