Andalucía se frota las manos con unos Grammy Latinos que adobará con flamenco y que exprimirá turísticamente

Los Grammy Latinos que se entregarán en Sevilla el próximo 16 de noviembre, los primeros que se celebrarán fuera de EEUU, siguen desgranando sus detalles gota a gota, una estrategia que a Andalucía tampoco es que le venga mal porque cada vez que hay novedades dispara su impacto promocional. Este miércoles lo que ha tocado anunciar es que los preludios de la gala estarán dedicados a la música urbana (en Málaga) y al flamenco (en Granada), manifestación esta última que además estará muy presente en la ceremonia en la que se entreguen los galardones, que para eso el 16 de noviembre precisamente lo declaró la Unesco el Día Internacional del Flamenco. Mientras tanto, el Gobierno andaluz (que ha puesto sobre la mesa 18 millones de euros) se frota las manos con un impacto sobre todo promocional y turístico que sitúa por encima de los 500 millones de euros.

Así ha sido la carrera (electoral) por ganarse los primeros Grammy Latinos en Andalucía

Más

Desde el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno se asegura que, nada más hacerse el primer anuncio en febrero, el nombre de Andalucía ya apareció en miles de medios de comunicación de todo el mundo. El hecho de que sea la primera vez que salen de EEUU (donde son el espectáculo más seguido por televisión por la comunidad latina, incluso por encima de los Oscar) disparó el interés por saber dónde se iban a organizar, lo que a su vez multiplicó las menciones a Andalucía.

“Hemos puesto 18 millones de euros que van a tener un ingente retorno”, ha asegurado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en un acto celebrado en el Salón de Embajadores, en pleno corazón del Alcázar sevillano, con la presencia de los alcaldes de Granada (Marifrán Carazo), Málaga (Francisco de la Torre) y Sevilla (José Luis Sanz). Moreno incluso considera que el evento –el acuerdo suscrito también incluye conciertos y espectáculos en 2024 y 2025– ya está teniendo un “efecto de atracción” en el mercado turístico, y es que considera que tiene parte de culpa de que la presencia de visitantes procedentes de EEUU haya crecido un 57% con respecto al año pasado, situándose por encima de los 300.000.

Y es que la 24 ceremonia de entrega de los Grammy Latinos es para Andalucía “un hito cultural, turístico y promocional” que, admite Moreno, “vamos a exprimir al máximo”, en un intento de que sirva como tarjeta de presentación para tender “puentes culturales, sociales y económicos” entre la comunidad e Hispanoamérica. Teniendo en cuenta que el evento en realidad durará una semana, se calcula que esos días pasarán por Sevilla más de 15.000 personas: 5.000 integrantes de la Academia Latina de Grabación (que es la encargada de entregar los galardones) y hasta 10.000 visitantes que intentarán ver a sus estrellas.

Punto de partida en Málaga

Toda esta maquinaria echará a andar en cuestión de un mes, el 13 de octubre en la plaza de toros de La Malagueta de Málaga, donde se celebrará un espectáculo vinculado con la música urbana que contará con artistas como La Mala Rodríguez (precisamente la primera mujer que ganó un Grammy latino en la categoría de Mejor Álbum Urbano), Beret y Feid. En breve se anunciará cómo se distribuirán las entradas, al margen de que en la capital costasoleña será el escenario de lo que se anuncia como “arte oficial” de la Academia, que será plasmado en una pared de la ciudad por la muralista brasileña Aline Bispo.

La siguiente estación será Granada, y más concretamente La Alhambra, donde se va a rodar una pieza audiovisual con el flamenco y el palacio nazarí como protagonistas. Por esta postal promocional, que se difundirá mundialmente a partir del 10 de noviembre, desfilarán Carmen Linares –que recibirá un homenaje– y Arcángel y Niña Pastori (que ya tienen Grammys en el bolsillo), además de Alana Sinkey, Lola Índigo y Omar Montes, a los que acompañará Belén López al baile. Lo del flamenco no queda aquí, porque también va a tener “una presencia destacada e importante” en la gala del 16 de noviembre, tal y como ha avanzado Juan Manuel Moreno y ha confirmado el CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud.

Laura Pausini entregará instrumentos musicales en Sevilla

Justo ese viernes 10 de noviembre arrancará formalmente la Semana de los Grammy Latinos en Sevilla, con un acto en el Conservatorio Francisco Guerrero en el que la cantante italiana Laura Pausini (a la que la Academia reconoce en esta edición como Persona del Año) entregará instrumentos musicales a alumnos del centro. Dos días después, el domingo 12, artistas tan dispares como Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo y Ana Torroja recibirán el Premio a la Excelencia Musical de este año. Además, Álex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres recibirán el Premio del Consejo Directivo.

El lunes 13 de noviembre llegará el turno de lo que se conoce como la Leading Ladies of Entertainment, una ceremonia dedicada a mujeres como Róndine Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres y Ana Villacorta López. Esto será en la Casa de Pilatos de la capital hispalense, mientras que el Alcázar acogerá el martes 14 la recepción a los nominados, una jornada que incluye espectáculo (Best New Artist Showcase & CPI) en la Fábrica de Artillería. La avalancha de actos proseguirá el miércoles 15 con el homenaje a Laura Pausini en Fibes, escenario también un día después de la gala de entrega de premios.