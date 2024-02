Alfonso Sánchez, de Los Compadres: “Hemos despreciado a los Álvarez Quintero sin haberlos leído”

Cuando Alfonso Sánchez y Alberto López se asomaron a la obra de los hermanos Álvarez Quintero, la primera sensación fue de sorpresa. Se trataba de conmemorar el 150 aniversario de Serafín (y el de Joaquín, dos años después), para lo cual decidieron representar varios pasajes de su obra bajo el título Homenaje a los Álvarez Quintero. Pero antes, claro, hubieron de investigar a fondo en su vida y su producción, enfrentándoles a sus propios prejuicios. Pero Sánchez fue más allá, y realizó un documental titulado Sembrando sueños que recibió el premio Imagenera y llega esta semana a las salas comerciales.

“Cuando estuvimos en su localidad natal, Utrera, investigando su legado, de repente nos quedamos fascinados. Aquello era la cueva de las maravillas”, asegura el actor. “Pensamos de inmediato que la historia de los hermanos daba para una película, pero sería económicamente inviable. Hasta que nuestra productora nos sugirió decantarnos por el documental: ¿No sería estupendo contar su historia y todo lo que hicieron? Así me convencieron para hacer mi primera incursión en el género”.

Un cambio, el de la ficción al documental, que no supuso al parecer mayor complicación para este actor y director ya curtido en muchos títulos. “Es igual, la sensación es la misma”, asegura. “Lo único es que no está tan diseñado como tiene que estar una ficción. Un documental está más vivo, aunque también es cierto que vas aplicando muchos de los elementos que has usado en la ficción, para que sea una historia amena, clara. De hecho, he trabajado con Ana Graciani, con Carlos Crespo, con mi equipo de siempre”.

Alegrar la vida

Ya entrando en materia, Sánchez reconoce que el primer reto era enorme: tumbar el prejuicio que hay en torno a los Álvarez Quintero como dramaturgos de la España más casposa y pasada de moda, de un costumbrismo rancio. “Yo mismo tenía esa sensación al principio, todo ese prejuicio lo había mamado, pero, ¿por qué los rechazaba, si no los había leído? Una gente que ha escrito más de 200 obras, y yo, que vengo del teatro, que me he educado con los mejores maestros, no solo no había oído apenas hablar de ellos, sino que cuando lo había hecho, me los habían presentado con el estigma de la mala calidad. Descubrir el virtuosismo de la carpintería teatral de esos señores fue todo un shock”.

Diana la cazadora, Sábado sin sol, La flor de la vida, Así se escribe la Historia, Amores y amoríos, El centenario, Doña Clarines, Febrerillo, el loco, Malvaloca… El deslumbramiento no solo vino de la mano de sus textos dramáticos, sino también del descubrimiento de unas personalidades sencillas, generosas y profundamente humanas. “A través de sus vidas descubres que lo más bonito es ser buena gente, y es lo que ellos trasladan a su obra. Todo lo que hacen transmite esa bondad, ese amor fraternal por el ser humano”, comenta el director. “Hay que pensar en ese momento del siglo XX, en sus dos guerras mundiales y la Guerra Civil que se abatiría sobre España. Y en medio de todo eso, ellos toman la opción de alegrarle la vida al ser humano”.

De hecho, en Sembrando sueños subyace una defensa de la comedia como fenómeno redentor universal. “Muchas veces nos han preguntado a Los Compadres si lo que hacemos se entiende fuera de Andalucía, y nuestra respuesta es claro, porque la comedia es universal. Los parámetros varían, es verdad que no hay una Semana Santa como la de Sevilla en Inglaterra. Pero hemos puesto nuestra película en Londres y funciona, porque la esencia de los hombres no varía. Los Quintero estudiaron a los grandes cómicos, se sabían de memoria a Lope de Vega, que a su vez venía de Plauto… Y al final creemos que inventamos cosas, pero todo está ya inventado”.

“Teníamos claro que los vértices que queríamos tocar era precisamente la comedia, Andalucía, la creación, el costumbrismo, el éxito…”, enumera. “Y buscamos referencias de gente que haya vivido estos asuntos. Me he sentido muy privilegiado entrevistando a unos y otros. Soy muy preguntón, me gusta interrogar a la gente”. El filme cuenta con la colaboración de los intérpretes Alberto López, Carmen Canivel y Antonia Gómez, así como con los testimonios de Santiago Segura, Arturo Pérez Reverte, José Mota, Alfonso Guerra, Marta Palenque, Lola Pons o Mariano de Paco, entre otros; y con las voces reales de los Álvarez Quintero en intervenciones radiofónicas de la época.

Dos niños de Utrera

Tras el preestreno comercial en el Cine Cervantes de la capital hispalense, Sembrando sueños llega este fin de semana a salas comerciales, entre otros a los cines Metromar de Mairena del Aljarafe, La Loma de Jaén, Rosaleda de Málaga, Las Salinas de Chiclana, Jerez Multicines y La Palma del Condado (Huelva).

No obstante, Alfonso Sánchez es consciente de que “todavía queda muchísimo para desterrar los tópicos que afectan a la imagen de los Quintero. Esto ha sido solo abrir una ventana, quitarles un poco el polvo, pero si consiguiéramos simplemente que alguna gente se anime a leerlos, ya habríamos triunfado. Porque hemos despreciado a los Álvarez Quintero sin haberlos leído. Pensar en esos dos niños de Utrera que hace cien años querían hacer teatro y contar historias, que lo consiguieron y pusieron en valor nuestra identidad como pueblo, es motivo suficiente para animarse a hacerlo”.

Por último, el sevillano asegura que le ha picado tanto el gusanillo del documental, que ya está embarcado no en uno, sino en dos proyectos del género: “Uno sobre un personaje histórico sevillano totalmente desconocido, Francisco de Saavedra, ministro, estadista, soldado, aventurero de tremenda relevancia, que en el siglo XVIII-XIX fue fundamental en la independencia de los Estados Unidos, y el artífice de la primera victoria ante las tropas napoleónicas en Bailén, entre otras cosas. Y otro sobre Chiquito de la Calzada”.