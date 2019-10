Pere Portabella, productor de Buñuel y Saura, Giraldillo de Honor del Festival de Sevilla

Buñuel, Saura o Ferreri. Son algunos de los grandes directores de cine que Pere Portabella produjo en los años 60. No son, ni mucho menos, los únicos logros de la larga trayectoria del cineasta catalán, que recibirá el Giraldillo de Honor en el Festival de Sevilla. Un galardón que en los últimos años ha ido a manos de cineastas de la talla de Agnès Varda o Roy Andersson.

José Luis Cienfuegos, director del Festival ha subrayado que es "un nombre fundamental la cultura, la política y el cine de los últimos 50 años de este país. Ha estado muy cerca del devenir de la cultura a nivel estatal y catalán. Es la primera vez que se le concede un premio de estas características".

En un encuentro de prensa, Antonio Muñoz, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, ha destacado precisamente que Portabella es "una persona que, a pesar de su dilatada trayectoria, ha tenido muy pocos reconocimientos. Su cine justo y comprometido se ajusta muy bien al tipo de cine que proyecta el festival".

El festival de cine europeo, que se celebrará entre el 8 y el 16 de noviembre, aprovecha que el propio Portabella, en colaboración con laFilmoteca de Catalunya, han restaurado varias de sus obras, para rendirle homenaje y proyectarlas.

De este modo, los espectadores podrán disfrutar de tres clásicos producidos por él, como Viridiana (Luis Buñuel), El cochecito (Marco Ferreri, con guión de Rafael Azcona) y Los golfos (Carlos Saura). Además, dirigidos por él, se podrán ver Vampir-Cuadecuc, El silencio antes de Bach y El sopar, "un cine adelantado a su tiempo y transgresor, que transita entre el surrealismo, la verdad documental y la poesía".

Grandes figuras y jóvenes cineastas españoles

El certamen cinematográfico, que proyectará más de 200 películas y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, también pondrá el foco en grandes figuras y jóvenes promesas del cine español actual. Tras inaugurar esta semana la Seminci de Valladolid, el lebrijano Benito Zambrano preestrenará Intemperie durante el Festival de Sevilla. La coproducción andaluza (Aralan Films) rodada en la provincia de Granada, estará arropada por algunos de sus protagonistas, como Luis Tosar, Luis Callejo o Vicente Romero.

Otra figura consagrada como Luis Guerin presenta su cortometraje De una isla, una aproximación "poética a los orígenes y la mitología de Lanzarote. Un drama "geológico" que homenajea, a través de los elementos naturales al artista canario César Manrique. Guerin presentará un nuevo montaje de Los motivos de Berta (1984), restaurada también por la Filmoteca de Catalunya, tras ganar en 2015 el Giraldillo de Oro por La academia de las musas.

Además, Marc Vigil, conocido por la serie El Ministerio del Tiempo, estrena en El silencio del pantano tras su preestreno mundial en el Busan de Corea. Se trata de un thriller protagonizado por Pedro Alonso (El Profesor en La Casa de Papel), Raúl Prieto, Nacho Fresneda y Carmina Barrios.

El joven talento andaluz tendrá también su hueco en diferentes secciones del festival. Alejandro Salgado estrena su segunda película, Barzaj, en la sección competitiva Las Nuevas Olas-No Ficción.

Tras ganar el premio Asecan a mejor documental por Bolingo, el bosque del amor, Salgado sigue a un grupo de niños huidos de Marruecos para alcanzar las costas europeas quedan atrapados entre dos fronteras y buscan refugio en Melilla, "componiendo un relato poético y fantasmagórico sobre una de las crisis más graves de la Europa actual". El director sevillano volverá a presentar su película en el festival de documentales más importante del mundo, el IDFA de Ámsterdam.

'Una vez más', cine indie andaluz

Además, el director onubense Guillermo Rojas le rinde su particular homenaje a Sevilla en su ópera prima, Una vez más (Summer Films), una obra de corte indie que define como comedia dramática. Parte de un funeral en el que Abril, la protagonista, se reencuentra con su pasado y sueños de juventud. Silvia Acosta y Jacinto Bobo son los protagonistas de una película en la que la música de grupos sevillanos, como All La Glory o Maga, ocupa un lugar primordial.

Una vez más (Guillermo Rojas). Foto: Curro Medina

Por su parte, Polo Menárguez regresa a Sevilla. Lo hace con su ópera prima, El plan, protagonizada por el malagueño Antonio de la Torre, Raúl Arevalo y Chema del Barco. La película, que se presentará en la Seminci, cuenta con un equipo técnico de acento andaluz, liderado por el director de fotografía Alejandro Espadero (Jaulas).

En la sección Revoluciones Permanentes, se darán cita realizadores como Mamen Díaz (Violeta no coge el ascensor), Burning Percebes (La reina de los lagartos), Carlos Casas (Cemetery), Alexis Delgado (This Film is About Me) o Carmen Haro y Miguel Rodríguez (Big Big Big).