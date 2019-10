El cine español será protagonista en las galas de apertura y cierre del Festival de Sevilla

El Festival de Sevilla ha presentado este viernes su 16 edición en el Cine Doré de Madrid, con la presencia del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y el director del Festival, José Luis Cienfuegos, a los que ha recibido Carlos Reviriego, director adjunto y de Programación de Filmoteca Española. En el acto también han participado Jaime Alejandre, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA; José Manuel Gómez, responsable de cine y documentales de AC/E, y varios equipos de las películas españolas presentes en el certamen.

Del 8 al 16 de noviembre Sevilla se convertirá en la capital del cine europeo, gracias a una edición que volverá a reunir en la ciudad a los directores más aclamados del momento. Autores que presentarán por primera vez en España sus nuevas producciones y que vienen de triunfar en los grandes festivales internacionales.

Robert Guédiguian, Jessica Hausner, Bruno Dumont, Elia Suleiman, Abel Ferrara, Justine Triet, Albert Serra, Pietro Marcello, Rodrigo Sorogoyen, Joanna Hogg y Mark Cousins son algunos de los nombres que forman parte de la cita. Grandes cineastas a los que el público tendrá la oportunidad de conocer de primera mano en Sevilla, a través de los numerosos encuentros y actividades programados con los directores.

Presentación del festival de Sevilla en Madrid

Antonio Muñoz ha querido también destacar que "el Festival supone un escaparate inigualable para reforzar la imagen de Sevilla en el mapa cinematográfico, como demuestra lo que hemos vivido en los últimos doce meses, ya que al propio certamen se sumaron la gala de los premios EFA y la de los Goya".

"Hemos seleccionado películas (230 títulos) que remiten a una gran variedad de temáticas y estilos. Que pueden conmovernos, hacernos reír, impactarnos y, sobre todo, lograr que disfrutemos en la sala", ejemplifica Cienfuegos.

Cada año Sevilla acoge el anuncio de las nominaciones de la EFA (European Film Academy) y los directores más celebrados lo eligen para presentar en España sus últimas películas. De Roy Andersson a Marco Bellocchio, de Nadav Lapid a Corneliu Porumboiu, todos pasarán este año por Sevilla.

Durante la presentación, Cienfuegos ha resumido los principales contenidos del Festival, desvelando algunos de los últimos secretos de la programación, como el Premio Ciudad de Sevilla, los jurados de las diferentes secciones y los detalles de las diversas galas de esta edición.

Los nombres del cine europeo, a competición en Sevilla

Las películas seleccionadas para la Sección Oficial a concurso son 18 y vienen firmadas por Roy Andersson, Abel Ferrara, Elia Suleiman, Nadav Lapid, Marco Bellochio, Jessica Hausner, Pietro Marcello, Bruno Dumont, João Nicolau, Valentyn Vasyanovych, Corneliu Poromboiu, Robert Guédiguian, Justine Triet, Teona Strugar Mitevska y Lorenzo Matotti.

La selección también incluye tres producciones españolas: 'Liberté' ,de Albert Serra, 'Longa noite', de Eloy Enciso, y 'Madre', la película de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por Marta Nieto, que tras su premio a la mejor interpretación femenina en Venecia ha asistido a la presentación del Festival de Sevilla, donde esta película inaugurará el certamen.

Los jurados

Todas ellas competirán por alzarse con los premios otorgados por un jurado oficial anunciado esta semana y que estará formado por la productora rumana Ada Solomon, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale y Presidenta de la EWA (European Women’s Audiovisual Network); el director francés Serge Bozon; el director del Festival de Sarajevo, Mirsad Purivatra; y Elías León Siminiani, ganador del Goya a la Mejor Película Documental por 'Mapa'.

Junto a ellos, el jurado de la sección Las Nuevas Olas – No Ficción compuesto por Guelfo Ascanelli, responsable de Programación de la Cinemateca Francesa, Alberto Hermida, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla, y María Bonsante, Directora de EuroDoc, otorgará los premios a las mejores producciones documentales.

Por su parte el jurado formado por el periodista búlgaro Bojidar Manov, el israelí Yael Shuv, y la española Paula Arantzazu Ruiz (colaboradora habitual de SensaCine, Cinemanía y Diari Ara, y profesora asociada en la Universidad de Castilla-La Mancha), será el responsable de otorgar el premio Fipresci a la mejor película de la sección Revoluciones Permanentes.

Jeanne Balibar, Premio Ciudad de Sevilla

Cada año, un nombre clave del cine de autor recibe el Premio Ciudad de Sevilla con el que la capital reconoce su relevancia en la cinematografía europea. Actriz de cine y teatro, cantante y cineasta, la francesa Jeanne Balibar es una de las actrices francesas más importantes, que ha consolidado su carrera de la mano de directores como Arnaud Desplechin y Olivier Assayas (con quien ganó la Concha de Plata a la mejor actriz en San Sebastián por su interpretación en 'Finales de agosto, principios de septiembre'), Raoul Ruiz y Mathieu Amalric.

Balibar recibirá el Premio Ciudad de Sevilla

La reciente 'Wonders in the Suburbs', la podremos ver en sección oficial fuera de competición en esta edición del festival. Protagonizada por la propia Balibar, es una comedia con momentos de humor absurdo, en la que el extravagante equipo de Gobierno de la alcaldía de Montfermeil adopta como proyecto estrella una escuela de idiomas en la que se impartirán los 62 idiomas que se hablan en las afueras de París.

El premio para Jeanne Balibar se suma al homenaje con el que Sevilla reconocerá el cine visionario de Pere Portabella, un nombre clave de la historia del español que recibirá en reconocimiento por su trayectoria el Giraldillo de Honor en la gala de inauguración.

El cine Español en el Festival de Sevilla

Y siguiendo con las galas del Festival, en esta edición tendrán como presentadoras a las analistas culturales, humoristas, feministas y autoras de las críticas de cine más mordaces del momento, Isa Calderón y Lucía Lijtmaer.

Uno de los títulos más esperados del otoño,'Intemperie', de Benito Zambrano, que ha acudido a la presentación en Madrid, llevará a Sevilla a Luis Tosar, Jaime López, Luis Callejo y Vicente Romero; y 'El plan', de Polo Menárguez con Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, entre otros.

En la Gala RTVA se estrenará la comedia dramática 'Una vez más', protagonizada por Silvia Acosta y Jacinto Bobo, y con la que el cordobés Guillermo Rojas debuta como cineasta en la ficción tras una larga trayectoria como productor. La historia parte de un funeral que provoca el reencuentro de Abril con su pasado y sus sueños de juventud.

La gala de clausura del Festival también tendrá una película española como protagonista. 'Adiós', la nueva producción de Paco Cabezas, pondrá fin a esta edición en una última jornada por la que se espera que pasen también algunos de sus protagonistas, como Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz y Carlos Bardem. Tras su exitoso paso por Estados Unidos, Cabezas ha regresado a Sevilla para rodar un emocionante thriller.

Respecto a los apartados a competición, la presencia española no se limita a las películas ya citadas. Dentro de la Sección Oficial - Fuera de Concurso, destaca el nombre de Marc Vigil (director de series como 'El Ministerio del Tiempo'), que estrena en Sevilla ‘El silencio del pantano’, protagonizado Pedro Alonso (‘La Casa de Papel’).

Las Nuevas Olas apuesta por el nuevo talento de nuestro cine Jaione Camborda, que presentará ‘Arima’, primer largo de esta realizadora gallega cuyas obras y colaboraciones anteriores (‘Verengo’, ‘Las altas presiones’) han tenido un gran recorrido en festivales internacionales. Destaca también la presencia de Alejandro Salgado ('Bolingo, el bosque del amor'), quien retrata a los Menores Extranjeros No Acompañados en 'Barzakh', título con el que tras su estreno en Sevilla competirá en el IDFA de Ámsterdam, el llamado Cannes de los documentales. Y en esta misma sección se proyectará 'Zumiriki', película seleccionada en la sección Horizontes de Venecia y con la que el cineasta navarro Oskar Alegria regresa al cine, tras la multipremiada 'La casa Emak Bakia' (2012), para filmar su reconexión con un modo de vida conectado a la naturaleza al borde de la extinción.

También el cine español es protagonista este año de la sección Revoluciones Permanentes, donde la mitad de las producciones son nacionales. Con las comedias independientes de Greta Gerwig como inspiración, la realizadora Mamen Díaz y la actriz Violeta Rodríguez, también coguionista aquí, cuentan en ‘Violeta no coge el ascensor’ la historia de una joven veinteañera condenada a pasar el verano de prácticas en una editorial.

El dúo de cineastas Burnin’ Percebes ('Searching for Meritxell') cuentan en 'La reina de los lagartos' el amor de verano entre una terrícola y un extraterrestre, a los que dan vida Bruna Cusí ('Verano 1993') y Javier Botet (reconocido en Sitges por su papel en 'Ventajas de viajar en tren').

La pareja, en el cine y en la vida, formada por Carmen Haro y Miguel Rodríguez se propuso el reto de ver 30 veces ‘Big’, la película de los 80 protagonizada por Tom Hanks, y releer junto a sus padres y sus amigos aquel clásico del cine popular en la comedia documental 'Big Big Big'.

Estrenos en España

Las Special Screenings del Festival de Sevilla acogerán los estrenos en España de algunas de las producciones que más han dado que hablar en el último año. Junto a las ya anunciadas 'Beats', de Brian Welsh, y 'Days of the Bagnold Summer', de Simon Bird, se presentará en esta sección una de las películas más impactantes de la Berlinale, 'El monstruo de St. Pauli', en la que el cineasta alemán de ascendencia turca Fatih Akin ('Contra la pared') ofrece una crónica de la vida y los indescriptibles crímene del asesino en serie de los años 70 Fritz Honka.

Peter Brosens y Jessica Woodworth vuelven a Sevilla con la continuación de la sorprendente 'El rey de los belgas' (nominada a Mejor Comedia en los Premios del Cine Europeo 2017). En la sátira política 'The Barefoot Emperor', el susodicho monarca belga es herido y, al despertar, todos le ocultan que la Unión Europea ha colapsado, dando paso a la nacionalista Nova Europa.

También habrá espacio en Special Screenings para el estreno en España de una serie de películas luminosas y directas, historias de descubrimiento y de búsqueda que sitúan a sus jóvenes protagonistas ante los desafíos del mundo actual, como en 'How to Fake a War', de Rudolph Herzog, 'Gender Derby', de Camille Ducelier, o 'Girls on the Run', de Virginie Gourmel.

Finalmente, en el marco de esta sección no podemos olvidar el estreno en España de 'Women Making Films: A New Road Movie Through Cinema', el magistral ensayo fílmico del director irlandés Marc Cousins, en el que hace un recorrido por la historia del cine a través de la mirada de mujeres cineastas. El autor de 'The Story of Film: An Odyssey', aborda otro monumental proyecto de unas 14 horas de duración, en las que se muestra el impresionante y no suficientemente reivindicado legado cinematográfico del cine hecho por mujeres, a través de más de mil secuencias de películas.

Directoras: Hogg y Berg

Esta edición pondrá también el foco en dos importantes directoras europeas, acogiendo sendos ciclos cuyas proyecciones serán en su mayoría estrenos en España. Joanna Hogg (Londres, 1960) ha acaparado este año todos los focos con ‘The Souvenir’, un título apadrinado por Martin Scorsese y ganador del Gran Premio del Jurado en Sundance. Con la proyección de sus cuatro largometrajes en una retrospectiva inédita en nuestro país, el Festival de Sevilla dará la oportunidad de acercarse a la autora.

Por su parte, el ciclo dedicado a Lene Berg (Oslo, 1965) estrenará en España buena parte de la obra de esta provocadora autora que desde los años noventa cuestiona los discursos oficiales y temas como las relaciones de poder, la sociedad de la vigilancia y la ambigüedad ética. En la retrospectiva del Festival de Sevilla podrán verse títulos que tratan sobre la reconstrucción del pasado (‘Shaving the Baroness’, 2010), la construcción de los estereotipos y presunciones sobre la edad o el género (‘Dirty Young Loose’, 2013) o los hechos que provocaron la detención de la pareja de Berg, de ascendencia afroamericana, en ‘False Belief’ (2019), que se estrenará tras su proyección en la Berlinale.

Otro de los ciclos que acogerá el Festival de Sevilla lleva por nombre Melodías Excéntricas, una selección que repasará los hitos más insólitos del musical europeo a través de once películas que basculan entre lo bizarro y lo sublime: ‘Un, dos, tres… al escondite inglés’ (1969), de Iván Zulueta, ‘The Death of Maria Malibran’ (1970), de Werner Schroeter, ‘Don’t Cry, Pretty Girls’ (1970), de Marta Mészaros, o ‘Billy The Kid and The Green Baize Vampire’ (1987), de Alan Clarke.

El Festival de Sevilla, el mejor puntuado por el ICAA

Ciclos, retrospectivas y focos completan una extensa programación que no sería posible sin la implicación de los distribuidores que tendrán su espacio en las actividades programadas para la industria. Y especialmente en las Jornadas de Promoción y Marketing en distribución de cine Independiente organizadas por el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. De ellas ha hablado en su intervención Jaime Alejandre, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA, quien ha explicado el objetivo de las mismas, promovidas para analizar la actualidad y tendencias en torno a la promoción y el marketing en la distribución de cine independiente y de autor en España. Alejandre ha destacado que “en 2019 se han presentado a las ayudas del ICAA un tercio más de festivales respecto al año pasado, lo que apunta a la pujanza del sector audiovisual español”. Sobre el Festival de Sevilla ha señalado que es el mejor puntuado este año y que “coincide con los objetivos de esta institución en su apuesta por la diversidad cultural “.

Por su parte, Acción Cultural Española (AC/E), colabora un año más con el Festival mediante el programa PICE, propiciando la visita de representantes de entidades culturales internacionales de referencia, entre los que se encuentran varios de los jurados, para que conozcan la oferta creativa del sector en España y puedan así incorporarla a sus programas. José Manuel Gómez, responsable del área de cine y documentales de AC/E, explicó el programa y anunció también la presencia en el Festival de una exposición de retratos a cargo del prestigioso fotógrafo Óscar Fernández Orengo.