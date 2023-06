El periodista Juan María Rodríguez se pone al frente del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía

Cuatro años son demasiado tiempo para según qué cosas, y todo parece indicar que ese tiempo, que es el que ha permanecido vacante el puesto de director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), con sede en Almería, se ha hecho muy largo tanto para el personal de la institución como para los aficionados a este arte. La espera se resolvió hoy con la resolución por parte de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales del concurso público convocado para elegir al director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, al que va asociada la dirección del CAF.

La persona designada para dicho puesto tras el examen de los méritos de los aspirantes ha sido el periodista Juan María Rodríguez Caparrós, un nombre que venía sonando como favorito en las quinielas del mundillo fotográfico. Una vez confirmada esta opción, Rodríguez, almeriense de 1962, se incorporará a esta institución dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para desarrollar el proyecto con que se presentó al concurso. El comité calificador ha sido presidido por el director general de Patrimonio Histórico e Innovación y Promoción Cultural, Mario Marín Pareja, el coordinador de la Secretaría General para la Cultura, Germán Alejandro Alcaide García, el coordinador de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Javier Rivera Rodríguez, y dos personas expertas en la materia para la valoración del proyecto de gestión y asesoramiento técnico.

Así, Rodríguez Caparrós ejercerá las tareas de dirección, administración y coordinación de la programación, ejecución, supervisión, asesoramiento en los aspectos que se le requieran, y participación en ferias, festivales y muestras profesionales de todos los programas de la Agencia en materia de cine y fotografía. De forma específica, en materia de fotografía, asumirá la programación y diseño de exposiciones y actividades, ediciones de catálogos y materiales de difusión, fomento y promoción y, en materia audiovisual y cinematográfico, la dirección y coordinación de la gestión de las diversas líneas de subvenciones del sector que se gestionan desde la AAIICC.

Concepto transversal

“Raro niño adicto al Fotogramas, montaba cine-clubs de adolescente y, con tal de no pagar en las salas, se autodeclaró crítico de cine”, según se define a sí mismo, su carrera profesional se ha desarrollado en el campo de la información, trabajando para Radio Cadena Española, Radio Nacional, Diario 16, El País y ha colaborado en El Mundo. Especializado en información cultural, ha dirigido y presentado programas de literatura en Canal Sur TV, donde ha sido jefe de programas del segundo canal y sigue trabajando desde 1998. “Coincidiendo con el derrumbe del oficio, recordó que de chaval tuvo una Yashica, un 50, un 200 milímetros Carl Zeiss y una ampliadora Durst C-35. Después encontró un gran consuelo en el confortable y aseado universo digital, donde sucumbió al placer de quemar horas escuchando a Schubert, Mahler y a Fred Hersch mientras edita en Lightroom”, añade.

Rodríguez Caparrós coordina asimismo el podcast especializado Full Frame, y escribe habitualmente sobre fotografía en Letra Global. Como fotógrafo, ha expuesto colecciones como Renglones de luz, serie de 40 retratos de escritores que giró por diversas ciudades andaluzas. Como comisario de exposiciones, se ha encargado de la reciente Colección Siquier sobre la obra de Carlos Pérez Siquier, Premio Nacional de Fotografía, que pudo verse hasta mayo de este año en propio el Centro Andaluz de la Fotografía.

Entre las prioridades del periodista al frente del Instituto, destacan un concepto transversal del cine y la fotografía, la expansión de las actividades por toda la comunidad autónoma, el apoyo a la creación y la difusión de la imagen andaluza en el mundo y el equilibrio entre los lenguajes de la contemporaneidad y el conocimiento de la tradición. Para la fotografía, el proyecto propone refundar el discurso artístico sobre el que, aún bajo la hegemonía de la fotografía analógica, se creó el Centro Andaluz de la Fotografía hace 30 años y actualizarlo a la revolución digital que ha alterado radicalmente la circulación y el sentido de las imágenes en el umbral de la irrupción de la Inteligencia Artificial.

Circuitos internacionales

Igualmente propone dimensionar el prestigio del CAF con grandes exposiciones y la publicación de catálogos; convertirlo en un centro de producción que lo incorpore al circuito nacional a través de exposiciones propias de alta calidad. Del mismo modo, el nuevo director apuesta por diseñar un festival de fotografía que conecte a Andalucía con la creación contemporánea; aumentar los programas didácticos y la colaboración con la Universidad y los institutos nacionales de cultura como el Instituto Dante o el Goethe Institut.

Para el cine, la propuesta de Rodríguez Caparrós pasa por desarrollar estrategias para la difusión del cine andaluz en los circuitos internacionales con la colaboración de todos los agentes implicados a través de una marca común; mejorar el servicio de gestión de las ayudas públicas a la producción creando una línea de consulta rápida; reformular un nuevo marco de relaciones con el Ministerio de Cultura, reforzando la voz de las asociaciones de productores y exhibidores.

Del mismo modo, pretende, entre otros objetivos, desarrollar un programa piloto de Escuela de Guion en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras; completar el mapa de implantación de la Filmoteca de Andalucía en las tres provincias que aún carecen de sede y lograr una comunicación más fluida con los festivales de cine de Andalucía, extendiendo una parte de su presencia al resto de la comunidad.

“Deseadme suerte”

Hoy mismo, en sus redes sociales, el fotógrafo aseguraba sentirse “tremendamente ilusionado, pero también un poco acogotado por la responsabilidad, os comparto que he sido elegido director del nuevo Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. El puesto también supone dirigir el Centro Andaluz de la Fotografía. De modo que estoy muy feliz por abordar un tránsito laboral que, por un lado, me lleva a abandonar -por ahora, provisionalmente- el periodismo para dedicarme a lo que más me apasiona y encarar nuevos horizontes vitales que también estaba deseando hace tiempo. Deseadme suerte: la necesitaré”.

Cabe recordar que los últimos directores del CAF, Pablo Juliá y Rafael Doctor, fueron destituidos de manera fulminante por diferencias con sus superiores políticos, dando paso a un periodo de cuatro años de descabezamiento de la institución, que la ha abocado a una lamentable deriva.