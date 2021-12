Los mejores momentos de Paco Rosado, el revolucionario del Carnaval de los 80

Cuando hace solo unos días posaba junto a un cartel en defensa de la Sanidad pública, pocos podían imaginar que Paco Rosado no saldría de esta. El legendario chirigotero gaditano bromeaba con que fueran pensando en rotular una calle con su nombre, “que luego vienen las prisas”, pero una complicación derivada de la Covid-19 acababa con su vida a los 73 años, tiñendo de luto el mundo del Carnaval gaditano.

Compositor de larga trayectoria, responsable de la música de muchas de las agrupaciones más entrañables de las últimas décadas y voz influyente como columnista habitual de Diario de Cádiz, Francisco José Rosado Rodríguez revolucionó la copla en los años 80 del siglo pasado con una equilibrada mezcla de guasa y de lirismo, donde no faltaba nunca la crítica social y política cargada de dobles sentidos, participando en hitos como Los cruzados mágicos, Los cubatas o incluso alguna feliz incursión en la comparsa, como El bache, inspirada en el bar La Copla, que él mismo regentó durante algunos años.

Rosado debutó en el Gran Teatro Falla en 1969 con Los tulipanes negros, para seguir con Los aventureros de Antonio Martín en 1972. Pero su gran momento llegó de la mano de su hermano Emilio y José Manuel Gómez, con quien fundó Los cruzados mágicos, y con ellos una nueva era para la chirigota. Aquí repasamos algunos de sus hitos:

Los cruzados mágicos (1982): el Popurrí de Don Romualdo

Con su tipo de caballeros medievales, Los cruzados fueron un pelotazo instantáneo, entre otras cosas gracias a un popurrí perfectamente engarzado que contaba las aventuras de Don Romualdo en la playa de Cádiz, y de paso denunciaba la contaminación de sus aguas: “Qué será, qué será,/ que el agua de esta playa nunca está fría, que tiene ese pestazo a cañería,/ que siempre voy nadando entre porquería,/ que tengo que enjuagarme hasta con lejía,/ y me doy refregones con estropajo,/ porque me salen hongos hasta en el plumero,/ y tengo ya más manchas, se lo aseguro,/ que un papel de churros”.

Los cegatos con botas (1983): ‘Hoy quiero felicitarte’

La victoria de Felipe González en 1982 sugirió a esta chirigota una felicitación que es, a la vez, un aviso a navegantes: el electorado, ilusionado con la promesa de cambio, también iba a estar muy alerta con la corrupción política.

“La libertad que siempre estuvo en tus discursos/ defiéndela, aunque saliera algún intruso./ Y por favor no te aproveches de que seamos cegatos/ si en tu campaña dijiste a España/ que lo podrido iba a cambiar/ no te pongas las botas, que es lo que hicieron todos los demás”.

Los llaveros solitarios (1984): ‘Paseaba apuraíllo…’

Uno de los pasodobles que han permanecido en la memoria colectiva de los gaditanos es este ‘Paseaba apuraíllo’, un piropo a Cádiz que es a la vez un paseo panorámico por la ciudad.

Los carreros de la alianza (1985): la OTAN llega al Falla

En plena víspera del referéndum de la OTAN, esta formación juega con el equívoco entre los carros de combate de la Alianza Atlántica y los carreros de La Alianza, los repartidores de gaseosa. Aquí vemos la actuación completa de la chirigota, con el escritor Fernando Quiñones entre los comentaristas de la emisión:

Los cubatas (1986): ‘Querido comparsista…’

Uno de los acontecimientos del carnaval de 1986 fue esta chirigota de rumberos provistos de enormes cubatas, en el que –entre otros asuntos– se levantaba acta del desencanto socialista a través de una carta que el presidente les enviaba en estos términos: “Querido comparsista,/ ya no hay razón pa que estos Carnavales/ critiques lo que vale/ el “cambio” socialista./ No tomes como palabra del Cielo/ lo que dicen los programas:/ donde yo dije “digo” digo “Diego”,/ no seas tonto ni ciego,/ así es como se gana”.

Los conquistadores de la trastienda de Casa Crespo (1988): ‘Quiero rogarle’

La despedida de la chirigota de Paco Rosado –aunque seguiría sacando agrupaciones callejeras– vino con esta agrupación que, en forma de carta al director del Diario, repasaba los encantos de la ciudad de Cádiz a través de las distintas estaciones del año. “Quiero rogarle, señor director,/ que inserte en su periódico mi carta,/ son cuatro pamplinillas de un lector,/ que espera que otro loco las comparta”.

El Bache (1993): ‘La luna vino a la fragua’

De los muchos homenajes que se dedicaron en el Carnaval de 1993 a Camarón de la Isla, fallecido un año antes, sin duda el de la comparsa El Bache fue el más celebrado. La formación, que representaba a un grupo de parroquianos reunidos en una vieja taberna, se inspiraba en el romance lorquiano para llorar al genio flamenco: “Hoy la fragua huele a muerte/ y a tu tumba otra vez vengo/ ya se que no puedo verte/ vengo a partirme la camisita que tengo”.

Los Bordes del Área (1996): Pasodobles

Con José Guerrero ‘Yuyu’ y José Manuel Sánchez Reyes, Rosado compuso la música de algunas de las chirigotas más desopilantes y surrealistas de la década de los 90. Entre ellas, estos Bordes del Área que triunfaron en consiguieron un segundo premio en el Gran Teatro Falla.