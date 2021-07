Una cita "premium", así será la primera edición del Icónica Sevilla Fest

"Un festival premium y de alta calidad". Así será el carácter de Icónica Sevilla Fest (ISF), la próxima cita musical de Plaza España de Sevilla en otoño de 2021. La presentación de la primera edición anunció siete de las diez actuaciones que desde el 22 de septiembre hasta el 10 de octubre harán vibrar el corazón de la ciudad con un repertorio de artistas de calado internacional como Raphael, Carla Bruni o Zucchero. Así, se suma una nueva cita cultural a la agenda de la metrópolis con el fin de promocionar tanto patrimonio como ocio en una apuesta por atraer "turismo de calidad", en palabras tanto de Antonio Muñoz, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Javier Esteban, director de la producción, y Martín Pérez Lombarte, socio del proyecto.

"Lo convertiremos en el mejor festival de Europa", anunció Martín Pérez, director general de Concert Studio y promotor musical de más de una cincuentena de festivales que dan un espaldarazo a su experiencia y gusto musical, "es una joya mundial que, a pesar de las restricciones habidas por el Covid-19 y el Brexit, saldrá adelante". A la espera de los últimos detalles, los responsables confirmarán el cartel al completo en los siguientes días. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 5 de junio para las 3.500 personas que estarán en Plaza de España disfrutando de los conciertos con un precio que oscila entre los 20 y 120 euros.

El Icónica Sevilla Fest dará el pistoletazo de salida el 22 de septiembre con la actuación conjunta del tenor internacional Josep Carreras y la bailaora Sara Baras que, tras una década experimentando y haciendo eclosionar el formato, evidenciarán una vez más su maestría uniendo voz y danza. Seguidamente, el cantante italiano Zucchero, conocido por los superventas "Balla Morena" o "Senza una donna", transitará entre el blues, el rock y el pop con la presentación de su último disco D.O.C. el 28 de septiembre.

Un cartel con renombre

Para animar y arengar a la masa llegarán los Gipsy Kings by André Reyes el 30 de septiembre con una trayectoria de 40 años que demuestra la vigencia de este fenómeno que llegó para quedarse con más de 60 millones de discos vendidos. Y octubre comenzará por todo lo alto: Raphael, hará doble pase los días 1 y 2, del Tour 6.0 por la celebración de sus bodas de diamante con la música. "Mi gran noche", "Me olvidé de vivir", "Cuando tú no estás", "Digan lo que digan"... Más de seis décadas ha estado el artista español ante los focos y sigue llenando las salas.

La primera voz femenina en pisar el Icónica no será otra que Mónica Naranjo el 5 de octubre en el marco de la gira "Puro Minage"; y con un toque "elegante", tal y como lo introdujo la organización, es bienvenida la exdama francesa Carla Bruni el 7 de octubre cuyo éxito "Quelqu'un m'a dit" recorrió el mundo entero. Por último, llegará la cantante cordobesa India Martínez a clausurar el festival el 10 de octubre como una de las voces con más repercusión del actual panorama español.

Con el fin de reactivar el sector cultural y turístico, se plantea el espectáculo como una medida para "retomar el pulso a la ciudad y recuperar la normalidad", confirmó el edil. La celebración será el punto final a una temporada veraniega en la que brilla el circuito musical hispalense con el "Sevilla Alive", la XXI edición de "Noches en los Jardines del Real Alcázar" o "Nocturama" para cerrar al aire libre el mes de agosto. La oferta sevillana vuelve a tomar aire, a pesar de la pandemia, aglutinando a un público diverso que tiene ganas de volver a los directos.

Ya están a la venta las entradas.